Mùa nắng Pác Miầu - Chuyến đi 'cùng em khôn lớn'

Vượt qua hơn 400km với quãng đường chủ yếu là đèo và đồi núi để đến với Bảo Lâm - huyện biên giới đặc biệt khó khăn, nghèo nhất và xa nhất của tỉnh Cao Bằng, các tình nguyện viên (TNV) và “anh chị nuôi” của dự án “Cùng em khôn lớn” giúp 195 em nhỏ có một lễ bế giảng đáng nhớ.

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm động viên, khích lệ các em học sinh dân tộc thiểu số trên hành trình vượt núi băng đèo đi học. Năm nay, chương trình diễn ra vào cuối tháng 5 với tên gọi “Mùa nắng Pác Miầu”. Năm 2022-2023, dự án “Cùng em khôn lớn” của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) bảo trợ bữa ăn bán trú cho toàn bộ 195 học sinh tại 5 điểm trường Mầm non (MN) tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

22 TNV xuất phát từ Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ An và Hà Nội để tham gia chương trình. Thậm chí có TNV vừa trở về từ chuyến công tác từ Cần Thơ đến Nghệ An lại lập tức lên đường để kịp thời tham gia chuyến đi. Các TNV đến từ Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á và một số công ty khác; TNV nhỏ tuổi nhất mới tròn 18 tuổi, đang theo học tại trường TH school. Trong số các TNV tham gia, có cả các nhà bảo trợ trẻ đã bảo trợ bữa ăn cho các em năm học vừa qua. Đây là dịp hết sức ý nghĩa để các “anh chị nuôi” có cơ hội gặp gỡ và thấy được những đổi thay tích cực của trẻ trong suốt 1 năm được mình bảo trợ bữa ăn bán trú.

195 suất quà, mỗi suất bao gồm: 1 chiếc cặp sách, 1 chiếc ô xinh xắn đồng hành với các em mỗi ngày đến trường và bánh kẹo được các TNV hỗ trợ đóng gói và vận chuyển tận tay các em nhỏ tại 2 điểm trường Khau Noong, Nà Ó (trường MN Thạch Lâm) và 3 điểm trường Bản Là, Sáng Xoáy và Khau Dề (trường MN Thái Sơn).

Toàn bộ kinh phí để mua 195 suất quà trị giá 39 triệu đồng được VSF gây quỹ thành công từ 44 nhà tài trợ cá nhân và tổ chức. Ngoài ra, VSF cũng kêu gọi quyên góp hàng trăm món đồ chơi cho các em nhân chuyến đi này.

Đón nhận những món quà cho các em tại điểm trường Bản Là, cô Nguyễn Thị Chang - Phó Hiệu trường trường Mầm non Thái Sơn cho biết: “Rất cảm ơn Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các tình nguyện viên đã đến tận nơi thăm và tặng quà cô trò tại trường mầm non Thái Sơn. Đây là sự động viên to lớn với các giáo viên và học sinh tại điểm trường. Những bữa ăn bán trú đã giúp các con ấm bụng trong suốt năm vừa qua và món quà ngày hôm nay tiếp tục khích lệ các con trên con đường đến trường”.

Không những được tặng quà nhân dịp bế giảng năm học, các em học sinh mầm non tại các điểm trường còn được tham gia rất nhiều hoạt động phong phú được đoàn TNV và các thầy, cô tổ chức. Các trò chơi như tô màu/xé dán, kéo co, chuyền bóng không chỉ mang đến cho các em giây phút vui chơi thoải mái, mà còn là hoạt động gắn kết giữa TNV và các em nhỏ nơi bản nghèo.

Các TNV cũng có trực tiếp chuẩn bị những bữa ăn bán trú cho học sinh. Những suất ăn bán trú ấm nóng và đầy đủ dinh dưỡng được cung cấp miễn phí liên tục trong 3 năm vừa qua từ dự án “Cùng em khôn lớn” đã mang lại những đổi thay tích cực cho hàng trăm học sinh tại 5 điểm trường.

“Cùng em khôn lớn” là một dự án dài hạn của VSF được khởi động từ 2020, nhằm bảo trợ bữa ăn bán trú và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mầm non tại nhiều địa bàn khó khăn trên cả nước. Năm học 2022 - 2023, bên cạnh việc tiếp tục bảo trợ toàn bộ 195 học sinh mầm non dân tộc thiểu số tại 5 điểm trường huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, dự án còn bảo trợ bữa ăn bán trú cho 116 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại Vân Hồ, Sơn La. Tổng số bữa ăn dinh dưỡng được bảo trợ đến hết năm học dự kiến là hơn 100.000 bữa.

Các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng với rau, củ, quả và thịt lợn/gà/cá/giò cùng 1 bữa phụ (mì, cháo hoặc phở) bổ sung vào buổi chiều đã được cung cấp miễn phí cho các em trong suốt năm vừa qua. Theo báo cáo của các trường, nhờ có những bữa ăn bán trú dinh dưỡng, 100% trẻ đi học đầy đủ, và rất háo hức được đến trường mỗi ngày. Trẻ đi học đều hơn, sự phát triển thể chất, kỹ năng về ngôn ngữ, nhận thức và kỹ năng xã hội.

Trước khi dự án về với 5 điểm trường tại huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, học sinh tại đây chưa có bữa ăn bán trú. Mỗi một ngày đi học, các em phải mang theo bữa cơm trưa đạm bạc, thông thường chỉ có cơm trắng, mèn mén hoặc đôi khi thêm một chút rau.

Do điều kiện bữa ăn chưa được đảm bảo dinh dưỡng, nên 100% học sinh mầm non tại đây gặp phải tình trạng thấp còi, nhẹ cân và tỉ lệ bỏ học buổi chiều của học sinh lên tới 80%. Đặc biệt, điểm trường Khau Noong chưa có điện nên việc học tập của các em gặp rất nhiều khó khăn. Những bữa ăn bán trú từ hàng trăm nhà hảo tâm đã giúp cải thiện dinh dưỡng, nâng bước các bạn nhỏ đến trường.

Năm nay, dự án cũng đã hoàn thành việc tài trợ các trang thiết bị nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh mầm non từ nguồn kinh phí do VSF đối ứng, bao gồm: trang bị thêm lắp tấm tôn lợp mái bao quanh bếp ăn và sân chơi, trao tặng chăn đông, chăn hè, bổ sung các thiết bị gia dụng như ổ điện, dây điện, rổ nhựa, tủ đựng chăn tại các điểm trường.

Dự kiến tháng 7/2023, VSF sẽ tiếp tục khởi động chiến dịch gây quỹ bảo trợ bữa ăn bán trú năm học 2023-2024. Với 1,7 triệu đồng, các nhà hảo tâm có thể bảo trợ bữa ăn trong suốt một năm học cho mỗi bé và VSF kêu gọi các nhà bảo trợ quyên góp từ một khoản tiền bất kỳ.