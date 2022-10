Lý giải tiềm năng tăng trưởng của dự án Cát Tường Park House

Thị trường bất động sản (BĐS) đang có nhiều chính sách siết chặt nhằm chuẩn bị cho các bước chuyển mình trong năm 2024. Đây cũng là thời điểm mà các dự án “sạch” về pháp lý, hạ tầng đồng bộ, có tiềm năng về tính thanh khoản được các nhà đầu tư chú ý khi vừa bảo toàn vốn, vừa có khả năng sinh lời bền vững, trong đó có dự án Cát Tường Park House.

Tiềm năng tăng trưởng của dự án Cát Tường Park House

Chị Tuyết Trinh (Bình Dương) - nhà đầu tư dự án Cát Tường Park House cho biết “Cát Tường Park House là dự án đáng để cho mình đầu tư vì nó sở hữu tiềm năng tăng giá cao. Dự án ngay khu vực trung tâm thị xã Chơn Thành, được đầu tư mạnh về hạ tầng, chủ đầu tư uy tín, mua bán dễ dàng. Tôi tin chắc sẽ có lời trong tương lai nên không do dự đầu tư sản phẩm”.

Hiện tại, thị trường đang có nhiều biến động lớn về kinh tế sau đại dịch Covid-19, phần lớn khách hàng mong muốn lựa chọn kênh đầu tư BĐS trở thành kênh đầu tư chính vì sở hữu biên độ lợi nhuận tốt hơn. Bên cạnh đó, đầu tư BĐS nếu “bắt sóng” có thể dễ dàng gia tăng lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, không phải bất cứ dự án BĐS nào cũng mang lại tỉ suất sinh lời đảm bảo theo kỳ vọng mà chỉ nằm trong số ít các dự án có pháp lý “sạch” và tiến độ xây dựng đảm bảo. “Các sản phẩm tại dự án Cát Tường Park House vẫn đang thu hút các nhà đầu tư “xuống tiền” vì có tính thanh khoản tốt nhờ hạ tầng khu vực đang liên tục nhận vốn đầu tư lớn”, đại diện chủ đầu tư Cát Tường Group đánh giá.

Theo chuyên gia Dragon Capital, vàng, USD, tiết kiệm hoặc đầu tư chứng khoán lại không phải kênh sinh lời cao nhất cho những người đầu tư theo “gu” dài hạn. Hiện tại, mức lãi suất ngân hàng tiền gửi đang dao động từ 5,5 - 7%/năm, giá vàng trồi sụt lên xuống, cổ phiếu bấp bênh và khó lường, thì BĐS vẫn được giới chuyên gia nhận định là kênh được giới đầu tư quan tâm lựa chọn hơn hẳn các kênh đầu tư khác. Trong đó, các sản phẩm đất nền được đánh giá là sản phẩm có tính thanh khoản tốt nhất với lợi nhuận tăng trưởng mạnh được các nhà đầu tư săn đón.

Cát Tường Park House - đáp ứng hoàn hảo hệ tiêu chí của nhà đầu tư.

Khi thị trường đang chịu nhiều biến động, dòng tiền đầu tư cũng nhanh chóng dịch chuyển theo xu hướng an toàn, chắc chắn. Tính minh bạch là yếu tố then chốt được đặt lên hàng đầu. Việc đầu tư sản phẩm BĐS đủ pháp lý sẽ mang lại tính an toàn cao nhất cho các nhà đầu tư, hạn chế tối đa sự tranh chấp, khiến khả năng chuyển nhượng cũng dễ dàng hơn. Nhà đầu tư BĐS vì thế cũng tìm kiếm các sản phẩm có vị trí tốt, hạ tầng phát triển, tiện ích đầy đủ, đáp ứng đà tăng giá trong tương lai.

Đơn cử như dự án Cát Tường Park House, giới đầu tư cho rằng dự án này sở hữu “vị trí đắc địa” ngay lõi trung tâm thị xã Chơn Thành, là tâm điểm giao thương kết nối quốc lộ 13, quốc lộ 1. Đặc biệt tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Chơn Thành - Đắk Nông,... đây là các tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM và các tỉnh miền Đông dễ dàng. Tương lai, các chuyên gia cho rằng đây sẽ là khu vực góp phần kích hoạt chuỗi tăng trưởng phía Đông, đặt nền móng hình thành các trung tâm giao thương, công nghiệp hàng đầu Đông Nam Bộ.

Ngoài ra, dự án Cát Tường Park House còn mang đến mô hình khu dân cư chuẩn Nhật tiên phong tại khu vực Chơn Thành, Bình Phước. Dự án sở hữu không gian sống trong lành khi đạt chứng chỉ EDGE cùng hệ cảnh quan cây xanh dày đặc lên đến 10.000m2. Trong đó nổi bật là công viên trung tâm Taiyou đa sắc màu, 6 công viên chủ đề Nhật Bản, 4 công viên rèn luyện thể chất, trường học, Clubhouse Green View với chuỗi tiện ích: phòng gym, hồ bơi, quán cà phê,...

Đại diện chủ đầu tư cho biết mô hình “all in one” tại Cát Tường Park House là một kết cấu hài hòa, đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống hiện đại của cư dân từ nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, nghỉ ngơi.

Hiện tại, dự án đã hoàn thiện 95% hạ tầng, dự kiến trong quý IV/2022, các công trình tiện ích sẽ hoàn thiện 100% và đưa vào sử dụng đồng bộ, hứa hẹn mang đến chất lượng sống hoàn hảo cho cư dân và góp phần gia tăng thêm giá trị BĐS vượt trội cho dự án trong tương lai.

Hiện nay, Cát Tường Park House đang sở hữu chính sách ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng là có thể nhận sản phẩm. Đối với những khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh còn nhận được mức chiết khấu lên đến 13%.

Như vậy, Cát Tường Park House vẫn là sản phẩm sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư thông thái nhanh chóng nắm bắt thị trường, hướng dòng tiền vào các sản phẩm BĐS an toàn, mô hình đột phá để “hóa rồng” dòng tiền như chia sẻ của các chuyên gia kinh tế.