Một người đẹp bỏ thi hoa hậu ở Việt Nam

TPO - Đại diện US Virgin Islands - London Marie Tucker - tuyên bố bỏ thi trước thềm chung kết Miss Cosmo 2024. Trong khi đó, đại diện Ukraine lên tiếng tố cáo thí sinh khác ăn cắp dự án xã hội của mình.

Sau hơn 20 ngày diễn ra, cuộc thi Miss Cosmo 2024 đang đi đến hồi kết với sự kiện Jury Session (thay cho đêm thi bán kết) và chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/10.

Ngày 1/10, đại diện US Virgin Islands - London Marie Tucker tuyên bố bỏ thi trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Cô chia sẻ: "Vì nhiều lý do, tôi không thể tiếp tục tham dự Miss Cosmo 2024. Cảm ơn Việt Nam, tất cả người hâm mộ và những người đã ủng hộ tôi trong thử thách này".

London Marie Tucker năm nay 22 tuổi, cao 1,7 m. Tại quê nhà, cô là huấn luyện viên người mẫu nổi tiếng, đồng thời là sinh viên chuyên ngành tâm lý học. Cô từng tham dự Miss Grand US Virgin Islands 2024.

Marie Tucker là một trong những thí sinh có mặt tại Việt Nam sớm nhất để tham dự Miss Cosmo 2024. Trong những ngày dự thi, cô có sự thể hiện tốt, là thí sinh chiếm được cảm tình của khán giả.

Sau khi London Marie Tucker rút lui, đại diện Ukraine - Anastasiia Panova lên tiếng trên trang cá nhân về việc bị thí sinh khác ăn cắp dự án xã hội sau phần thuyết trình của top 8.

"Tôi đã bị sốc khi phát hiện ra rằng một thí sinh sau khi xem livestream phần thi của tôi và 15 thí sinh đầu tiên, đã lấy dự án của tôi, thực hiện những thay đổi nhỏ và giới thiệu nó với nhóm thứ 2", người đẹp Ukraine chia sẻ.

Anastasiia Panova khẳng định: "Cô ấy không có gì ngoài một cái micro, không có ý tưởng ban đầu của riêng mình, nhưng bằng cách nào đó đã lọt vào top 8. Đây không chỉ là không công bằng, đó là hành vi ăn cắp trắng trợn".

Những chia sẻ của người đẹp Ukraine khiến fan sắc đẹp Việt xôn xao bàn tán. Trong khi đó, trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan và Campuchia, nhiều nguồn tin cho rằng chính người đẹp US Virgin Islands đã đạo nhái dự án xã hội của đại diện Ukraine nên sau khi bị phát hiện đã rút lui khỏi cuộc thi.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được hai người đẹp US Virgin Islands và Ukraine xác nhận. Về phía người đẹp US Virgin Islands, cô cho biết sẽ livestream nói rõ lý do bỏ thi sau khi về nước.

Sự việc về hai người đẹp US Virgin Islands và Ukraine diễn ra ngay sau sự cố sập sân khấu của đêm bán kết và chung kết hôm 28/9 khiến một người bị thương.

Trong lần đầu tổ chức, Miss Cosmo gặp nhiều trục trặc. Ban tổ chức đã phải hủy kế hoạch tổ chức buổi lễ trao sash và họp báo dự kiến diễn ra ngày 15/9 do ảnh hưởng của bão số 3. Tiếp đó, sự kiện thời trang và trình diễn trang phục dân tộc diễn ra ở Ninh Bình cũng bị ảnh hưởng do mưa bão.

Hiện, đêm bán kết đã bị hủy và thay thế bằng sự kiện Jury Session (Vòng thẩm định/Vòng đánh giá của ban giám khảo). Trong khi đó, đêm chung kết vẫn chưa được ấn định thời gian và địa điểm.