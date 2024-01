Mẻ bê tông xi măng đầu tiên của đường cất hạ cánh dự án sân bay Long Thành

VINADIC vừa triển khai thành công buổi rải thử bê tông xi măng đường cất hạ cánh đầu tiên tại siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành vào ngày 3/1/2024. Điều này thể hiện sự sẵn sàng của nhà thầu cho việc rải bê tông đại trà theo tiến độ chung của đại dự án.

Nhộn nhịp trên đại công trường

Theo kế hoạch, gói thầu số 4.6 của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào ngày cuối cùng tháng 7/2025.

Gói thầu 4.6 là gói thầu lớn thứ 2 tại sân bay Long Thành, bao gồm việc thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác. Đây là những hạng mục liên quan đến an toàn trong hàng không nên đóng vai trò quan trọng hàng đầu ở bất kỳ dự án sân bay nào.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VINADIC), góp mặt trong liên danh gói thầu số 4.6, công việc của nhà thầu luôn được đảm bảo và vượt tiến độ.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cũng thông tin, vừa triển khai buổi rải thử bê tông xi măng đầu tiên của đường cất hạ cánh tại dự án sân bay Long Thành vào ngày 3/1/2024. Bởi quy mô và tính quan trọng của dự án nên độ dài rải thử lần này lên tới 200m, dài gấp đôi so với mức bình quân khoảng 100m ở nhiều dự án sân bay khác.

Để buổi rải thử diễn ra hiệu quả, an toàn, đội ngũ nhân sự VINADIC đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Công tác chuẩn bị trước khi thực hiện cũng được đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu, đảm bảo mọi yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Riêng về khâu máy móc, VINADIC cho biết, toàn bộ trạm trộn, máy rải bê tông đặc đều được nhập khẩu 100% từ Đức, cùng hệ thống quản lý, kỹ thuật viên và công nhân có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm.

Cũng theo lãnh đạo VINADIC, việc thi công đường cất hạ cánh đòi hỏi những tiêu chuẩn đặc biệt, cao hơn nhiều so với đường bộ. Bởi vậy tiêu chuẩn bê tông cũng được đặt ra rất khắt khe. Cụ thể như chiều dày bê tông cốt thép trung bình 36cm cho lớp BTXM M150/25 và 40cm cho lớp BTXM M350/45, độ sụt bê tông bằng 0 và phải tuyệt đối phẳng. Đồng thời, bê tông phải chịu được cường độ áp lực bánh máy bay xuống nền lớn.

Được biết, buổi rải thử có sự tham gia của cả Ban Quản lý dự án - đại diện cho chủ đầu tư ACV, đơn vị tư vấn giám sát và các công ty thành viên trong liên danh gói thầu 4.6. Kết quả buổi rải thử đạt kết quả tốt. VINADIC được các bên tham gia đều đánh giá rất cao về dây chuyền máy móc thiết bị cùng năng lực, kĩ thuật của nhà thầu. Điều này cho thấy, mức độ sẵn sàng của VINADIC cho việc rải bê tông đại trà theo tiến độ chung của dự án là đáp ứng.

Ông Dương Quang Điện – Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý dự án (đại diện cho chủ đầu tư ACV) chia sẻ: “Buổi rải thử bê tông thành công là bước quan trọng để đảm bảo rằng quá trình rải bê tông đại trà được thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của dự án. Sự hiện diện, tham gia của các bên liên quan cũng đảm bảo rằng mọi khía cạnh của buổi rải thử được quan sát và đánh giá đầy đủ, khách quan. Chúng tôi tin tưởng và đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng đội ngũ nhân sự và hệ thống máy móc thiết bị của nhà thầu VINADIC.”

Đề cập đến tiến độ chung của gói thầu, ông Nguyễn Hoài Giang - Tổng giám đốc VINADIC cho biết: "Hiện chúng tôi đang tập trung thi công phần nền. Đây được coi là một trong những hạng mục khó khăn nhất của dự án để hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Chúng tôi luôn ý thức được các vấn đề liên quan cả về tiến độ cũng như chất lượng nên đã tập trung hơn 100 đầu máy thiết bị, hơn 300 lao động làm việc liên tục 3 ca 4 kíp trên công trường, nhắm mục tiêu về đích trước thời hạn chủ đầu tư đề ra”. Cũng bởi vậy, tính đến thời điểm này, hạng mục do VINADIC phụ trách đều vượt tiến độ, công trường luôn nhộn nhịp máy móc, con người.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng của dự án, VINADIC đã mở xưởng sản xuất các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn như cống tròn, cống hộp, rãnh, hào kỹ thuật. Toàn bộ dây chuyền sản xuất các cấu kiện bê tông này đều được nhập khẩu trực tiếp từ những đơn vị hàng đầu, sử dụng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, tự động hoá hoàn toàn.

Kinh nghiệm, năng lực nhà thầu VINADIC ngày càng được khẳng định

Việc góp mặt trong liên danh trúng gói thầu lớn thứ 2 của siêu dự án Sân Bay Long Thành đã đưa tên tuổi VINADIC lọt vào nhóm những nhà thầu thi công, xây dựng hàng đầu Việt Nam, đặc biệt trong các dự án về sân bay.

Trước đó, VINADIC vốn đã là nhà thầu dày dạn kinh nghiệm khi tham gia xây dựng hàng loạt các công trình đặc thù như sân bay (sân bay Vân Đồn, sân bay Điện Biên, sân bay Nội Bài), tàu điện ngầm ga Hà Nội, các nhà máy năng lượng (điện gió, điện rác, thuỷ điện, nhiệt điện)… Riêng đối với các dự án sân bay, sân bay Long Thành không phải là dự án đầu tiên VINADIC làm việc với chủ đầu tư ACV. Nhà thầu VINADIC đã hợp tác cùng Chủ đầu tư ACV ở nhiều dự án trước đó, sự phối hợp ăn ý giữa các bên đã có kinh nghiệm làm việc với nhau cũng góp phần tạo nên sự suôn sẻ và thành công của các dự án.

Được biết, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là doanh nghiệp đầu mối được Nhà nước giao làm chủ đầu tư và quản lý, vận hành các sân bay nội địa và quốc tế của Việt Nam. Hầu hết các sân bay của Việt Nam đều do ACV làm chủ đầu tư và quản lý. Do vậy, quá trình lựa chọn thầu của ACV rất khắt khe và chặt chẽ, đặc biệt là vấn đề về kỹ thuật vì hàng không vốn là ngành đòi hỏi an toàn cao.

"ACV là chủ đầu tư chuyên nghiệp trong quản lý hàng không cũng như trong quản lý, triển khai dự án. Họ luôn khắt khe trong đấu thầu, chấm thầu và triển khai thi công. Khi triển khai dự án, các vấn đề về chất lượng, tiến độ luôn được quản lý sát sao và chuyên nghiệp", đại diện VINADIC chia sẻ.

Cuối tháng 12/2023, ACV cũng đã chính thức khánh thành dự án mở rộng sân bay Điện Biên nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Ngành GTVT, cũng như kịp phục vụ nhu cầu đi lại dịp cuối năm. Đây cũng là dự án mà VINADIC phối hợp với ACV trong vai trò nhà thầu hạng mục đường cất hạ cánh.

Tại dự án này, bất chấp điều kiện nhiều khó khăn về nguyên vật liệu và áp lực về tiến độ, VINADIC đã chủ động, nỗ lực khắc phục, về đích trước 1 tháng. Hạng mục đường cất hạ cánh được xoay trục xây mới có chiều dài 2,4km, rộng 45m, sân quay 2 đầu, sân đậu tàu bay mới với 4 vị trí, đồng bộ kết cấu bê tông xi măng; xây dựng hệ thống đèn tiếp cận CAT... đảm bảo tiếp thu các loại tàu bay thế hệ mới A320, A321 hoặc tương đương.

“Vinadic rất tự hào được đóng góp vào sự thành công chung của dự án. Chúng tôi cũng rất vinh dự khi được nhận 1 bằng khen tập thể và 2 bằng khen cá nhân từ Lãnh đạo Tỉnh trao tặng. Đây là niềm tự hào lớn, đồng thời là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong các dự án tiếp theo.”

