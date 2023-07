MU chiêu mộ thành công thủ môn chơi chân cực đỉnh, hơn đứt De Gea

TPO - Sau thời gian dài đàm phán, MU đã đạt thỏa thuận sơ bộ chiêu mộ thủ môn Andre Onana từ Inter Milan. So với De Gea, Onana hơn đứt ở khả năng chơi chân và đây là lý do chính khiến HLV Erik ten Hag đưa anh về Old Trafford.

Triết lý bóng đá của HLV Erik ten Hag là triển khai tấn công từ hàng phòng ngự. Tuy nhiên, ông chưa thể áp dụng triết lý này ở MU vì khả năng chịu sức ép và chuyền bóng tệ hại của De Gea. Sau mùa giải vừa qua, De Gea chấp nhận giảm sâu tiền lương để ở lại MU, nhưng HLV người Hà Lan không đồng ý. Ông yêu cầu De Gea giảm thêm tiền lương đồng thời chấp nhận ngồi dự bị nếu ký hợp đồng mới với Quỷ đỏ. Sau cùng, thủ môn người Tây Ban Nha ngậm ngùi chia tay MU sau 12 năm gắn bó. Thủ môn hàng đầu mà HLV Ten Hag nhắm đến thay thế De Gea là cậu học trò cũ ở Ajax trước đây, Andre Onana. So với De Gea, Onana bị đánh giá có phản xạ kém hơn nhưng anh lại hơn đứt khả năng chơi trận. Ở mùa giải vừa qua, thủ môn người Cameroon đã gây ấn tượng mạnh trong trận chung kết Champions League với Man City cho dù Inter Milan thua cuộc. Onana mới cập bến Inter Milan vào mùa hè năm ngoái theo dạng miễn phí, nhưng anh lập tức đẩy huyền thoại Samir Handanović lên ghế dự bị. Tính riêng ở Champions League, Onana giữ sạch lưới 8/13 trận, góp công lớn giúp Inter vào chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2010. Trước khi đến Inter, Onana gắn bó với Ajax 6 năm. Trong đó, thủ môn này làm việc trực tiếp với HLV Ten Hag 4 năm rưỡi. Cho dù rời Ajax trong tranh cãi sau án treo giò 9 tháng vì dính doping, nhưng Onana luôn được Ten Hag ca ngợi như là "thủ môn hoàn hảo". Chính vì vậy, ngay khi biết Inter sẵn sàng bán thủ môn này, HLV người Hà Lan đã đẩy De Gea ra đi để dọn đường đón anh đến Old Trafford. Theo nhiều nguồn tin, MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Onana với giá 50 triệu euro kèm theo phụ phí 5 triệu euro. Thủ môn 27 tuổi này sẽ đến MU kiểm tra y tế và ký hợp đồng trước khi cùng CLB này lên đường sang Mỹ du đấu mùa hè.