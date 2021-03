Một phụ nữ môi giới mang thai hộ giá trăm triệu đồng ở Hà Nội

TPO - Liên quan đến vụ nữ sinh bị hiếp dâm và đánh hội đồng vì cho rằng “giật bồ”, chiều 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thành Trung (20 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.