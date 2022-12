Mỗi năm hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước tại Việt Nam

TPO - Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ từ 5 - 14 tuổi. Trong giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm có hơn 2.000 trẻ tử vong do đuối nước.

Thông tin tại hội thảo về "Phòng, chống đuối nước trẻ em" diễn ra sáng 7/12 cho biết đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em và người chưa thành niên Việt Nam.

Sự kiện do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Đây là diễn đàn để công bố báo cáo kết quả khảo sát cũng như đề xuất các giải pháp phối hợp giúp tăng cường hiệu quả thực hiện, đặc biệt là việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tại Hội thảo, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc Hội đã công bố báo cáo khảo sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em". Đồng thời, các tham luận, thảo luận về giải pháp, cách thức phối hợp để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em như rà soát, đánh giá chính sách cần ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung về công tác tuyên truyền; Dạy bơi an toàn; Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em, công tác sử dụng và quản lý bể bơi trong trường học, cơ chế huy động nguồn lực tư nhân, xã hội hóa để phòng chống đuối nước cho trẻ em…

Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, một trong những biện pháp hiệu quả nhằm giảm nguy cơ đuối nước là phổ cập dạy bơi cho trẻ.

Đồng thuận với ý kiến này, trong bài tham thuận của mình, PGS.TS Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế Công cộng cũng khẳng định cho tới nay, dạy bơi cho trẻ là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống đuối nước, từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Thông tin tại hội thảo cho biết một trong những thành tựu nổi bật phải kể đến Chương trình đuối nước cho trẻ em Việt Nam được triển khai bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức Campaign For Tobacco Free Kids (Đơn vị Vận động Chính sách Y tế toàn cầu), Hoa Kỳ từ năm 2018 cùng sự hỗ trợ của Quỹ từ thiện Bloomberg, Hoa Kỳ.

Hơn 4 năm qua, chương trình đã dạy bơi miễn phí cho hơn 29.000 trẻ em từ 6-15 tuổi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho gần 50.000 trẻ em tại trường học, nâng cao kiến thức cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ về các biện pháp an toàn, phòng chống đuối nước, xây lắp và huy động sử dụng 87 bể bơi tại trường học.

Chương trình được triển khai tại 32 huyện của 12 tỉnh có gánh nặng đuối nước trẻ em cao nhất trên cả nước. Theo kết quả đánh giá độc lập của chương trình, tỷ lệ biết bơi của trẻ em tại địa bàn can thiệp đã tăng gấp 2 lần, từ 14,7% năm 2018 lên 27% năm 2020, cao hơn so với tỉ lệ trung bình của toàn quốc. Tỉ lệ đuối nước ở trẻ em giảm 30% có ý nghĩa thống kê.

Trong giai đoạn 2023- 2025, bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids (đơn vị Vận động Chính sách Y tế toàn cầu), cho biết: Tổ chức Campaign For Tobacco Free Kids, sẽ hỗ trợ bổ sung 2,1 triệu USD để triển khai chương trình Việt Nam. Theo đó, mở rộng địa bàn can thiệp tại 16 tỉnh dạy bơi miễn phí cho trẻ em Việt Nam thành phố và dạy bơi cho hơn 25.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và dạy kỹ năng an toàn cho 50.000 trẻ em.

Theo WHO, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu của tử vong trẻ em từ 5-14 tuổi trên thế giới. Hơn 90% các trường hợp đuối nước xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Đó là sự tổn thất vô cùng lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và gia đình, hơn nữa còn để lại sự xót thương, những nỗi đau không thể bù đắp cho cha mẹ, người thân của nạn nhân.

