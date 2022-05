MBBank miễn các loại phí thẻ và tài khoản

Chính sách miễn phí nhiều sản phẩm, dịch vụ với mọi đối tượng khách hàng giao dịch qua App MBBank góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh của MB.

Đầu năm 2022, nhiều ngân hàng thương mại thông báo miễn phí giao dịch online cho tất cả khách hàng, tuy nhiên lại thu phí SMS Banking cao hơn khiến không ít người dùng hoang mang. Trong bối cảnh đó, MB liên tục tung ra các chương trình ưu đãi, tiêu biểu là "Miễn phí trọn đời mọi loại phí thẻ và tài khoản", giúp người dùng tiết kiệm tối đa chi phí khi duy trì dịch vụ tài khoản và thẻ của MB.

Theo đó, khách hàng sử dụng App MBBank được miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, miễn phí quản lý tài khoản mà không yêu cầu số dư tối thiểu. Nhà băng cũng miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử, miễn phí mở tài khoản số đẹp tứ quý, số tài khoản trùng số điện thoại...

Ngoài ra, khách hàng được miễn phí 100% phí phát hành và phí thường niên thẻ tín dụng quốc tế Visa và JCB do MB phát hành cho tất cả chủ thẻ hiện hữu và phát hành mới. Người dùng còn có thể cập nhật các chương trình ưu đãi và hoàn tiền khi chi tiêu tại Grab, Shopee, Lazada, booking.com... và áp dụng trả góp 0% với mọi giao dịch chi tiêu.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng không phải bỏ ra khoản chi phí nào khi thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, truyền hình, điện thoại, đặt vé máy bay, khách sạn, chứng khoán... ngay trên App MBBank. Khách hàng còn có thể rút tiền từ máy ATM mà không cần sử dụng đến thẻ và nhận thông báo số dư trên app hoàn toàn miễn phí khi có kết nối Internet.

Đại diện MB cho biết, các chính sách miễn phí góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh của MB trên thị trường, đồng thời cũng là một chiến lược giúp giữ chân, thu hút khách hàng.

Lấy khách hàng làm trung tâm, số hóa và cập nhật kịp thời, MB tiếp tục ghi dấu với MB Smartbank – Điểm giao dịch miễn phí 24/7. Cụ thể, MB Smartbank phân chia 3 khu vực rõ ràng: khu vực ngồi chờ và tư vấn khách hàng; khu vực tự phục vụ (Self – Service) được trang bị hệ thống máy ATM, CRM, máy in thẻ tự động và khu tự khám phá các sản phẩm dịch vụ (Self – Learning). Khách hàng có thể thực hiện phần lớn các nhu cầu giao dịch, tài chính cá nhân như: đăng ký tài khoản, mở ứng dụng, rút và nộp tiền mặt, gửi tiền nhanh, phát hành thẻ nhanh (Visa, Napas), thanh toán hoá đơn… hoàn toàn miễn phí.

"Với việc luôn đặt khách hàng là trung tâm, mọi nỗ lực và hoạt động của MB đều hướng tới việc tối đa hóa lợi ích, tiết giảm chi phí, giúp khách hàng thoải mái trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất", đại diện MB chia sẻ thêm.