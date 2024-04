Mặt nạ viên thuốc Banobagi giữ vững sức hút sau 10 năm

Thương hiệu Banobagi - Mặt nạ dưỡng da xuất xứ Hàn Quốc vừa cho ra mắt phiên bản Premium với nhiều cải tiến vượt trội, tiếp tục tạo cơn sốt trên thị trường thẩm mỹ Việt.

Mặt nạ hình viên thuốc Banobagi đã có mặt tại Việt Nam gần 10 năm trong các chuỗi siêu thị và mỹ phẩm. Mặt nạ Vita Genic Jelly Mask Sheet là dòng sản phẩm nổi tiếng và mang đến thành công cho thương hiệu Banobagi. Trung bình một phút có hơn 60 mặt nạ được bán ra.

Sản phẩm từng được xuất hiện và giới thiệu trên chương trình Get It Beauty – một trong những chương trình truyền hình chăm sóc sắc đẹp uy tín tại Hàn Quốc. Đó là lý do mặt nạ hình viên thuốc Banobagi lại được săn đón đến vậy.

Lọt top những loại mặt nạ nhất định phải thử một lần trong đời, Banobagi với sản phẩm mặt nạ hình viên thuốc được giới sành làm đẹp tìm đến. Bên cạnh đó, Hàn Quốc được biết đến là nơi có nền công nghiệp mỹ phẩm, làm đẹp phát triển bậc nhất thế giới, với nhiều sản phẩm sáng tạo và cải tiến để phục vụ nhu cầu của phái đẹp yên tâm sử dụng. Một hãng mặt nạ được nghiên cứu và làm ra bởi chính các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc lại càng khiến hội chị em tin tưởng sử dụng.

Mới đây, trang Banobagi cho ra mắt dòng mặt nạ hình viên thuốc mới với phiên bản nâng cấp hơn mang tên Mặt nạ Banobagi Vita Genic Jelly Mask Premium. Ngay khi mới mở bán, dòng sản phẩm này nhanh chóng ghi nhận lượt bán ra khủng. Vậy mặt nạ hình viên thuốc Premium có gì khiến chị em sốt sắng đến vậy?

Mặt nạ hình viên thuốc Premium nâng cấp có bao bì tương đồng với dòng mặt nạ Banobagi cũ, chỉ khác một vài chi tiết. Dòng sản phẩm vẫn giữ nguyên thiết kế nhận diện đặc trưng của thương hiệu Banobagi trong suốt 10 năm qua với biểu tượng hình viên thuốc chia theo các màu phù hợp với từng loại da.

Ngoài ra, bản nâng cấp đặc biệt hơn khi thay thế dòng chữ “Vitamin up 50,000ppm” ở góc phải thành “PREMIUM QUALITY”.

Đối với mặt sau, màu sắc của ô công dụng có sự thay đổi đậm nhạt theo từng loại. Chứng nhận GMP di chuyển vị trí từ bên trái sang bên phải và nằm trên cột mã vạch. Đặc biệt, dưới góc trái của bao bì có in hình CEO của Banobagi – ông Jaeyong Ban (người sáng lập Banobagi) kèm chữ ký.

Được biết, Dr.Ban là bác sĩ chuyên khoa da trong đội ngũ MEDICAL GROUPBANOBAGI, trực tiếp nghiên cứu phát minh. Mặt nạ hình viên thuốc Banobagi Premium đã hoàn thành thử nghiệm kích ứng trên da thật và tung ra thị trường từ đầu năm nay.

Được nghiên cứu và làm ra bởi các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu hàn Quốc, hiệu quả mà mặt nạ Banobagi Premium mang lại cũng mạnh mẽ hơn trước. Trong khi mẫu cũ chứa phức hợp 11 loại vitamin thì trong phiên bản Premium có đến phức hợp 13 loại vitamin, giúp tăng chỉ số từ 50,000ppm lên 60,000ppm.

Dòng mặt nạ Premium chính vì thế tạo nên sức hút khó cưỡng đối với làn da của phái đẹp. Nhiều người sau khi trải nghiệm dòng sản phẩm nâng cấp liền ví chiếc mặt nạ hình viên thuốc Banobagi Premium như dòng sữa mát, làm thức tỉnh từng tế bào khiến làn da tươi mới, căng bóng ngay sau lần sử dụng đầu tiên.

Chất giấy và mùi hương cũng có sự thay đổi nhẹ trong phiên bản Premium. Với thành phần cotton 100% kết hợp với lượng dưỡng chất vừa đủ, chất giấy mỏng, nhẹ khiến các tín đồ càng thêm đắm đuối. Mặt nạ bản nâng cấp cũng có thêm hương thơm dịu nhẹ từ các thành phần tự nhiên, mang lại cảm giác khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng.

Sở hữu dạng gel đặc, kết cấu cải tiến, dễ thẩm thấu vào da nhưng giá cả của bản Premium chỉ nhỉnh hơn một chút so với mẫu cũ. Dù thông thường, các loại mặt nạ có hàm lượng trên thường được bán ra với giá từ 35.000 - 55.000 đồng/chiếc. Nếu mua online trên sàn thương mại điện tử, phái đẹp có thể sở hữu sản phẩm này với giá chưa đến 20.000 đồng/chiếc.

Hiện mặt nạ Banobagi mẫu mới Premium vẫn giữ nguyên 7 loại với các công dụng khác nhau. Do lớp mặt nạ mỏng hơn 20% so với bản trước đó, nên trọng lượng sẽ giảm từ 50g xuống còn 40g, đặc biệt, mẫu mới vẫn giữ nguyên dung tích là 30ml.

Banobagi là một trong những thương hiệu uy tín đã có mặt tại Việt Nam gần 10 năm, góp phần tạo nên vẻ đẹp tự tin, mịn màng, láng bóng cho chị em phụ nữ. Được làm ra bởi các bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc, người tiêu dùng Việt có thể tự tin sử dụng sản phẩm từ thương hiệu Banobagi cho làn da của mình.