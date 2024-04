Lý do tỉ lệ CASA MSB nằm trong nhóm đầu thị trường

Theo số liệu ước tính, kết thúc quý I/2024, tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) đạt khoảng 29%. Chỉ số này tăng 3 điểm % so với thời điểm cuối năm 2023, được kì vọng là dấu mốc cho sự tăng ổn định trở lại sau năm 2023 biến động.

Trong 05 năm trở lại đây, chỉ số này của MSB luôn ghi nhận ở mức hiệu quả, thuộc top đầu ngân hàng sở hữu CASA/tổng tiền gửi cao nhất ngành. Năm 2023, MSB đứng thứ 4 thị trường với kết quả 26,54%, tương đương hơn 35.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Tỷ trọng CASA đến từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) – tệp khách hàng chiến lược của MSB – lần lượt đạt mức tăng trưởng 27,7% và 29,2% so với năm 2022. Sự phân bổ nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn giữa các tệp khách hàng cá nhân, doanh nghiệp lớn và SME có sự chuyển biến tích cực theo đúng định hướng chiến lược của MSB. Tỷ lệ CASA cao tạo tiền đề giúp ngân hàng cải thiện biên lãi thuần (NIM), có thêm điều kiện cạnh tranh về lãi suất cho vay trên thị trường. Thực tế, NIM của MSB tăng trưởng liên tục trong 04 năm liên tiếp từ 2019 – 2022. Riêng năm 2023 do biến động lãi suất của thị trường, NIM ngân hàng giảm nhẹ tuy nhiên vẫn đạt mức gần 4%.

Đại diện ngân hàng cho biết, MSB mong muốn phục vụ đa dạng, đầy đủ và toàn diện nhu cầu tài chính của các phân khúc mục tiêu, từ giao dịch, vay vốn tới đầu tư với nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng. “Sự tin tưởng, hài lòng của người dùng sẽ tạo cơ sở để thúc đẩy tăng trưởng CASA. Nói cách khác, MSB đang nỗ lực để trở thành ngân hàng giao dịch chính và lâu bền của khách hàng”, đại diện MSB chia sẻ.

Tỉ lệ CASA hiệu quả phản ánh tính “thuận ích” (thuận tiện & lợi ích hài hòa) của chuỗi sản phẩm – dịch vụ MSB. Ngân hàng phân chia khách hàng theo từng phân khúc với sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu riêng biệt của tệp khách hàng mục tiêu, từ đó, đưa ra chuỗi giải pháp phù hợp, bao gồm tài khoản, tiết kiệm, thẻ tín dụng, vay thế chấp, vay tín chấp... Khi sử dụng một sản phẩm, khách hàng có thể kết nối với sản phẩm, dịch vụ khác và nhận nhiều giá trị tăng thêm.

Tiêu biểu, với khách hàng cá nhân, nhóm thu nhập từ lương (salary base - SB) và chủ doanh nghiệp (business owner – BO) có thể đăng ký gói tài khoản MSB với nhiều ưu đãi nổi bật như miễn phí chuyển khoản không giới hạn, miễn phí rút tiền tại quầy, hoàn tiền đến 3,6 triệu đồng/năm…Dựa trên dòng tiền trong tài khoản, MSB cung cấp món vay thấu chi, thẻ tín dụng phê duyệt trước hạn mức với các khách hàng đủ tiêu chuẩn, tạo điều kiện để người dùng thuận tiện hơn trong tiếp cận nguồn vốn.

Tương tự, khách hàng doanh nghiệp có thể dễ dàng đăng ký tài khoản M-smart và hưởng cơ chế miễn 100% phí chuyển tiền online cùng nhiều loại phí khác, nhận hoàn tiền tới 2 triệu đồng/tháng, 0,5% lãi suất số dư tài khoản thanh toán và ưu đãi đến 150 điểm so với tỷ giá niêm yết khi mua bán ngoại tệ online. Bên cạnh đó, khách hàng nhận cơ hội được cấp hạn mức tín dụng toàn diện lên đến 200 tỷ đồng. Tùy theo loại hình và quy mô, MSB đưa ra những gói vay đa dạng, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉ lệ CASA cao còn thể hiện tính hiệu quả của việc thu hút và giữ chân khách hàng dựa trên nền tảng số. Với khách hàng cá nhân, ngân hàng mang tới người dùng tiện ích về giao dịch hoàn toàn trực tuyến trọn vẹn từ bước mở tài khoản tới đăng ký, phát hành và quản lý sản phẩm tài chính như thẻ thanh toán, mua bảo hiểm, thẻ tín dụng hay khoản vay. Tương tự, đối với khách hàng doanh nghiệp, MSB đã ứng dụng số hóa trong hầu hết các bước tiếp cận của khách hàng như: mở tài khoản, chuyển tiền nhanh, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền quốc tế, bán ngoại tệ, giải ngân trực tuyến… Đặc biệt, MSB triển khai thành công việc số hóa toàn bộ hành trình cấp tín dụng (bao gồm thế chấp và tín chấp), phục vụ mọi nhu cầu cấp mới và tái cấp tín dụng. Các sản phẩm vay vốn linh hoạt trên kênh online đã thúc đẩy khách hàng tập trung dòng tiền tại MSB và coi đây như tài khoản giao dịch chính. Việc áp dụng mô hình tín dụng tự động giúp ngân hàng tăng tốc khả năng phê duyệt trước hạn mức cho các khách hàng doanh nghiệp trong khi vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ.

Đây là những lý do thúc đẩy số lượng khách hàng của MSB trong năm 2023, nâng tổng số lượng khách hàng đạt trên 5,2 triệu; số lượng khách hàng trên kênh ngân hàng điện tử tăng hơn 36% so với thời điểm kết thúc năm 2022; số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử đạt 108 triệu giao dịch - tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị giao dịch đạt 1,2 triệu tỷ đồng.

Trong xu hướng phục hồi của CASA toàn hệ thống, ngân hàng đặt mục tiêu thúc đẩy tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi từ nay đến cuối năm, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường thông qua những tiện ích hấp dẫn hơn cho sản phẩm – dịch vụ, hướng tới mục tiêu chung về tỷ lệ CASA/Tổng tiền gửi giai đoạn 2023 – 2027 trong khoảng 35 – 40%. Điều này cũng là minh chứng rõ nét cho sự đúng đắn trong chiến lược “khách hàng là trọng tâm” mà MSB đã theo đuổi trong nhiều năm qua.