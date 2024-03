Món quà an lành nam giới nên gửi tặng nửa kia dịp 8/3

Là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam, Cỏ Mềm nổi tiếng với những chiến dịch 8/3 ý nghĩa, gửi gắm những thông điệp sâu sắc và chân thành. Năm nay, Cỏ Mềm đồng hành cùng cánh mày râu lan tỏa thông điệp “Mỹ phẩm an lành, trao gửi yêu thương” đến một nửa xinh đẹp của thế giới!

An Lành là điều ai cũng mong cầu

Với giá trị cốt lõi “Lành và Thật”, Cỏ Mềm năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp với chủ đề an lành - yêu thương. Trên fanpage chính thức, thương hiệu này đăng tải: “Cỏ tin rằng, an lành là điều mà ai ai cũng mong cầu cho mình và những người thân yêu. Bởi an lành là sự lành mạnh của thân thể cũng như sự an vui trong tâm hồn. An lành là nền tảng quý giá nhất, từ đó ta nỗ lực xây dựng cuộc sống hạnh phúc, để mỗi cá nhân hạnh phúc tạo thành một cộng đồng hạnh phúc”.

Qua đó, nhãn hàng không quên nhắn nhủ tới cánh mày râu, đặc biệt là phụ nữ thông điệp sâu sắc:“Mỹ phẩm an lành, trao gửi yêu thương” - Hãy luôn dành những điều an lành nhất cho bản thân và cả những người mà ta thương yêu, quý trọng!”

Được biết, chiến dịch này của nhãn hàng hiện đang được đông đảo người tiêu dùng quan tâm và hưởng ứng.

“Mỹ phẩm an lành, trao gửi yêu thương”

Nếu còn trăn trở về quà tặng dịp 8/3 dành cho nửa kia thì giờ đây, cánh mày râu đã không còn phải lo lắng nữa bởi đã có một nhãn hàng thấu hiểu phụ nữ là Cỏ Mềm đồng hành. Chia sẻ từ đại diện nhãn hàng, có 4 yếu tố làm nên một thương hiệu quà tặng an lành, giúp Cỏ Mềm chinh phục hầu hết các nhu cầu và tiêu chí lựa chọn khắt khe của người tiêu dùng.

Điều đầu tiên phải nhắc đến đó là, các sản phẩm của Cỏ Mềm đều có thành phần và nguồn nguyên liệu minh bạch, rõ ràng, được Cỏ Mềm kiểm soát và kiểm nghiệm chặt chẽ trước khi đưa vào sản xuất. Với niềm tin “thiên nhiên có mọi thứ ta cần”, nên Cỏ Mềm nói không với hóa chất độc hại, quyết tâm chăm sóc con người và bảo vệ sự bền vững của Trái Đất bằng các giải pháp từ thiên nhiên.

Ngoài ra, nhân sự của Cỏ Mềm là các dược sĩ có chuyên môn cao. Họ trực tiếp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm bằng tri thức, nhiệt huyết và tinh thần nghệ nhân, trực tiếp tư vấn, chăm sóc khách hàng bằng sự chỉn chu và chuyên nghiệp.

Đặc biệt, sản phẩm của Cỏ Mềm được nghiên cứu, sản xuất và phân phối trong mô hình hoàn toàn khép kín: từ trung tâm R&D đến Nhà máy đạt chuẩn CGMP và hệ thống cửa hàng độc quyền trên khắp cả nước, giúp đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng.

Tính đến nay, sau 9 năm có mặt trên thị trường mỹ phẩm, Cỏ Mềm đã phục vụ hàng triệu khách hàng với hàng triệu sản phẩm an lành, chất lượng. Những sản phẩm, không chỉ có giá trị thực về mặt lý tính, mà còn lan tỏa những giá trị sâu sắc, tích cực về mặt tinh thần tới mọi phụ nữ và mọi gia đình Việt! Quà tặng từ mỹ phẩm thiên nhiên không chỉ được đánh giá là thiết thực, ý nghĩa, thể hiện được chiều sâu mà còn phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số người tiêu dùng Việt Nam.

8/3 năm nay, ngoài thông điệp ý nghĩa, Cỏ Mềm còn đưa ra những chương trình ưu đãi lớn giúp khách hàng nữ thoải mái mua sắm, khách hàng nam giới có thể an tâm mua quà tặng cho người phụ nữ thân yêu của mình như: mua 04 sản phẩm - tặng 01 sản phẩm bất kỳ; tặng kèm thiệp, hộp quà và túi đựng trang trọng; tặng kèm quà tặng trị giá 99.000 đồng cho mọi đơn hàng… Bên cạnh đó, Cỏ Mềm còn cho ra mắt hơn 20 set quà, có mức giá giao động từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng với các dòng sản phẩm đa dạng như chăm sóc da, kem chống nắng, chăm sóc tóc, trang điểm, chăm sóc cơ thể… đồng thời nhận mix các set quà theo yêu cầu riêng, nên cánh mày râu có thể thoải mái lựa chọn theo đúng nhu cầu của mình.

Hiện tại, thương hiệu Cỏ Mềm phủ sóng rộng rãi toàn quốc với các kênh bán hàng online như fanpage, website, các kênh thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada) và hệ thống hơn 40 cửa hàng độc quyền trên cả nước, giúp người tiêu dùng, đặc biệt là nam giới bận rộn có thể linh động các phương thức mua sắm phù hợp, thuận tiện hơn.

Được biết, dịp 8/3 vừa qua, Cỏ Mềm cũng đã trở thành cái tên “hot” khi được nhiều người nổi tiếng như tiktoker Duy Thẩm, Phúc Thành của Schannel, Youtuber Anh Bạn Thân (chồng youtuber Giang ơi) và nhiều người nổi tiếng khác tin tưởng lựa chọn, giới thiệu làm quà tặng phụ nữ.

Tư vấn về quà tặng, vui lòng liên hệ: Công ty Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm

Website: https://comem.vn/cm/qua-tang

Fanpage: https://www.facebook.com/comemhomelab

Hotline tư vấn miễn cước: 1800.646.890