Mất 26 triệu đô la chỉ vì một lần giặt quần áo

Một người phụ nữ tại Mỹ đã vô tình làm hỏng chiếc vé số độc đắc của mình trong một lần giặt quần áo. Dù đã cố gắng để thu thập bằng chứng, cô vẫn không thể nhận giải thưởng khổng lồ lên tới 26 triệu đô la của mình.

Lần giặt quần áo đắt đỏ nhất lịch sử

Mặc dù đã tới thời hạn cuối cùng để chủ nhân của tấm vé xổ số may mắn tới nhận giải thưởng trị giá 26 triệu USD, nhưng vẫn không có ai tới để nhận thưởng. Theo dữ liệu thống kê, tấm vé này đã được bán tại một cửa hàng tiện lợi ở ngoại ô Los Angeles, bang California. Cửa hàng này đã xác nhận rằng đã có một phụ nữ đến và trình bày rằng mình là chủ nhân của giải thưởng 26 triệu USD kia, tuy nhiên, cô đã làm hỏng tấm vé sau một lần giặt quần áo.

Trích xuất từ dữ liệu camera cũng có ghi lại cảnh cô này mua tấm vé, nhưng những hình ảnh ấy vẫn không đủ điều kiện để chứng minh cô là chủ nhân giải thưởng độc đắc. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã nộp đơn lên các cơ quan xổ số của California để khiếu kiện, nhưng vẫn không được chấp thuận. Theo quy định, nếu làm mất vé số trúng thưởng, chủ vé sẽ phải cung cấp những bằng chứng chứng minh mình từng sở hữu tấm vé. Nếu chủ nhân tấm vé không đến nhận thưởng, giải thưởng sẽ được chuyển tới các trường công lập ở địa phương. Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận những trường hợp không thể nhận giải thưởng, kể từ năm 1997 đã có tới 4 vé với giá trị 20 triệu đô la.

2 vợ chồng suýt mất gần 58 triệu euro vì vé rách

May mắn hơn người phụ nữ đến từ California, 2 vợ chồng Fred and Lesley Higgins đến từ Anh đã vẫn có thể nhận thưởng cho dù tấm vé đã rách đôi. Câu chuyện bắt đầu khi ông Fred đến kiểm tra tấm vé số của mình tại cửa hàng và chiếc máy tự động đã đưa thông tin rằng tấm vé không trúng.

Sau đó, tấm vé bị xé đôi và vứt trong thùng rác. Mặc dù thông báo không trúng nhưng chiếc máy vẫn kêu tiếng “chít chít” buộc nhân viên phải gọi đến cơ quan xổ số để kiểm tra. Vận may đã mỉm cười với 2 vợ chồng khi họ trở thành chủ nhân giải thưởng độc đắc và nhận về số tiền 57,9 triệu euro.

Tấm vé xổ số bị nát vẫn đủ điều kiện nhận giải

Tại Việt Nam, cũng có những trường hợp vé xổ số bị rách, nát với giải thưởng lớn. Tuy nhiên, may mắn một số trường hợp vẫn được chấp nhận trả thưởng. Điển hình như tại một tỉnh ở miền Nam vẫn trả thưởng 1,5 tỷ đồng cho khách hàng có tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng gần bị rách đôi. Sau khi xem xét, mặc dù bị rách nhưng thành viên hội đồng vẫn thống nhất trả thưởng vì lý do khách quan. Hay như tấm vé nát có giá trị 100 triệu cuối cùng cũng được XSKT ở miền Trung trả thưởng sau quá trình kiện tụng.

Theo các quy định, tấm vé số được cho là hợp lệ khi chúng là vé thật, được mua tại các đại lý chính thức ủy quyền của XSKT, được in ấn và phát hành chính thức của cơ quan này. Trạng thái tấm vé còn nguyên vẹn, không bị khuyết thiếu các thông tin được in trên vé như ngày, con số, seri, ký hiệu,… Đặc biệt, vé không có các dấu vết tẩy sửa bằng mực hoặc in đè lên các con số làm thay đổi thông tin vé. Thông tin trên vé phải rõ ràng, không bị phai mờ che đi thông tin vé.

