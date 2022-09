Lý do các dự án ven sông được săn đón

Sống tại các dự án ven sông, cư dân có thể có được cảm giác "sở hữu" khoảng không rộng rãi nơi dòng sông bên cạnh, điều khó tìm thấy tại những đô thị lớn như TPHCM.

Các dự án căn hộ ven sông dần trở thành một biểu tượng cho phong cách sống đẳng cấp, là mơ ước của nhiều người khi mà năng lực kiến trúc, thiết kế của các đơn vị phát triển ngày càng xuất sắc hơn.

Hệ tiện ích khép kín ven sông

Tại TP HCM, tốc độ đô thị hóa đang tiếp tục diễn ra nhanh chóng và vẫn ở mức cao hàng đầu cả nước, khoảng trên 80%. Hệ quả là không gian sống rộng rãi, thoáng mát ngày càng khó tìm và không gian ven sông nước thì lại càng hiếm hoi hơn.

Trong bối cảnh đó, The Grand Sentosa do Novaland phát triển tại Nam Sài Gòn thậm chí còn có đến hai mặt giáp sông. Lợi thế này còn được “nâng tầm” với hệ tiện ích nội khu khép kín gồm một bến du thuyền sang trọng và quảng trường rộng rãi, là không gian của lễ hội với nhiều hoạt động nghệ thuật sẽ được tổ chức. Cung đường ven sông sẽ là nơi mà cư dân có thể chậm rãi đi dạo để hít thở khí trời hoặc chạy bộ rèn luyện sức khỏe.

Xét về tiềm năng đầu tư, chỉ riêng vị trí ven sông đã giúp dự án có tiềm năng tăng giá tốt, cộng thêm với các ưu thế về kết nối, tiện ích nội khu và ngoại khu mang đến trải nghiệm sống “đáng mơ ước” sẽ giúp cho The Grand Sentosa hội tụ nhiều lợi thế tạo đòn bẩy cho đà tăng giá mạnh mẽ.

Hãy thử điểm qua về hệ tiện ích “khép kín” với các quy chuẩn kiểm soát chất lượng “khắt khe” bậc nhất mà cư dân The Grand Sentosa sẽ được hưởng đến từ hệ sinh thái của NovaGroup: các cư dân sẽ được dùng thực phẩm hữu cơ sạch và an toàn, mua sắm tại các cửa hàng cao cấp và sang trọng, khám bệnh và được chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện chuẩn quốc tế hay ăn uống, tiếp khách tại các nhà hàng và quán cà phê sang trọng thuộc Nova FnB như Crystal Jade, Dynasty, Dea Chang Geum, Gloria Jean’s Coffees hay Phin Deli.

Cư dân The Grand Sentosa cũng sẽ cảm nhận được cảm giác sống giữa một khu “vườn trong phố” với tỷ lệ mảng xanh lớn, hệ thực vật đa dạng được tuyển chọn kỹ càng, vừa đảm bảo mỹ quan lại vừa phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu. Suối khoáng nóng ngay tại dự án là điểm nhấn tiện ích quan trọng, giúp cư dân có thêm điều kiện cải thiện sức khỏe, nâng tầm trải nghiệm sống. Ngoài ra, The Grand Sentosa cũng là dự án hiếm hoi có đủ không gian cho một dòng sông lười, là nơi cư dân có thể “thả trôi” theo dòng nước chầm chậm, thư giãn nhẹ nhàng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thêm vào đó, The Grand Sentosa còn thỏa tiêu chí “kinh điển” của các nhà đầu tư bất động sản là “vị trí, vị trí và vị trí” (location, location and location). Ngoài việc tọa lạc tại khu vực với kết nối tiện lợi đến các công trình, địa danh nổi tiếng tại Nam Sài Gòn (đặc biệt là tại quận 7) thì The Grand Sentosa còn nằm ngay khu vực được đánh giá rất giàu tiềm năng phát triển và đang trên đường trở thành đô thị vệ tinh của TP HCM. Trong quá trình “chuyển mình” theo hướng năng động, hiện đại và bền vững hơn đó, Nam Sài Gòn sẽ thu hút đông đảo hơn các doanh nhân, chuyên gia, kỹ sư, lao động có chuyên môn cao (bao gồm cả người nước ngoài)…đến làm việc và sinh sống, tạo thêm sức cầu cho bất động sản cao cấp.

Một nhà đầu tư kinh nghiệm cho biết: “Tôi cho rằng dòng vốn bất động sản sẽ hướng đến Nam Sài Gòn nhiều hơn trong thời tới đây. Quan sát thị trường trong nhiều năm, tôi nhận thấy khu Nam hiện còn dư địa lớn cho tăng trưởng, cơ sở hạ tầng liên tục được đầu tư phát triển, tiện ích đa dạng, quỹ đất rộng và xanh mát, rất phù hợp cho kinh doanh và an cư”.

Dự án ven sông quanh năm đón gió trời trong lành cùng với hệ tiện ích đẳng cấp và nhiều lợi thế như vậy nên The Grand Sentosa sẽ là không gian sống được nhiều người mong đợi. Sức cầu lớn thì ắt hẳn đà tăng giá sẽ mạnh mẽ và được duy trì theo thời gian, là lý do mà các nhà đầu tư dày dạn nên cân nhắc sở hữu càng sớm càng tốt.

