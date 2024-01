Mê vườn Nhật Zenpark, CEO người Nhật mở văn phòng nội thất tiền tỷ tại Ocean City

“Tôi thật không ngờ người Việt Nam có thể tạo ra một khu vườn Nhật nguyên bản như thế này. Tôi vẫn nhớ như in sự xúc động của mình khi bắt gặp cảnh tượng ấy khi lần đầu tới The Zenpark.” Đó là chia sẻ của ông Imai Hisashi, Giám đốc Công ty thiết kế kiến trúc và nội thất Nhật Bản Sobokuya về vẻ đẹp giao thoa tại phân khu đậm chất Nhật giữa Ocean City.

“Phải lòng” ngay lần gặp gỡ đầu tiên

Quyết định tới Việt Nam mở rộng kinh doanh, ông Imai Hisashi, Giám đốc Công ty thiết kế kiến trúc và nội thất Nhật Bản Sobokuya, luôn mong muốn văn phòng của mình phải mang đậm nét văn hóa kiến trúc, nội thất truyền thống xứ Phù Tang. Đi nhiều nơi tìm địa điểm, cuối cùng ông quyết định dừng chân tại phân khu The Zenpark, Vinhomes Ocean Park 1 vì “phải lòng” ngay lần “gặp gỡ” đầu tiên.

Nhận định vùng đô thị trung tâm của Hà Nội sẽ ngày càng mở rộng diện tích hơn trong tương lai, ông Imai Hisahi quyết định đặt văn phòng tại phía Đông Thủ đô với hy vọng tiến xa hơn trong kinh doanh. Đặc biệt, tại Ocean City, giữa The Zenpark cũng có một tuyệt tác vườn Nhật Bản mang đậm phong cách xứ sở Phù Tang.

Chậm rãi bước qua những con đường uốn lượn, dừng chân trên cầu gỗ đỏ, ông Imai thong dong ngắm nhìn đàn cá bơi lội dưới hồ nước trong vắt. Chỉ tay về phía hàng tùng La Hán rợp bóng xanh, ông mở lời: “Thực sự thì lần đầu đến The Zenpark tôi đã cảm thấy choáng ngợp, không ngờ người Việt Nam có thể tạo ra một khu vườn Nhật độc đáo như thế này. Tôi vẫn nhớ như in sự xúc động của mình khi bắt gặp cảnh tượng ấy. The Zenpark là sự hòa hợp giữa văn hóa Phù Tang và giá trị bản địa đầy thú vị.”

Vườn Nhật The Zenpark được thổi hồn bởi những tinh hoa Phù Tang, từ cổng Torii uy nghiêm, cầu gỗ đỏ, đèn tuyết nguyệt thơ mộng, tháp đá, hay vườn tùng La Hán mang nét cổ kính, hoài niệm… Tất cả được đội ngũ thiết kế lựa chọn, sắp đặt tỉ mỉ để tạo nên khu vườn mang đúng tinh thần nguyên bản hiếm có.

Theo đuổi triết lý Zen, vườn Nhật The Zenpark tạo cảm giác khoan thai, thư thái cho người đặt chân tới. Dạo bước trên những con đường lát sỏi uốn lượn, thả hồn vào màu xanh cây cỏ, lắng nghe thanh âm thiên nhiên dung dị… chính là những đặc quyền, cảm xúc mà cư dân không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Nhiều hơn vẻ đẹp của chất “tĩnh” tinh tế, an yên, vườn Nhật còn đem tới sự cân bằng bởi chất “động” ngập tràn năng lượng từ chuỗi sân tập thể thao: tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân gym ngoài trời, sân chơi trẻ em… giúp cư dân rèn luyện thể chất cho cuộc sống ngập tràn hứng khởi.

Nâng tầm giá trị sống giữa Ocean City phồn hoa

Giá trị sống khác biệt của The Zenpark khiến nhiều người bị hớp hồn không chỉ nằm ở trải nghiệm bên trong nội khu. Chỉ cần bước ra khỏi không gian The Zenpark, cư dân đã hoàn toàn choáng ngợp trước “thiên đường nghỉ dưỡng” đậm chất nhiệt đới sôi động của Ocean City.

Ngay tại “quận trung tâm” - Vinhomes Ocean Park 1, cư dân có thể thong dong dạo bộ trên bờ cát trắng mịn dưới những rặng dừa xanh mát như ở những khu resort biển 5 sao hay hít thở bầu không khí mát lành từ hồ Ngọc Trai 24,5 ha hoặc tận hưởng không khí biển khơi với với “kỳ quan” biển hồ nước mặn 6,1 ha.

Chọn di chuyển bằng Vinbus, sau chưa đầy 10 phút, cư dân The Zenpark đã có thể nhanh chóng hòa mình vào những siêu tổ hợp vui chơi, giải trí tầm cỡ khu vực và thế giới tại Ocean City như tổ hợp VinWonders Hà Nội Wave Park, VinWonders Hà Nội Water Park, biển hồ nước mặn Crystal Lagoon…

Đặc quyền của cư dân The Zenpark tiếp tục được nối dài khi mới đây nhất “vũ trụ giải trí” Grand World Hà Nội đã chính thức khai trương với hàng loạt trải nghiệm mua sắm, ăn uống và vui chơi 24/24 xuyên suốt mùa lễ hội. Cùng với tổ hợp mua sắm, giải trí thời thượng Center Point - nơi tập trung hơn 200 nhãn hàng, thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước - chính thức ra mắt vào tháng 1/2024, Ocean City sẽ trở thành “điểm phải đến” mới trên bản đồ vui chơi, giải trí tại Việt Nam.

Cộng hưởng cùng các đại tiện ích hiếm có khó tìm như trường liên cấp Vinschool rộng tới 6.000 m2; TTTM Vincom Mega Mall; Bệnh viện quốc tế Vinmec Health Resort 5 sao... The Zenpark nói riêng và Ocean City nói chung sẽ trở thành tâm điểm sống, trải nghiệm hàng đầu của tầng lớp tinh hoa.

