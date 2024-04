Long An khánh thành trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức do VPBank tài trợ

Hòa trong không khí tựu trường hân hoan khắp cả nước, ngày 6/9, tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức (Long An), UBND tỉnh Long An cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực – Bến Lức do VPBank tài trợ với số tiền 150 tỷ đồng.

Tham dự lễ khánh thành có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện các lãnh đạo Trung ương và địa phương, cùng nhà tài trợ và đông đảo giáo viên, học sinh trên địa bàn. Tọa lạc trên một nền diện tích rộng tới hơn 3,7 ha, công trình Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức được xây dựng đáp ứng chuẩn quốc gia với định hướng phát triển theo mô hình trường học chất lượng cao của tỉnh Long An. Sở hữu thiết kế theo kiến trúc thân thiện với môi trường, phối hợp nét cổ kính trang nhã nhưng cũng rất hiện đại, ngôi trường có hạng mục chính là 8 khối nhà từ 2 đến 3 tầng, cung cấp 36 phòng học và 36 phòng chức năng như Hội trường, phòng Truyền thống, Thư viện, Phòng Y tế, Phòng Tư vấn học đường…. Bên cạnh đó là các hạng mục phụ trợ như nhà bảo vệ, nhà xe, hành lang kết nối các khối nhà, căng-tin, sân cầu lông, sân trường, cổng, tường rào, nhà vệ sinh, bồn hoa, cây cảnh… Ngôi trường được đánh giá là một trong những ngôi trường đẹp và hiện đại nhất hiện nay tại tỉnh Long An, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập và rèn luyện của hơn 1.800 học sinh và giáo viên trên địa bàn. Khởi công từ tháng 9/2022, sau gần 1 năm Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức đã chính thức được khánh thành với tổng kinh phí đầu tư 150 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí này đã được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tài trợ. Phát biểu trong lễ khánh thành trường, bà Phạm Thị Nhung - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm quản lý đối tác (PMC) VPBank - chia sẻ, doanh nghiệp rất vinh dự và tự hào khi được đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bến Lức và tỉnh Long An, góp phần kiến tạo cho thế hệ tương lai của tỉnh nhà một môi trường học tập chất lượng cao, nơi các em học sinh và thầy cô giáo có thể phát huy hết năng lực của mình. “Tôi tin tưởng rằng ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, cũng là một người con ưu tú của mảnh đất Long An, sẽ là nơi các em học sinh thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, luôn tự hào, ghi nhớ công ơn cha ông đi trước để nỗ lực, phấn đấu học tập thật giỏi, xây dựng Long An nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ngày càng thịnh vượng” – bà Nhung phát biểu. Bà Nhung cũng nhấn mạnh trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức đã tiếp tục ghi dấu mối quan hệ hợp tác thiết thực và lâu dài giữa ngân hàng và tỉnh Long An, hiện thực hoá mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững “Vì một Việt Nam Thịnh vượng" của ngân hàng. Sắp tới, VPBank sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng trường THPT Võ Văn Tần tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với quy mô diện tích 2,2 ha, đáp ứng khoảng 2000 học sinh. Đây sẽ là một trong những dự án nối tiếp hành trình đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của địa phương và đất nước mà VPBank đã kiên trì theo đuổi nhiều năm qua. Trong thời gian qua, cùng với việc tài trợ xây dựng trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức, VPBank đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 30 điểm trường vùng cao trên cả nước, nâng tổng số tiền tài trợ cho các hoạt động an sinh, xã hội của doanh nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lên hơn 1.200 tỷ đồng. “VPBank luôn ý thức được rằng vun trồng những mầm non tương lai của đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp” - bà Nhung khẳng định - “Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình “Vì một Việt Nam thịnh vượng” bằng cách đóng góp tích cực hơn cho nền giáo dục nước nhà, thông qua hoạt động xây dựng nhiều điểm trường hơn nữa trong những năm tới”. P.V