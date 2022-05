Mạnh Quân thổ lộ điều chưa dám bày tỏ với mẹ

Là con trai nên Mạnh Quân không giỏi trong việc thể hiện tình cảm hay thổ lộ những lời mùi mẫn với mẹ. Thế nên, nhân dịp Ngày của mẹ sắp đến, nam diễn viên đã lựa chọn một chiếc ghế massage toàn thân của Toshiko làm món quà bất ngờ gửi tặng mẹ cũng như thổ lộ những điều chưa nói!

Ghế massage Toshiko cùng Mạnh Quân gửi gắm điều chưa dám thổ lộ với mẹ

Mạnh Quân là một diễn viên tài năng được rất nhiều người mến mộ. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, anh đã thể hiện nhiều vai diễn duyên dáng, để lại ấn tượng sâu sắc trong hoàng loạt tác phẩm truyền hình được yêu thích như Nhật ký Vàng Anh, 5S Online, Quỳnh búp bê... và mới đây nhất là “Bão” trong bộ phim Lối về Miền Hoa.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nam diễn viên còn được ngưỡng mộ bởi đời sống hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình của mình.

Mới đây, sắp đến Ngày của Mẹ 8/5/2022, Mạnh Quân đã lặng lẽ đặt một chiếc ghế massage Toshiko gửi thẳng đến nhà làm quà tặng mẹ. Nam diễn viên chia sẻ đây là cách hoàn hảo giúp anh thổ lộ điều chưa dám bày tỏ cùng mẹ. Ngoài sự kính trọng, biết ơn, chiếc ghế mát xa này còn thể hiện sự quan tâm và lo lắng của cậu con trai dành cho mẹ.

Chia sẻ thêm về lý do lựa chọn sản phẩm ghế massage toàn thân, nam diễn viên sinh năm 1988 cho biết, mẹ anh ngày một lớn tuổi, bệnh người già thường hay bị đau xương khớp, nhức mỏi cơ thể, mất ngủ nhiều ngày nên anh rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Tuy nhiên, vì công việc của anh và vợ đều khá bận rộn nên khó có thể sắp xếp thời gian để thường xuyên ở bên mẹ.

May mắn thay, ghế massage toàn thân là sản phẩm có thể giải quyết hoàn hảo tất cả những vấn đề mà mẹ anh đang gặp phải, đồng thời còn hỗ trợ trị liệu, chăm sóc sức khỏe lâu dài cho cả gia đình. Sau một thời gian băn khoăn Ngày của mẹ thì tặng quà gì, Mạnh Quân đã tìm hiểu và lựa chọn ghế massage Toshiko để làm món quà bất ngờ và ý nghĩa gửi tới mẹ vào đúng dịp Ngày của Mẹ năm nay!

Được biết, mẹ Mạnh Quân không khỏi xúc động khi nhận được món quà giá trị từ con trai. Không chỉ gửi lời cảm ơn trực tiếp đến con, mẹ của nam nghệ sĩ còn chia sẻ anh là cậu con trai sống rất tình cảm và luôn rất tâm lý trong việc đoán ý mẹ!

Lợi ích khi sử dụng ghế massage Toshiko

Không chỉ người nổi tiếng như Mạnh Quân mà hầu hết các gia đình đều chú trọng hơn đến việc chăm sóc sức khỏe tại nhà trong thời điểm dịch bệnh. Đó là lý do ghế massage toàn thân Toshiko được tìm kiếm ngày càng nhiều. Theo nghiên cứu, việc sử dụng ghế massage Toshiko thường xuyên và đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể như:

Giảm đau nhức

Đau nhức cơ, xương, khớp là những vấn đề thường gặp ở mọi lứa tuổi. Nguyên nhân chủ yếu là do lão hóa, do hoạt động cường độ cao, hoặc do ngồi làm việc quá lâu trong một thời gian dài... Để khắc phục tình trạng này, nhiều người lựa chọn thư giãn với các loại máy massage toàn thân 30 phút mỗi ngày.

Ghế massage thiết lập các kỹ thuật được mô phỏng như bàn tay con người có thể xoa bóp, day miết, bấm huyệt... vô cùng chân thực, từ đó giúp làm mềm cơ, thả lỏng toàn thân, giảm áp lực lên các dây thần kinh, giảm đau mỏi một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, những tác động từ ghế mát xa còn kích thích tiết dịch từ ổ khớp, giảm thiểu chứng viêm sưng, đồng thời tăng sự linh hoạt giữa gân và dây chằng.

Thư giãn tinh thần

Tương tự như massage truyền thống bằng bàn tay người, sử dụng ghế massage toàn thân cũng tác động tích cực đến hệ thần tinh. Theo nghiên cứu, massage có thể làm tăng serotonin lên mức 2% và sản sinh thêm một số hoocmon hạnh phúc khác như dopamine và endorphins.

Chính nhờ điều này, ngồi ghế massage có tác dụng cải thiện tinh thần, thư giãn hiệu quả, giảm căng thẳng, hỗ trợ điều trị chứng đau đầu, trầm cảm, stress, mất ngủ, khó ngủ...

Tốt cho hệ tiêu hóa và hô hấp

Việc kết hợp hai chế độ massage không trọng lực và sử dụng nhiệt nóng hồng ngoại trong ghế mát xa toàn thân là cách giúp giãn cơ, cải thiện tư thế ngồi, từ đó giúp phổi lấy được nhiều không khí hơn, giúp hơi thở dài và sâu hơn.

Bên cạnh đó, quá trình xoa bóp, tác động vào cơ thể khi massage sau bữa ăn 1-2 giờ cũng góp phần thúc đẩy chuyển động của thức ăn từ thực quản xuống ruột non, kích thích hoạt động xử lý các chất giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn.

Diễn viên Mạnh Quân đã thể hiện tình cảm với mẹ nhân Ngày của Mẹ bằng một món quà sức khỏe hết sức thiết thực và ý nghĩa. Còn bạn thì sao? Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về tính năng, công dụng và giá ghế massage tại: https://toshiko.vn/ hoặc gọi tới 1900 1891 để được tư vấn chi tiết nhé!