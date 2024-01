Meey Group đạt 2 tiêu chuẩn ISO chuẩn quốc tế

Đây được coi là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với Meey Group, là thành quả được ghi nhận sau hơn 1 năm hợp tác chiến lược với Viện Tiêu chuẩn Anh nhằm chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin toàn diện.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch Meey Group cho biết, với sự đồng hành của BSI, Meey Group đã thành lập và triển khai dự án “Xây dựng và áp dụng triển khai 2 tiêu chuẩn là ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013”

Theo ông Chung, đối với một start-up như Meey Group, việc chinh phục được hai tiêu chuẩn ISO quan trọng này vừa là thách thức, vừa là thành tựu lớn bởi đây là 2 tiêu chuẩn khắt khe được nhiều ngân hàng và doanh nghiệp trên thế giới đặt mục tiêu chinh phục. Bộ 2 tiêu chuẩn này sẽ giúp các doanh nghiệp quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

“Để có được kết quả đáng khích lệ này, bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ và sát sao của đối tác chiến lược BSI, chúng tôi đặc biệt trân trọng những nỗ lực, kỷ luật và sự đoàn kết của các cấp lãnh đạo, Ban dự án ISO đến toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Đây là một bước tiến mới cho Meey Group trên hành trình nâng cao vị thế và vươn ra quốc tế”, Chủ tịch Meey Group bày tỏ.

Theo lãnh đạo BSI Việt Nam, việc đạt cùng lúc 2 tiêu chuẩn quốc tế khắt khe sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho hoạt động nghiên cứu sản phẩm và phát triển kinh doanh của Meey Group, giúp giảm thiểu và kiểm soát tốt các rủi ro, giúp tối ưu chi phí và tạo dựng uy tín thương hiệu đối với khách hàng, đối tác. Đồng thời là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Meey Group trong tương lai.

Đặc biệt, với kinh nghiệm là cơ quan đầu ngành và là cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia đầu tiên trên thế giới, đã từng cung cấp dịch vụ cho nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Samsung, Foxconn, Deloitte…, BSI cũng khẳng định bộ 2 tiêu chuẩn này sẽ giúp Meey Group nâng cao lợi thế cạnh tranh và hợp tác quốc tế, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây sẽ là nền tảng giúp Meey Group tiến nhanh hơn tới các mục tiêu tăng trưởng, mở rộng quy mô, đột phá về doanh thu, từ đó tăng giá trị vốn hóa doanh nghiệp.

Để đạt được những thành quả này, hai doanh nghiệp đã trải qua quá trình hợp tác vô cùng nghiêm túc trong 3 giai đoạn: Đào tạo và chuẩn bị; Triển khai áp dụng và Đánh giá chứng nhận. Dựa trên kiến thức từ các khóa đào tạo của BSI Việt Nam, Meey Group đã tự xây dựng và cải tiến hơn 60 tài liệu để phục vụ hoạt động vận hành, 21 cán bộ nhân viên được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ của BSI, 25/25 đơn vị trung tâm/phòng/ban đã triển khai và tuân thủ quy trình quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ…

Đặc biệt, Meey Group đã vượt qua các giai đoạn đánh giá nghiêm ngặt, khách quan bởi các chuyên gia hàng đầu của BSI. Hơn thế, BSI sẽ tiếp tục thực hiện các đợt đánh giá, giám sát định kỳ hàng năm tại Meey Group để đảm bảo duy trì tính hiệu lực của chứng nhận.

Cũng tại sự kiện, ông Hoàng Việt Cường, đại diện PwC Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Meey Group khi không ngừng cải tiến các yêu cầu của hệ thống quản lý doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Trong hơn 3 năm qua, Meey Group đã cùng PwC hợp tác trong nhiều dự án quan trọng như rà soát mục tiêu chiến lược và mô hình kinh doanh; tư vấn hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành hay cố vấn giải bài toán nguồn lực để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Với định hướng phát triển mở rộng ra khu vực và thế giới, theo ông Cường, Meey Group sẽ còn nhiều thách thức cần chinh phục, nhiều tiêu chuẩn quốc tế cần đạt được. Công ty sẽ không ngừng xây dựng và củng cố thương hiệu, giữ vững vị thế doanh nghiệp công nghệ tiên phong chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, một lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư về mặt công nghệ và quản lý vận hành một cách đồng bộ và phù hợp nhất quán với những tiêu chuẩn của thị trường Việt Nam và thế giới.

ISO 9001:2015 vốn được biết đến là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành dựa trên tiêu chuẩn BS 5750 của Viện Tiêu Chuẩn Anh, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời chinh phục ISO/IEC 27001:2013 - Tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về Hệ thống quản lý An toàn thông tin, Meey Group đã khẳng định được hệ thống an toàn thông tin đạt chuẩn quốc tế; bảo mật thông tin nội bộ doanh nghiệp, thông tin đối tác và khách hàng…

Meey Group, với sứ mệnh tiên phong chuyển đổi số bất động sản, đã vinh dự trở thành Doanh nghiệp Proptech đầu tiên được BSI cấp chứng nhận đồng thời 2 tiêu chuẩn.