MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.

Sáng 19/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua.

Top 3 lợi nhuận, duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng

Theo báo cáo của lãnh đạo MB tại Đại hội, năm 2023, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo. Trong bối cảnh đó, MB đã bám sát định hướng chiến lược giai đoạn 2022 – 2026, linh hoạt xây dựng và triển khai các mô hình kinh doanh mới, góp phần hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Tổng tài sản tập đoàn đạt gần 945.000 tỷ đồng, tăng 29,7% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 26.306 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với năm 2022, góp mặt trong Top 3 lợi nhuận toàn ngành. Riêng ngân hàng, lợi nhuận đạt 24.688 tỷ đồng, tăng 21,5% so năm ngoái, cho thấy đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động kinh doanh của MB.

Năm 2023, MB đã tận dụng tối đa được room tín dụng NHNN phê duyệt, tăng trưởng tín dụng của riêng Ngân hàng tăng 28,2%. Trong đó, dư nợ cho nhóm ngành ưu tiên theo định hướng của Chính phủ chiếm 65%. MB đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất 7 lần trong năm 2023 với mức giảm từ 2% - 4% để hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn vay, đồng hành tháo gỡ khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhờ nền tảng công nghệ thông tin được đầu tư tiêu chuẩn cùng chiến lược hấp dẫn khách hàng trên hệ sinh thái số đa dạng, MB duy trì đà tăng trưởng khách hàng bền vững, tổng số khách hàng MB phục vụ đến 31/12/2023 đạt 26,5 triệu. Năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp MB thu hút được hơn 6 triệu khách hàng mới (năm 2021 là 6,2 triệu; năm 2022 là 6,9 triệu khách hàng mới và năm 2023 là 6,3 triệu khách hàng mới). Quy mô giao dịch trên kênh số vượt mốc 10 triệu tỷ đồng, với số lượng giao dịch không tiền mặt đạt 3.6 tỷ giao dịch, tăng 1.5 lần so với năm 2022. Quy mô giao dịch chuyển tiền của MB qua NAPAS đứng đầu hệ thống trong 3 năm liên tiếp (2021 – 2023).

Với kết quả kinh doanh năm 2023 tốt, MB đã đệ trình và được Đại hội đồng cổ đông MB thông qua mức chia cổ tức cho năm 2023 là 20%, gồm 5% tiền mặt.

Tổng tài sản sớm cán mốc 1 triệu tỷ đồng

Chia sẻ về mục tiêu kinh doanh năm 2024, lãnh đạo MB cho biết ngân hàng tiếp tục bám sát phương châm “Tăng tốc số - Hấp dẫn khách hàng – Hiệp lực tập đoàn – An toàn bền vững”, củng cố chất lượng các mặt hoạt động, nguồn lực nền tảng cho dài hạn, cùng mục tiêu top 3 các chỉ số về hiệu quả và an toàn. Cùng với đó, MB đặt mục tiêu chinh phục 30 triệu khách hàng trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (04/11/1994 – 04/11/2024).

Về chỉ tiêu tổng tài sản, ngân hàng đặt mục tiêu tăng 13%, tức đạt gần 1,068 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2024, trở thành ngân hàng tiếp theo vượt qua cột mốc 1 triệu tỷ sau nhóm Big 4. Bên cạnh đó, MB phấn đấu đạt tối thiểu 30% doanh thu từ kênh số, hướng đến 50% doanh thu trên kênh số vào năm 2026. Đồng thời, nhà băng sẽ tích hợp ESG trong triển khai các mục tiêu dài hạn của tập đoàn, hướng tới phát triển bền vững theo chiến lược.

Trong năm 2024, Ban lãnh đạo MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.579 tỷ đồng. Theo đó, ngoài việc tăng vốn thêm 7.959 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, MB tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương mức tăng vốn điều lệ là 620 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là từ năm 2024 đến quý II/2025. Trước đó, MB đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho hai cổ đông là SCIC và Viettel. Sau khi hoàn thành hai kế hoạch tăng vốn trên, vốn điều lệ của MB dự kiến sẽ tăng lên 61.643 tỷ đồng.