Maroon 5 sẽ mang đến 8Wonder Winter Festival bao nhiêu “bản hit” bất hủ?

“Ban nhạc pop rock huyền thoại của mọi thời đại” Maroon 5 hứa hẹn sẽ chính thức nâng tầm đẳng cấp âm nhạc quốc tế của 8Wonder Winter Festival sau thành công vang dội từ mùa 1. Người hâm mộ và giới sành âm nhạc bắt đầu truyền tai nhau những ca khúc hot hit “boyband” thành công nhất nước Mỹ sẽ mang đến Quảng trường biển Grand World giữa Phú Quốc United Center ngày 16/12 tới.

Là một trong những ban nhạc hiếm hoi duy trì được phong độ đỉnh cao suốt gần ba thập kỷ, Maroon 5 khiến công chúng toàn cầu nhớ đến nhờ tài nghệ sáng tác xuất sắc và khả năng kết nối khán giả qua những giai điệu giản dị nhưng vô cùng bắt tai, pha trộn tài tình giữa phong cách R&B, soul, pop... Âm nhạc của “những tượng đài pop rock” không chỉ quen thuộc với các ca khúc gắn liền thanh xuân của thế hệ 7-8x như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again… mà còn “chiếm lĩnh” những bảng xếp hạng mới nhất và được giới trẻ hiện nay vô cùng yêu thích: One More Night, Animals, Sugar… Nhạc của Maroon 5 đã thật sự “vượt thời gian” đúng như tiêu chí sáng tác Adam Levine luôn theo đuổi: “Tôi muốn bài hát của mình sống mãi với thời gian, 10 năm sau nghe vẫn không cũ”.

Ngay từ khi các phương tiện truyền thông ồ ạt công bố Maroon 5 đến Việt Nam, người hâm mộ hẳn đã không thể ngừng ngân nga những lời hát cháy bỏng “This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before…”. Được mong chờ không kém là “thánh ca đám cưới" “Sugar”, MV từng làm mưa làm gió bởi sự xuất hiện bất ngờ của Maroon 5 tại 6 đám cưới thật tại Los Angeles khiến các cặp cô dâu và chú rể vỡ oà hạnh phúc khi vừa được gặp ban nhạc thần tượng, vừa được chúc phúc bởi hàng triệu người xem trên thế giới. Hiện tại, “Sugar”đạt tới 3,9 tỉ view. “Yeah, you show me good loving. Make it alright. Need a little sweetness in my life. Your sugar! Yes, please”. Nếu như những giai điệu ngọt ngào này vang lên giữa Quảng trường biển Grand World đầy thơ mộng và tràn ngập không khí “cuồng si”, liệu rằng có một đám cưới hay cầu hôn nào sẽ gây bất ngờ với Maroon 5 hay không?

“Gia tài” âm nhạc đồ sộ của Maroon 5 không thể không kể đến “bộ tứ bất hủ” làm nên tên tuổi của họ gồm Girls Like You, Moves Like Jagger, One More Night, Makes Me Wonder. Đây đều là những giai điệu thống lĩnh bảng xếp hạng uy tín Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp. Đặc biệt, siêu phẩm Girls Like You kết hợp cùng nữ rapper Cardi B đã xuất sắc đạt kỷ lục 33 tuần trong Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đạt tới 4 chiếc cúp danh giá tại lễ trao giải Billboard Music Awards. Các fan đang rất mong chờ sẽ được trực tiếp sống giữa những giai điệu pop-rock sôi động này tại 8Wonder Winter.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ “sành sỏi” và nghiên cứu kỹ setlist các tour lưu diễn gần đây của Maroon 5 đã mạnh dạn khẳng định, nhóm nhạc sẽ mang đến 8Wonder Winter loạt bản hit khác như: This Love, Stereo Hearts, Animals, Payphone, What Lovers Do, Maps, Memories, Don't Wanna Know… Với thời lượng trình diễn ít nhất 75 phút của nghệ sĩ quốc tế tại 8Wonder, một giả thuyết nữa được đưa ra là ca khúc mới nhất Middle Ground, một bản pop ballad - soft rock ngọt ngào vừa được ra mắt trong năm 2023 của nhóm nhạc huyền thoại này sẽ được chính thức ra mắt khán giả 8Wonder với một bản live “vượt ngoài mong đợi”.

Cùng với sức nóng không thể bàn cãi từ sự nghiệp pop rock rực rỡ gần 3 thập kỷ của Maroon 5, cuộc “hội ngộ” hấp dẫn của dàn nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam trên sân khấu 8Wonder cũng đang là ẩn số khiến các fan nóng lòng “đồn đoán ngược xuôi”. Hai gương mặt đầu tiên vừa chính thức xác nhận sẽ trình diễn tại siêu nhạc hội đình đám nhất mùa lễ hội chính là hai cá tính âm nhạc “chất ngất” Grey D và Justatee.

Khán giả dường như đang “đứng ngồi không yên” khi “kịch bản” 8Wonder Winter Festival cũng đang rất khó để đoán định, tương tự như bản sắc độc đáo của nhóm nhạc chính Maroon 5. Tất cả bí mật sẽ được tiết lộ tại siêu nhạc hội của những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn”- tâm điểm đẳng cấp giữa thiên đường “lễ hội của lễ hội” Wake Up Festival và thiên nhiên tuyệt đẹp phía bắc đảo ngọc./.

Gay cấn săn vé đến 8Wonder Winter "hội ngộ" Maroon 5 và thần tượng âm nhạc Việt Siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival với "ngôi sao chính" Maroon 5 đã tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt và nhanh chóng "hết vé" tất cả các hạng ngay trong đêm mở bán vé sớm (EB). Vé chính thức của sự kiện được mở bán từ 20g ngày 3/11. "Tấm giấy thông hành" đưa người hâm mộ đến với Maroon 5 và các sao âm nhạc Việt Nam có chi phí vô cùng hợp lý từ 1 – 10 triệu đồng/người, tặng kèm 1 vé tham quan Bảo tàng Gấu tại Grand World cho tất cả hạng vé. Bên cạnh đó, khách mua vé ngồi VIP A, B sẽ được tặng thêm: 01 đồ uống, 01 đồ ăn nhẹ, 01 set quà tặng độc quyền của 8Wonder Winter Festival, 1 vé Vinpearl Safari Phú Quốc. Khu vé ngồi SVIP có mức giá cao nhất là 10 triệu đồng/người với những "đặc quyền" đẳng cấp: trải nghiệm không gian âm nhạc quốc tế đỉnh cao từ khán đài trung tâm hoàn toàn riêng biệt, thưởng thức champagne, bia, nước ngọt và đồ ăn nhẹ không giới hạn, set quà tặng độc quyền của 8Wonder và vui chơi miễn phí tại VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari. Toàn bộ vé tham quan tặng kèm có thời hạn sử dụng trong ngày 16/12. Quý khách có thể săn vé trên các nền tảng www.vinwonders.com và mobile app VinWonders. Bên cạnh đó, combo trọn gói vé máy bay linh hoạt, vé siêu nhạc hội 8Wonder và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm có giá chỉ từ 4.310.000đ/người cũng hấp dẫn không kém với các tuỳ chọn: vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội – Phú Quốc hoặc Hồ Chí Minh – Phú Quốc, nghỉ dưỡng tại Vinpearl Phú Quốc theo nhu cầu, vé nhạc hội 8Wonder hạng GA7,8 tặng kèm cơ hội vui chơi tại Bảo Tàng Gấu miễn phí; cùng nhiều ưu đãi lên đến 30%. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại www.vinpearl.com. Thông tin chi tiết của chương trình được cập nhật liên tục tại website chính thức: www.8thwonder.vn .