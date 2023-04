Mercedes-Benz kỳ vọng với lợi nhuận cao trong năm 2023

Mercedes-Benz AG (tên cũ Daimler AG hoặc Daimler) là một trong những nhà sản xuất xe ô tô, xe buýt, xe tải danh tiếng trên thế giới hoạt động thông qua các phân khúc gồm: Ô tô Mercedes-Benz, xe tải Daimler, xe van Mercedes-Benz, xe buýt Daimler và dịch vụ tài chính Daimler.

Nhà sản xuất ô tô của Đức đã báo cáo lợi nhuận tăng vọt trong năm 2022 nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với các mẫu xe điện và dòng xe cao cấp. Lợi nhuận ròng của hãng đã tăng 34% lên 14,8 tỷ euro (15,7 tỷ USD) trong năm 2022, trong khi doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm trước đó lên 150 tỷ euro (gần 160 tỷ USD). Ban lãnh đạo Mercedes-Benz cho biết, thu nhập tăng là do hãng "tập trung" vào sản xuất xe hơi và xe tải cao cấp, những dòng xe có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, kết hợp với "việc kiểm soát chi phí chặt chẽ". Hãng đã bán được hơn 2 triệu ô tô trong năm 2022, tăng 5% so với năm trước đó, do nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu S-Class và EQS chạy hoàn toàn bằng điện.

”Chúng tôi đã thiết kế lại Mercedes-Benz để trở thành một công ty có lợi nhuận cao hơn nhờ vào việc tập trung vào các sản phẩm mong muốn cũng như quản lý chi phí và lợi nhuận có kỷ luật. Năm 2022 là một trường hợp cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng,” Ola Kaellenius, Giám đốc điều hành của Mercedes-Benz Group AG cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, Mercedes-Benz vẫn rất thành công với chiến lược tập trung vào các mẫu xe có lợi nhuận cao, kết hợp với việc tăng mạnh giá bán. Bất kể biến động lạm phát diễn ra như thế nào, Mercedes-Benz vẫn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo toàn lợi nhuận trước áp lực lạm phát. Vì vậy, giới phân tích dự đoán mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của Mercedes-Benz sẽ còn tiếp tục tăng cho đến năm 2025.

Dựa trên chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Mercedes-Benz, các nhà phân tích ước tính rằng mức EPS của tập đoàn vào năm 2023 có thể sẽ rơi vào khoảng từ 12,5 USD đến 12,90 USD. Với con số EPS như trên, định giá cổ phiếu MBGAF được xác định ở mức hợp lý là 135,41 USD.

Mới đây, Ban lãnh đạo Mercedes-Benz AG đã quyết định tăng cổ tức từ khoản thanh toán 5,00 euro của năm 2022 lên 5,20 euro vào ngày 8/5/2023, với tổng số tiền chi trả là 5,6 tỷ euro. Điều này đưa khoản thanh toán hàng năm lên tới 7,4% giá cổ phiếu hiện tại, là mức trung bình của ngành. Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày 4/5/2023.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, cổ phiếu của Mercedes-Benz (OTC: MBGAF) đã tăng 14,14%, hiện giao dịch ở mức 77,36 USD (ngày 20/4/2023). Trong 52 tuần qua, cổ phiếu của “gã khổng lồ” ô tô Đức có mức chênh lệch rất lớn, với mức thấp nhất 21,17 USD và mức cao nhất 81,08 USD. Mercedes-Benz có giá trị vốn hóa thị trường 82,02 tỷ USD.

Trong một báo cáo được công bố ngày 13/4, nhà phân tích Jose Asumendi tại JP Morgan đã duy trì xếp hạng “Mua” đối với cổ phiếu của Mercedes-Benz, với giá mục tiêu là 90,00 euro (98,7 USD). Nhà phân tích Tom Narayan của RBC Capital cũng đã duy trì xếp hạng “Mua” và đặt giá mục tiêu giá 90,00 euro (98,7 USD) trong một nghiên cứu công bố ngày 18/4. Trong khi đó, Barclays duy trì xếp hạng “Mua” đối với cổ phiếu MBGAF với giá mục tiêu 85,00 euro (93,10 USD) trong một nghiên cứu công bố ngày 17/4.

Hiện tại, sự đồng thuận của các nhà phân tích đối với Tập đoàn Mercedes-Benz là “Mua mạnh” với giá mục tiêu trung bình là 99,58 USD, tăng 29,20% so với mức hiện tại.

Mặc dù dự đoán 2023 sẽ là một năm đầy thách thức, nhưng ban lãnh đạo tập đoàn sản xuất ô tô Đức vẫn tự tin đặt kế hoạch sinh lời tương đương như năm 2022.