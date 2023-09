MU thảm bại 1-3 trên sân nhà trước Brighton trong ngày tân binh Hojlund đá chính

NHA MU vs Brighton 21h00 ngày 16/9 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 2 giờ trước HẾT GIỜ! MU 1-3 Brighton MU thua trận thứ 3 sau 5 vòng đầu tiên và rơi tự do xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Trong khi đó, Brighton tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng với 12 điểm. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Fati bỏ lỡ cơ hội vàng 90+3': Ansu Fati dùng tốc độ vượt qua Lindelof, thoát xuống đối mặt với Onana ở cự ly gần. Tuy nhiên, anh sút quá hiền và không thắng được thủ môn MU. 2 giờ trước Hiệp 2 có 6 phút bù giờ 2 giờ trước MU thay liền 3 người 85': MU thay 3 người cuối cùng, Wan-Bissaka, Facundo Pellistri, Garnacho vào sân thay Martinez, Reguilon và McTominay. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Mitoma không thắng được Onana 78': Brighton phản công nhanh, Mitoma thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thắng được Onana. 2 giờ trước VÀO! Hannibal Mejbri gỡ lại 1 bàn cho MU 73': Tài năng trẻ Hannibal Mejbri sút xa tuyệt đẹp, gỡ lại 1-3 cho đội chủ nhà. 2 giờ trước VÀO! Brighton nâng tỷ số lên 3-0 71': Brighton tiếp tục tấn công vào cánh phải của MU, Lamptey trả ngược cho Joao Pedro đệm bóng tung lưới Onana. 3-0 cho Brighton! 2 giờ trước Ansu Fati ra mắt Premier League 64': Brighton cũng thay liền 2 người. Ansu Fati và Joao Pedro vào sân thay Lallana và Welbeck. 2 giờ trước Casemiro và Hojlund rời sân 64': HLV Ten Hag bất ngờ rút Casemiro và Hojlund ra sân, thay bằng Hannibal Mejbri và Martial. 2 giờ trước Bruno Fernandes đá phạt góc táo bạo 58': Bruno Fernandes bất ngờ đá phạt góc thẳng về khung thành của Brighton, nhưng không chính xác. 2 giờ trước VÀO! Brighton nâng tỷ số lên 2-0 53': Lamptey chuyền bóng lỗi, nhưng vô tình trở thành đường kiến tạo đẹp cho Gross. Tiền vệ này bình tĩnh loại bỏ hậu vệ áo đỏ trước khi sút sệt vào góc gần khiến thủ môn Onana không kịp phản ứng. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Rashford xử lý quá cá nhân 51': MU phản công nhanh, Hojlund chuyền bóng đẹp cho Rashford thoát xuống. Tuy nhiên, số 10 của MU không căng ngang cho đồng đội mà sút ngay từ góc hẹp và không thành công. 3 giờ trước KHÔNG VÀO! Rashford lại tạo sóng gió cho Brighton 48': Rashford tiếp tục đi bóng xuống sát biên ngang trước khi trả ngược ra nguy hiểm. Nhưng lần này, Hojlund không thể chạm bóng. 3 giờ trước Hiệp 2 bắt đầu! 3 giờ trước HẾT GIỜ! MU 0-1 Brighton: Quỷ đỏ gặp khó MU nhập cuộc tốt hơn và tạo ra các tình huống nguy hiểm trước, nhưng Brighton lại mở tỷ số từ cơ hội đầu tiên. Nửa cuối hiệp 1, Hojlund đưa bóng vào lưới Brighton, nhưng VAR hủy bàn thắng vì bóng đã ra ngoài sân trước đó. 3 giờ trước Rashford dứt điểm ra ngoài 45+1': Rashford tiếp tục đi bóng độc diễn trước khi dứt điểm, nhưng anh vẫn chưa đủ chính xác để ghi bàn. 3 giờ trước Hiệp 1 có 3 phút bù giờ 3 giờ trước VAR! Hojlund ghi bàn gỡ cho MU nhưng không được công nhận 40': Rashford đi bóng cực hay bên cánh trái trước khi căng ngang cho Hojlund ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho MU ở cự ly gần. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định Rashford đã đẩy bóng hết đường biên ngang hay chưa. 3 giờ trước KHÔNG VÀO! Bóng trúng điểm nối khung thành Brighton 34': Từ đường chuyền dài của Casemrio, Rashford đi bóng dứt điểm quyết đoán. Bóng trúng chân hậu vệ Brighton đổi hướng và đi trúng điểm nối góc chữ A khung thành đội khách bật ra ngoài. 3 giờ trước MU bế tắc 30': Sau bàn thua bất ngờ, MU tiếp tục rơi vào bế tắc. HLV Ten Hag đang yêu cầu các học trò hoán đổi sơ đồ liên tục nhưng không có hiệu quả. 3 giờ trước Jan Paul van Hecke nhận thẻ vàng 24': Hậu vệ thứ 2 của Brighton, Jan Paul van Hecke nhận thẻ vàng sớm vì chậm đưa bóng vào cuộc. 3 giờ trước VÀO! Brighton bất ngờ mở tỷ số 21': Lép vế ở giai đoạn đầu trận, nhưng Brighton bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ cánh phải, Simon Adingra căng ngang đẹp mắt cho Danny Welbeck sút tung lưới MU ở cự ly gần. 1-0 cho Brighton! 3 giờ trước Brighton đang giảm tốc độ chơi bóng 15': Brighton đã chủ động giảm tốc độ trận đấu nhằm giảm sự hưng phấn ban đầu của MU. Họ có vẻ thành công khi MU trở nên bế tắc trong những phút vừa qua. 4 giờ trước KHÔNG VÀO! Hojlund không thể chạm bóng trước khung thành Brighton 9': MU phản công nhanh, Rashford thoát xuống bên cánh trái và căng ngang nguy hiểm nhưng Hojlund không thể chạm chân vào bóng trước khung thành của Brighton. 4 giờ trước KHÔNG VÀO! Rashford dứt điểm nguy hiểm 6': MU phối hợp bên cánh trái, Rashford đi bóng xộc vào vòng cấm Brighton trước khi dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Steele vẫn kịp dùng chân cản phá. 4 giờ trước Tariq Lamptey nhận thẻ vàng 4': Hậu vệ Brighton, Tariq Lamptey phải nhận thẻ vàng rất sớm sau pha vào bóng nguy hiểm với Dalot. 4 giờ trước Trận đấu bắt đầu! 4 giờ trước Sơ đồ đội hình 4 giờ trước Evan Ferguson phải ngồi dự bị Chân sút trẻ vừa lập hat-trick cho Brighton ở vòng đấu trước, Evan Ferguson phải ngồi dự bị ở trận này. 4 giờ trước Cầu thủ MU khởi động trước trận đấu 4 giờ trước Đội hình xuất phát MU vs Brighton

MU gặp vấn đề lớn về nhân sự khi hai cầu thủ chạy cánh Sancho và Antony đều bị loại khỏi đội hình. Trong khi Sancho bị kỷ luật vì công khai chỉ trích HLV Ten Hag thì Antony phải tạm dừng thi đấu do các cáo buộc bên ngoài sân cỏ. Điều này khiến MU còn duy nhất một cầu thủ chạy cánh phải đúng nghĩa là Facundo Pellistri, người vốn non kinh nghiệm và chưa thể hiện được nhiều ở Old Trafford.

HLV Ten Hag quyết định đẩy đội trưởng Bruno Fernandes sang cánh phải, trao cơ hội đá chính cho tiền vệ McTominay. Trên hàng công, tân binh Hojlund lần đầu tiên đá chính cho Quỷ đỏ sau khi ra mắt ở trận thua Arsenal.

Ở hướng ngược lại, HLV De Zerbi quyết định xoay vòng một loạt cầu thủ sau loạt trận của ĐTQG. Đáng chú ý, hậu vệ cánh trái số 1 của họ, Estupinan không được đăng ký trong khi tiền đạo vừa lập hattrick trận trước, Evan Ferguson ngồi dự bị. HLV người Italia thậm chí thay đổi cả vị trí thủ môn.

Dù vậy, Brighton của De Zerbi nổi tiếng khó lường và sở hữu nhiều cầu thủ tạo đột biến cao. Cặp cánh Adingra và Mitoma hứa hẹn sẽ khiến hàng thủ MU khốn đốn ở trận này.