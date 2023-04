Lợi nhuận công ty của ‘vua mía đường’ Đặng Văn Thành đi xuống ra sao?

TPO - Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công do vợ "đại gia" Đặng Văn Thành điều hành năm 2022 lãi sau thuế 99 tỷ đồng, giảm quá nửa so với năm trước đó. Trong khi, một doanh nghiệp khác do con gái ông Thành làm người đại diện pháp luật cũng ghi nhận lợi nhuận đi xuống.

Trong thông tin tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đã cho thấy kết quả kinh doanh kém sắc khi lợi nhuận sụt mạnh. Trong đó, hai năm 2021 và 2022, lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 202 và 99 tỷ đồng. Như vậy, kết quả lãi năm ngoái giảm hơn nửa so với 2021 và chỉ bằng một phần tư năm 2020. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối 2022 của TTC đạt 3.680 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ tăng nhẹ từ 1,1 lần lên 1,3 lần, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết cuối 2022 đạt mức 4.784 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 14% lên 36%. Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công được thành lập năm 2007, địa chỉ tại số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM. Tổng giám đốc kiêm người đại diện của doanh nghiệp này là bà Huỳnh Bích Ngọc (sinh năm 1962) - vợ của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT TTC Group. Một công ty khác nằm trong hệ sinh thái của TTC Group do Đặng Huỳnh Ức My - con gái ông Đặng Văn Thành - làm người đại diện pháp luật cũng báo lợi nhuận giảm sút. Cụ thể, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà có lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 380 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng so với mức đạt được năm trước. Công ty này có vốn chủ sở hữu lớn, với 10.177 tỷ đồng (tính đến cuối 2022). Báo cáo tài chính quý IV/2022 của TTC Hospitality - một công ty khác của gia đình “đại gia” Đặng Văn Thành cũng có kinh doanh chưa khởi sắc. Quý cuối năm 2022 của doanh nghiệp này chỉ lãi ròng vỏn vẹn 88 triệu đồng, một con số cực kỳ nhỏ so với quy mô hiện có. Còn lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 là 3,2 tỷ đồng. Điều đáng nói năm 2022 là giai đoạn toàn ngành du lịch hồi phục, nhiều doanh nghiệp công ty lần lượt báo lãi cao gấp nhiều lần năm 2021. TTC Group được giới thiệu là tập đoàn đa ngành với 120 đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực: Mía đường, năng lượng tái tạo, bất động sản, khu công nghiệp, du lịch và giáo dục. Trong đó, mía đường là một trong những ngành chủ lực tạo nên tên tuổi của TCC. Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch TTC, từng được mệnh danh là "vua mía đường" khi đi lên từ một cơ sở sản xuất vốn 100 triệu đồng. Sau này, cùng với quá trình tăng vốn, ông Đặng Văn Thành mở rộng sang lĩnh vực bất động sản với thương hiệu TTC Land và ngành du lịch với 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi... Kết thúc năm 2020, vốn điều lệ của tập đoàn này đạt 19.395 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 24.777 tỷ đồng, tổng tài sản: 72.349 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, TTC có doanh thu thuần 31.576 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 1.742 tỷ đồng. Hải Bình