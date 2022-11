Loạt doanh nghiệp giấu thông tin, bán chui chứng khoán bị xử lý

TPO - Tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố loạt quyết định xử phạt doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm trên thị trường chứng khoán. Công ty trong hệ sinh thái FLC bị phạt vì "giấu" nhiều thông tin liên quan thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo. Cùng vì lỗi giao dịch chui cổ phiếu, có doanh nghiệp, cá nhân bị phạt tới hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 25/11, UBCKNN công bố nhiều quyết định xử phạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Trong đó, CTCP Nông dược HAI (mã HAI) bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng cho các lỗi vi phạm về công bố thông tin.

HAI không công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 soát xét; nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM cho Agribank Sài Gòn để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của công ty và CTCP phần Khoa học và Công nghệ AOS; nghị quyết về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 174, 175, 1278 và 1279 tại địa chỉ khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tài sản gắn liền với đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00262 ngày 4/11/2005, T00307 ngày 9/10/2006 cho Agribank Phú Nhuận để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của công ty; Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan.

Ngoài ra, HAI còn công bố thông tin không đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022. HAI không trình bày đầy đủ thông tin về việc thế chấp quyền sử dụng đất 3.048m2 Kinh Dương Vương để đảm bảo cho các khoản vay của công ty và bảo lãnh cho khoản vay của Công ty AOS tại Agribank Sài Gòn.

UBCKNN phạt CTCP Đầu tư Xây dựng Constrexim 100 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký theo công bố thông tin. Theo công bố của HNX, Công ty Constrexim được giao dịch bán 3,73 triệu cổ phiếu PHH từ ngày 22/3 - 15/4/2022. Tuy nhiên, công ty đã thực hiện bán 1 triệu cổ phiếu PHH (tương ứng 10 tỷ đồng mệnh giá) vào ngày 18/3, trước thời điểm được phép giao dịch.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS) bị phạt tổng cộng 295 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm. Trong đó, 85 triệu đồng là tiền phạt do vi phạm không công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình đại hội đồng cổ đông.

SCS còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, SCS cho CTCP Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31,83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính quý III/2022, SCS cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2,847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng.

Chưa hết, SCS bị phạt tiền 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán, và báo cáo đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022. Cuối cùng, 60 triệu đồng là tiền phạt cho vi phạm công bố thông tin không đầy đủ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (mã BVB) bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch tại báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 630A/2022/BC-BVB ngày 12/5/2022, sai lệch so với báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán.

Trong đó, việc bổ sung vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng quy mô hoạt động các chi nhánh chênh lệch 100 tỷ đồng. Việc bổ sung vốn cho vay trung - dài hạn chênh lệch 49,9 tỷ đồng. Ngoài phạt tiền, ngân hàng này còn phải hủy bỏ/cải chính thông tin.

Tuần qua, một cá nhân khác là bà Đoàn Thu Hương (Hà Nội) bị phạt hơn 590 triệu đồng, vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 19/7/2022, bà Đoàn Thu Hương (người liên quan đến ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng HDBank (mã: HDB) đã giao dịch mua hơn 2,9 triệu cổ phiếu HDB nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch). Ngoài phạt tiền, bà Hương bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng.

Hồi đầu tuần, UBCKNN phạt CTCP Tập đoàn GCL 85 triệu đồng vì không công bố thông tin đối với báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021; công bố không đúng hạn báo cáo tài chính quý 1/2022, báo cáo tài chính quý 2/2020, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020.