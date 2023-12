TP - Nhiều trường học, trung tâm, hội thiện nguyện vô tình bị các đối tượng lôi kéo vào chiêu trò quảng cáo “bẩn” của các tổ chức cờ bạc trên mạng…

Như Tiền Phong phản ánh trong số báo ra ngày 18/12, hàng trăm xe ô tô khách tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) công khai quảng cáo cho các website cá cược trực tuyến. Tiếp tục tìm hiểu trong các hội, nhóm, trang fanpage của nhóm này, phóng viên phát hiện các đối tượng này đăng tải bài viết về chương trình thiện nguyện tại 2 điểm trường tiểu học thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Bài viết có nội dung: “Vừa qua, ngày 10/12/2023 chuyến xe thiện nguyện mang tên Jun** đã lăn bánh đến 2 địa điểm trường tiểu học tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, ekip Jun** đã trao tặng 651 phần quà cho học sinh đang gặp khó khăn bao gồm áo ấm, mũ, dép, bánh kẹo, sữa... “. Nhóm này còn tặng 4 tivi, 100 phần quà cho các hộ dân khó khăn… Kèm nội dung này là hình ảnh hàng trăm em học sinh mặc áo, đội mũ in logo và sologan “Jun**- Bùng cháy khát khao trong bạn”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, phó hiệu trưởng của một trong hai trường tiểu học trên cho biết: Trước khi chương trình diễn ra, nhà trường nhận được thông tin của một hội thiện nguyện. Đây là hội thiện nguyện của tổ chức nhà nước, chính thống nên nhà trường đồng ý phối hợp thực hiện.

Liên hệ với lãnh đạo hội thiện nguyện, anh này rất bất ngờ, buồn khi biết lòng tốt của mình đã bị lợi dụng. Anh kể, biết anh phụ trách công tác thiện nguyện, một tài khoản facebook tên “Phạm Gia Hân” chủ động nhắn tin, bày tỏ mong muốn được tài trợ thiện nguyện. Ngày 10/12, nhiều thành viên thuộc hội đã triển khai thực hiện chương trình “Đông ấm vùng cao” tại 2 điểm trường nêu trên. Chương trình đã tặng quà cho hơn 600 em học sinh và 100 hộ gia đình dưới sự tài trợ kinh phí của đối tượng quảng cáo cho trang web cờ bạc Jun**.

“Tôi xin nhận thiếu sót về mình, tôi không biết được họ lợi dụng thiện nguyện để quảng cáo cờ bạc. Thật sự tôi chỉ muốn hỗ trợ các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện. Đây là bài học đáng nhớ, tôi xin được rút kinh nghiệm sau lần này. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời tới các cá nhân, tổ chức thiện nguyện khác, cần phải kiểm tra, xác minh rõ trước khi kết nối, tiếp nhận quà tài trợ”, anh này nói.

Với thủ đoạn tương tự, trang web cờ bạc New** cũng lợi dụng thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để quảng cáo, đánh bóng tên tuổi với các con bạc. Vừa qua, nhóm này đăng tải lên mạng xã hội nhiều hình ảnh tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Trên fanpage còn khoe bằng khen, thư cảm ơn của Ban chấp hành Hội Chữ Thập đỏ huyện và nhà chùa. Hiện, các trang web chuyên về cờ bạc trên mạng như “Hi**; Ok V**; 789b**…” cũng có tình trạng lợi dụng thiện nguyện để quảng cáo cờ bạc trá hình trên nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam. Chúng còn quảng bá có hoạt động thiện nguyện với sự tham gia của các cán bộ công an để gây thanh thế.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị Đỗ Thị Nga - Trưởng ban thường trực Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung đánh giá, đây là chiêu trò mới, tinh vi của các đối tượng quảng cáo cờ bạc mạng. Chúng đã núp bóng dưới danh nghĩa các Cty truyền thông và giải trí để tài trợ cho các chương trình thiện nguyện.

“Đối với những người chưa từng tham gia chơi cờ bạc mạng sẽ rất khó phát hiện. Với tinh thần vì cộng đồng, tương thân, tương ái, các đơn vị thiện nguyện cũng chỉ mong muốn mang cái áo, quyển tập, ít gạo hỗ trợ bà con còn khó khăn. Lợi dụng điều đó, họ đã nhắm đến những đơn vị thiện nguyện để nhờ kết nối, gửi “quà” tới bà con ở các địa phương nghèo. Sau đó đăng tải hình ảnh chuyến thiện nguyện để tạo uy tín, lôi kéo người chơi”, chị Nga cho hay.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng này, Trưởng ban thường trực Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung cho biết thêm, sẽ tuyên truyền nội dung trên vào các buổi sinh hoạt của đơn vị, cộng đồng khu dân cư và sinh hoạt thanh niên. Đồng thời, bên cạnh việc đưa ra những biện pháp xử lý về loại hình mới của các đối tượng quảng cáo cờ bạc mạng, cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi tới người dân, các đơn vị, tránh lòng tốt vô tình bị kẻ xấu lợi dụng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật, mọi hành vi quảng cáo đều phải tuân thủ quy định. Đánh bạc trái phép là hành vi bị cấm nên theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Luật Quảng cáo, hành vi quảng cáo cho cờ bạc bị cấm. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi quảng cáo cho hoạt động đánh bạc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.