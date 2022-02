Loạt ảnh hậu trường của ‘thợ săn thành phố’ Đào Hải Triều trong ‘Bão ngầm’

TPO - Trong bộ phim cảnh sát hình sự "Bão ngầm", diễn viên Hà Việt Dũng vào vai đại uý Đào Hải Triều- một cảnh sát chuyên về phòng chống tội phạm ma tuý.

“Bão ngầm” là bộ phim thế sóng “Phố trong làng” đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Bộ phim xoay quanh hành trình điều tra, triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Đồng thời, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm tội phạm ẩn dưới vỏ bọc Chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn.

Trong phim, Hà Việt Dũng vào vai đại uý Đào Hải Triều, Đội phó Đội án tuyến địa bàn (Công an tỉnh Hưng Hòa). Với sự dũng cảm, mưu trí và sẵn sàng hi sinh khi làm nhiệm vụ, Đào Hải Triều đột nhập vào tận hang ổ tội phạm. Anh được ví như một “thợ săn thành phố” thực thụ của “Bão ngầm”.

Chia sẻ về vai nam chính Hải Triều trong “Bão ngầm”, Hà Việt Dũng cho biết đây là một nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác với những vai diễn anh từng đảm nhận. Khó khăn ban đầu đối với Dũng là vấn đề kịch bản. Không có sự am hiểu sâu sắc về ngành cũng như nghiệp vụ công an nên nam diễn viên phải cất công tìm hiểu để nhanh chóng bắt nhịp vào kịch bản, câu chuyện một cách dễ dàng, thuần thục hơn.

Bên cạnh đó, Hà Việt Dũng đã cạo tóc để vào vai, thậm chí, với các cảnh quay hành động, nguy hiểm, Hà Việt Dũng đều tự mình thực hiện mà không cần diễn viên đóng thế.

"Thông qua vai diễn, tôi muốn gửi gắm thông điệp, công việc của những chiến sĩ công an có rất nhiều sự hi sinh thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Bên cạnh phản ánh cuộc đấu tranh khốc liệt, đầy gay cấn và mưu lược của lực lượng công an đối với tội phạm, phim còn đề cập đến cuộc chiến khác trong nội bộ và nội tâm người chiến sĩ công an khi đứng trước những sự lựa chọn giữa trung thực hay giả dối, liêm chính hay tha hóa, phụng công hay tư lợi… Nhân vật mà Hà Việt Dũng thủ vai có tính cách lầm lì, ít nói, tập trung cống hiến cho nghề. Đó là một chiến sĩ công an dám hi sinh tính mạng để làm nên những chiến công"- Hà Việt Dũng chia sẻ.

Một số hình ảnh hậu trường của Hà Việt Dũng trong vai đại uý Đào Hải Triều ở bộ phim “Bão ngầm”: