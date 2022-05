Ly kỳ tình tiết đội trưởng hải quan nhận hối lộ

Lợi dụng việc công an khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971), nhiều người đã lên mạng xã hội tung tin sai sự thật.

Hai thanh niên mặc sắc phục công an, đến tiệm cầm đồ định “thu tiền” thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

TPO - Công an TP Hà Nội lên phương án ứng trực 100% cán bộ, chiến sĩ và tổ chức chống đua xe, gây rối trật tự công cộng trước, trong và sau trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

TPO - Cùng với cả nước, ngày 21/5, lực lượng công an 7 huyện và 28 xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đồng loạt triển khai thực hiện đăng ký, cấp biển số xe cho người dân.

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa ra khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng để điều tra về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.