Liên hoan phim Cannes 2022: Thụy Điển ẵm Cành cọ vàng, Hàn Quốc đại thắng

TP - Đạo diễn Thụy Điển Ruben Ostlund giành Cành cọ vàng thứ hai trong sự nghiệp tại LHP Cannes 2022, trong khi đó điện ảnh Hàn Quốc ngày càng vươn xa ở các sân chơi điện ảnh quốc tế. Lễ trao giải diễn ra tối 28/5 tại thành phố Cannes (Pháp).

Năm năm sau chiến thắng Cành cọ vàng ở LHP Cannes 2017 với The Square, đạo diễn Thụy Điển Ruben Ostlund ẵm thêm Cành cọ vàng lần 2 tại lễ bế mạc và trao giải LHP Cannes 2022 với phim The trigangle of Sadness (Tam giác lo âu). LHP Cannes diễn ra từ 17-28/5. Trong 75 mùa Cành cọ vàng, cả thảy có chín đạo diễn đạt cú đúp Cành cọ vàng, bao gồm cả Ruben. Cành cọ vàng năm nay từng nhận được những tràng vỗ tay kéo dài tới 8 phút khi công chiếu. Giải thưởng Lớn (giải Nhì) thuộc về Stars at noon của Claire Denis và Close của Lukas Dhont. Kịch bản xuất sắc thuộc về Boy from heaven.

Phim của đạo diễn Thụy Điển là phim hài duy nhất dự liên hoan. Với truyền thống trao giải cho những bộ phim đậm tính nghệ thuật, hoặc mang tính chính trị cao, thế nhưng năm nay BGK trao giải cao nhất cho một phim hài ghi điểm nhờ tài diễn xuất của diễn viên, những tình huống dí dỏm từ đầu tới cuối. Chọn đề tài về giới siêu giàu, Ruben Ostlund đưa ra cái nhìn châm biếm và mổ xẻ mặt trái của ngành làm đẹp, thời trang xa xỉ. Nam chính là người mẫu nam Carl (Harris Dickson) cảm thấy áp lực sau khi bị nhận xét ác ý về những nếp nhăn ở giữa hai lông mày được ví von là “tam giác lo âu” trong phẫu thuật thẩm mỹ. Anh cãi nhau với cô bạn gái Yaya-một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Instagram. Để làm lành, bạn gái đưa Carl lên du thuyền sang trọng, làm quen với giới siêu giàu, những kẻ lập dị từ khắp thế giới.

Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế ở LHP quốc tế uy tín này. Ba năm sau chiến thắng của Bong Joo-ho với Ký sinh trùng, đạo diễn Park Chan-wook giành giải Đạo diễn xuất sắc với Decision to leave. Bộ phim có nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy đóng chính. Từ nghi phạm sát hại chồng, người phụ nữ này khiến anh cảnh sát phụ trách điều tra dần thay đổi quan điểm và giữa họ nảy sinh tình cảm. Trong diễn văn nhận giải, ông nhắc lại cuộc khủng hoảng trầm trọng tác động tới điện ảnh từ khi đại dịch bùng phát: “Chúng ta đã có thể chiến thắng con virus này. Tôi tin chắc rằng nhờ vào các nhà điện ảnh, chúng ta có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, và rồi công chúng sẽ trở lại với rạp phim”.

Hội đồng giám khảo không hề do dự khi trao giải diễn xuất cho nữ diễn viên Iran Zar Amir Ebrahami với phim Holy Spider. Nam diễn viên Hàn Quốc Song Kang-ho (Ký sinh trùng) được xướng danh Nam diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn trong phim Broker của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda. Bộ phim Hàn Quốc dự kiến khởi chiếu cuối năm nay kể về Sang Hyeon-chủ tiệm giặt là nhỏ, tình nguyện viên nhà thờ. Sang Hyeon cùng người bạn thi thoảng đánh cắp những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ lại trước nhà thờ và bán chúng đi, thế nhưng việc làm này bị thám tử phát hiện. Phim còn có sự góp mặt nữ diễn viên Lee Ji Eun, nhận được tràng vỗ tay kéo dài 12 phút ở Cannes.

Vincent Lindon-Trưởng BGK- bày tỏ ngay từ đầu lễ trao giải: “Tôi đã rất sợ hãi khi liên hoan diễn ra, nhưng tôi lại cực kỳ buồn khi những ngày vui sướng hạnh phúc phải chấm dứt. Mỗi bộ phim đã tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi và thú vị, mạnh mẽ và mệt mỏi. Mỗi quyết định được đưa ra đều tạo sự đồng thuận lớn. Một bộ phim phải truyền cảm hứng, kích thích cảm xúc và sau đó mới đến tính phản ánh. Hầu hết tác phẩm trình chiếu đã thành công ở ba góc độ này”, ông nói.

Nữ đạo diễn Mai Vũ thắng giải Lights On Women 2022-giải thưởng do nhà tài trợ chính của LHP Cannes công bố. Nữ minh tinh Titanic Kate Winslet trao phần thưởng cho nữ đạo diễn Mai Vũ với phim hoạt hình Giấc mơ gỏi cuốn. Phim của Mai Vũ trước đó được chọn trình chiếu ở hạng mục La Cinef-hoạt động bên lề của LHP Cannes.