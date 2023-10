Menarini Vietnam được công nhận là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại Việt Nam

Vừa qua Menarini Việt Nam đã lọt vào danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023” của tạp chí Nhân sự HR Asia hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương. Đây là giải thưởng danh giá hàng năm tại khu vực với tiêu chí lựa chọn và công nhận dựa trên việc đánh giá kết quả khảo sát từ các Công ty có hoạt động nhân sự tốt nhất và mức độ gắn kết mạnh mẽ của nhân viên và văn hóa và môi trường nơi làm việc. Đã có gần 700 Công ty tham gia và 122 doanh nghiệp được vinh danh lần này.

Cuộc khảo sát đánh giá tổng quan Mức độ Tương tác Toàn diện (TEAM) độc quyền của HR Asia, bao gồm các tiêu chí: CORE, SELF và GROUP (chính sách nhân sự; chế độ đãi ngộ; môi trường làm việc; các chương trình đào tạo để phát triển và gắn kết các nhân sự tài năng của mình trong toàn bộ tổ chức và ở mọi cấp độ nhân viên). Tại lần đầu tiên tham gia giải, Menarini Việt Nam đã đạt điểm cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thị trường trên cả ba khía cạnh: Điểm Core là 4.14 so với bình quân thị trường là 3.75; điểm Self đạt 4.55 so với bình quân là 3.89; điểm Group là 4.6 so với bình quân là 3.99 điểm.

Thành tựu này có được là từ những nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực và sáng tạo, xây dựng các chế độ đãi ngộ hấp dẫn và tổ chức các hoạt động gắn kết tạo động lực cho nhân viên để phát huy tối đa tiềm năng của họ.

Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Trưởng đại diện A. Menarini Singapore Pte. Ltd. tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi nhận được sự đánh giá tích cực như vậy. Giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi luôn tôn vinh một trong những giá trị cốt lõi tập đoàn là “Con người là trọng tâm – People Care”, vốn là tiêu chí của tất cả các chương trình phát triển của chúng tôi.”

Bên cạnh giải thưởng cao nhất, chúng tôi một lần nữa nhận được Giải thưởng đặc biệt của năm nay là “Đa dạng, Bình đẳng & Hòa nhập” ghi nhận việc luôn thực hiện nhất quán và bình đẳng các chính sách Nhân sự cho tất cả nhân viên, luôn ưu tiên thăng tiến nội bộ và triển khai nhiều chương trình, sáng kiến ​​để nhân viên chia sẻ quan điểm và ý tưởng với các phòng ban.

Ghi nhận những giải thưởng mà đội ngũ Menarini Việt Nam đã đạt được, bà Hải Bình nói thêm: “Thành công của chúng tôi là nhờ vào tinh thần hết mình của tập thể để tạo nên một đội ngũ vững mạnh. Hai giải thưởng này càng thúc đẩy chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng môi trường làm việc như ngôi nhà thứ hai của nhân viên –nơi luôn đề cao tinh thần hợp tác, gắn kết và phát triển nghề nghiệp của mọi nhân viên.”

Tại Menarini Châu Á-Thái Bình Dương, chúng tôi nỗ lực cải thiện cuộc sống của mọi người. Với di sản lừng lẫy của tập đoàn Menarini - Công ty dược phẩm hàng đầu tại Ý từ năm 1886 và mạng lưới đối tác toàn cầu, Menarini Châu Á-Thái Bình Dương ngày nay đã có mặt tại 13 thị trường trọng điểm trong khu vực để tiếp sinh lực cho cuộc sống của người dân và cộng đồng. Chúng tôi kết hợp sức mạnh của nguồn lực toàn cầu với hiểu biết sâu sắc về khách hàng tại từng quốc gia để mang đến những cải tiến y tế tốt nhất cho bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Menarini hiện nay quản lý một danh mục các thương hiệu chăm sóc sức khỏe độc ​​quyền và các thương hiệu nhượng quyền từ một số công ty công nghệ sinh học hàng đầu thế giới. Kể từ khi có mặt tại Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2005, Menarini đã phát triển vượt bậc, chiếm hơn 15% doanh số bán dược phẩm trên toàn thế giới và tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp y tế chất lượng trong khu vực. Tại Menarini Việt Nam, chúng tôi hỗ trợ công ty mẹ A. Menarini Singapore Pte. Ltd xúc tiến, thúc đẩy và phát triển các cơ hội kinh doanh cũng như các dự án đầu tư, luôn đón nhận các mối quan hệ hợp tác vững mạnh và bền vững trong các lĩnh vực bán buôn các sản phẩm thuốc và dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm và thực phẩm chức năng. Chúng tôi là đầu mối liên lạc của công ty mẹ giúp thực hiện đăng ký để đưa sản phẩm mới vào thị trường, cung cấp và cập nhật thông tin sản phẩm, theo dõi nghiên cứu thị trường, quản lý các hoạt động quảng bá và phát triển các dự án đầu tư. Là đầu mối tiếp thu thông tin liên quan đến sản phẩm như thông tin y tế hoặc về chất lượng sản phẩm cũng như nhận báo cáo về một biến cố bất lợi, nếu có, liên quan đến sản phẩm của Menarini tại Việt Nam. Để tìm hiểu thêm thông tin chính thức về Menarini, vui lòng truy cập trang web chính thức Menariniapac.com. hoặc theo dõi thông tin của chúng tôi trên LinkedIn.