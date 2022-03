Mặc sóng cả, vẫn vững tay chèo

Vật vã trong cơn đại hồng thủy Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, nhiều doanh nghiệp đang phải trần mình ngụp lặn trong cuộc sinh tồn khắc nghiệt.

“Cá lội ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh là người thành công”

Đã hơn 3 năm, nhân loại vẫn chưa thoát khỏi cuộc chiến mang tên Covid-19, biến thể của nó đang trêu ngươi và thách thức con người.

Một cổ hai tròng, đã có triệu triệu người thất nghiệp, hàng nghìn người chết vì Covid và hàng trăm triệu ca nhiễm bệnh trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, có hàng trăm ngàn doanh nghiệp buộc phải ngừng hoạt động vô thời hạn. Song, từ trong nghịch cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn tìm thấy cơ hội để có chiến lược kinh doanh thức thời!. Đối với Sao Mai, đây quả là một hành trình đáng nhớ, là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường phát triển với những thành tích vẻ vang được thiết lập.

Những “con số biết nói” ghi dấu ASM thành công trên nhiều lĩnh vực: Bất động sản, xây dựng, thủy sản, du lịch, năng lượng sạch, cung ứng lao động ra nước ngoài,…đã minh chứng cho định hướng sáng suốt của Ban lãnh đạo, tinh thần làm việc nhiệt huyết của hơn 12.000 CBCNV.

Nếu như trước đại dịch, mỗi năm doanh thu của Sao Mai đạt từ 14.000 - 15.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng ngàn tỷ đồng. Thì giờ đây, mặc dù dịch bệnh cũng ảnh hưởng ít nhiều đến lợi nhuận, nhưng các chỉ số cơ bản vẫn đạt được ngoài sự mong đợi, giúp doanh nghiệp đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư nhiều dự án mới.

Với chiến thuật khác biệt, linh hoạt thích ứng trong từng thời điểm. Sao Mai tăng cường quản trị chi phí; Áp dụng phương châm “3 tại chỗ”cho người lao động, tuân thủ nguyên tắc 5K; Phát huy “mô hình chân rết” khai thác mặt mạnh của ngành này bổ trợ cho cho ngành kia. Nhờ vậy mà tình hình sản xuất kinh doanh trong chuỗi các công ty thành viên - Nhà máy của Tập đoàn không bị gián đoạn.

Hàng loạt dự án trọng điểm được ra mắt

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, Tập đoàn cũng kịp tung những đòn xung lực mới trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, mảng bất động sản, Sao Mai tiến hành triển khai chuỗi dự án như: Dự án khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng (Thanh Hóa), Khu đô thị cao cấp Sao Mai (Châu Phú) và Khu đô thị mới tại Tân Châu,…

Về du lịch: Tận dụng quãng thời gian chững lại do Covid, Sao Mai tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị cho ra mắt nhiều dự án, đón đầu giai đoạn du lịch bùng nổ sau Covid-19 như: Khu du lịch ĐMT An Hảo (An Giang), Sao Mai Phú Mỹ Resort (Vũng Tàu), KDL Vua Lê (Thanh Hóa),…

Về năng lượng sạch: Tiếp đà thành công 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai ở An Giang và Long An, ASM mở rộng đầu tư thêm nhà máy NLMT tại Đăk Lăk vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, diện tích 352 ha, công suất 450MWp; Nhà máy NLMT tại Đắk Nông, vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, diện tích 754h, công suất 875MWp.

Đầu năm 2022, hàng loạt sản phẩm hậu duệ Ranee cũng được Sao Mai “đo ni đóng giày” đưa ra thị trường: Ranee cá hồi và Ranee Omega3,6,9, Ranee Collagen,...được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Song song với hoạt động kinh doanh, Sao Mai cũng thường xuyên được nhắc đến ở vai trò doanh nghiệp tiên phong vì lợi ích cộng đồng.Tính đến nay, ASM đã đồng hành hơn 10 tỉnh, thành để chung tay phòng, chống dịch bệnh và thiên tai, với kinh phí hỗ trợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn còn xây nhà tình nghĩa, trao học bổng học sinh nghèo,…

Có mặt trong Top 10 bảng xếp hạng FAST500 năm 2022 và đứng đầu Top 50 Vietnam Best Growth ở giai đoạn Covid hoành hành, doanh nghiệp phải vượt qua phép thử khắc nghiệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới.

“Mặc sóng cả, vẫn vững tay chèo”, tự hào thay, hình ảnh một doanh nghiệp tiếp tục phi nước đại vào tương lai với tất cả bản lĩnh, tính nhân văn, sự nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết để sáng tạo không ngừng.