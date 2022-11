Món quà bảo vệ vững vàng với từ Chubb Life Việt Nam

Từ ngày 29/11/2022 đến ngày 15/02/2023, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) triển khai Chương trình khuyến mại (CTKM) hấp dẫn “BẢO HIỂM HOA KỲ - BÃO QUÀ TỪ MỸ” nhân dịp chào đón năm mới Quý Mão 2023. Đây cũng là lời tri ân chân thành, lời chúc năm mới nhiều may mắn mà Chubb Life Việt Nam mong muốn gửi đến Quý Khách hàng vì đã luôn tin tưởng, lựa chọn tham gia bảo hiểm và đồng hành cùng Chubb Life Việt Nam.

Năm mới không chỉ là khởi đầu của một hành trình mới hướng đến nhiều điều an lành, tốt đẹp, mà còn là dịp sum vầy của những thành viên trong gia đình sau một năm dài đầy nỗ lực. “Cả thế giới” hạnh phúc thu nhỏ dưới mái nhà và mâm cơm quây quần ấm cúng. Đó cũng là lúc chúng ta cảm nhận rõ nét nhất mình quan trọng ra sao với những người thân yêu, và cũng mong muốn mang lại cho gia đình thân yêu nền tảng tài chính vững vàng hơn, sự bảo vệ toàn vẹn hơn để cùng nhau hiện thực hóa ước mơ và mục tiêu cuộc sống.

Hiểu được giá trị ấy, Chubb Life Việt Nam triển khai CTKM “BẢO HIỂM HOA KỲ - BÃO QUÀ TỪ MỸ” từ ngày 29/11/2022 đến ngày 15/02/2023 với mong muốn tiếp tục gửi trao những giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe ưu việt, đi cùng các phần quà giá trị, như lời tri ân chân thành, và lời chúc xuân tốt đẹp đến những người trụ cột và gia đình thân yêu.

CTKM “BẢO HIỂM HOA KỲ - BÃO QUÀ TỪ MỸ” được thực hiện theo hình thức quay số trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 3 tỷ đồng. Quý Khách hàng tham gia bảo hiểm với Chubb Life Việt Nam sẽ có các cơ hội trúng thưởng với Giải thưởng Tuần và Giải thưởng Đặc biệt cuối chương trình, bao gồm 40 Giải thưởng Tuần là 40 chiếc iPhone 14 Pro Max 128GB thời thượng được phân bổ đều trong 4 đợt quay số, và 2 Giải thưởng Đặc Biệt cuối chương trình với mỗi giải là 1 Xe ô tô Ford Territory Trend 1.5 AT. Món quà bảo vệ ý nghĩa đi cùng cơ hội khai niên với lộc xuân giá trị sẽ là chỗ dựa vững vàng để Khách hàng và gia đình an tâm trải nghiệm cuộc sống và chinh phục các mục tiêu mới trong năm 2023.

Cụ thể, trong thời gian diễn ra CTKM, Khách hàng cá nhân tham gia Hợp đồng Bảo hiểm mới có phí bảo hiểm thực đóng cho năm hợp đồng đầu tiên (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm) từ 18.000.000 đồng sẽ nhận được 01 Mã số dự thưởng (MSDT), và sẽ được nhận thêm 01 (một) MSDT cho mỗi 10.000.000 đồng phí bảo hiểm tiếp theo của Hợp đồng Bảo hiểm đó. Đặc biệt, các Hợp đồng Bảo hiểm được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 29/11/2022 đến hết ngày 15/12/2022, Khách hàng sẽ được nhân đôi số lượng MSDT so với quy định nêu trên.

Khách hàng tham gia càng nhiều Hợp đồng Bảo hiểm, sẽ được nhận càng nhiều MSDT theo số phí bảo hiểm thực đóng cho năm hợp đồng đầu tiên của mỗi Hợp đồng Bảo hiểm này (không tính cộng dồn phí bảo hiểm của các Hợp đồng Bảo hiểm với nhau) để gia tăng cơ hội khi tham gia quay số trúng các giải thưởng hấp dẫn của CTKM.

Chubb Life Việt Nam kính chúc Quý Khách hàng cùng gia đình năm mới Quý Mão 2023 bình an, nhiều may mắn và thật thành công. Với sự đồng hành của Chubb Life Việt Nam, mong rằng Khách hàng và gia đình sẽ thêm an tâm khi không chỉ được bảo vệ trọn vẹn bởi các giải pháp tài chính được “thiết kế riêng” mà còn có cơ hội nhận được những quà tặng thương hiệu Hoa Kỳ hấp dẫn.

Để biết thêm thông tin chi tiết của CTKM, vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/3iddXwd hoặc liên hệ số hotline (028) 38278123 để được tư vấn miễn phí.

Chubb Life là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) toàn cầu của Tập đoàn Chubb – Tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới với bề dày lịch sử 230 năm, được niêm trên thị trường chứng khoán NewYork (NYSE: CB) và là một thành tố của chỉ số S&P 500. Thừa hưởng tiềm lực tài chính vững mạnh, uy tín thương hiệu, và năng lực chuyên môn xuất sắc, đi cùng chiến lược phát triển bền vững với hệ thống giải pháp toàn diện, đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, Chubb Life Việt Nam hiện là top 5 trong nhóm 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam, đang phục vụ gần 542.000 gia đình Việt, với tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm với hơn 2.229 tỉ đồng cho gần 52.000 trường hợp.