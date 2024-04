‘Mẹ mìn’ bắt cóc 2 bé gái ở TPHCM bị khởi tố thêm tội danh

TPO - Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi bị khởi tố về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang), về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Trước đó, Vi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 khởi tố về tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Sau khi được Công an quận 1 chuyển hồ sơ để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền, PC02 đã khởi tố thêm tội danh "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" đối với Vi.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Vi móc nối với một đối tượng người nước ngoài, tìm trẻ em từ 6 - 12 tuổi và dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi Vi ở.

Sau đó, Vi ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất khiêu dâm để quay phim, chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài. Đối tượng này sẽ chuyển tiền cho Vi để trả công.

Ngày 3/4, lợi dụng lúc không có người lớn trông coi, Vi đã tiếp cận, dẫn dụ cháu N.K.T.M. (7 tuổi) và cháu L.H.T.L. (3 tuổi) để đưa về căn hộ trong chung cư tại quận Bình Thạnh (TPHCM), nơi Vi đang sinh sống. Tại đây, Vi ép buộc 2 cháu thực hiện theo ý đồ của mình.

Ngày 8/4, PC02 phối hợp với Công an quận 1 và các đơn vị có liên quan đã tiến hành giải cứu 2 cháu, trao trả cho gia đình, đồng thời bắt giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để đấu tranh, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.