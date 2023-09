Lịch thi đấu của thể thao Việt Nam tại Asiad 19 ngày 29/9: Điền kinh xuất trận

TPO - Lịch thi đấu Asiad 19 ngày 29/9 cập nhật nhanh nhất. Thông tin các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong khuôn khổ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Thông tin Asiad 19

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) khai mạc vào ngày 23/9 và bế mạc ngày 8/10 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Hàng Châu sẽ là thành phố thứ ba của Trung Quốc đăng cai Đại hội thể thao châu Á, sau Bắc Kinh năm 1990 và Quảng Châu năm 2010.

Đại hội có sự tham dự của 12.500 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, là kỳ Asiad có đông VĐV tham dự nhất trong lịch sử. Các VĐV tranh tài ở 40 môn thi với 61 phân môn, 483 nội dung. Slogan của Asiad 19 là “Từ trái tim đến trái tim” (Heart to heart), còn bài hát chính của đại hội là Chúng tôi chia sẻ tình yêu thương (The love We share).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 504 thành viên, bao gồm 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia. Đoàn thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung với mục tiêu giành 2-5 HCV, đồng thời nỗ lực đoạt nhiều vé tham dự Olympic Paris 2024. Đoàn thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân vào ngày 16/9 và đến ngày 20-9 sẽ đồng loạt lên đường đến địa điểm thi đấu chính ở Hàng Châu (Trung Quốc) và năm địa phương lân cận.

Vào hôm qua 28/9, lần đầu tiên Quốc ca Việt Nam vang lên ở Asiad 19, sau khi Phạm Quang Huy xuất sắc giành huy chương Vàng 10m súng ngắn hơi nam với 240,5 điểm. Sau đó Nguyễn Văn Khánh Phong môn TDDC cũng mang về tấm huy chương Bạc nội dung vòng treo với số điểm 14.600. Tin vui cũng đến ở môn bơi, với huy chương Đồng nội dung 800m tự do nam của Nguyễn Huy Hoàng. Thành tích 7 phút 51 giây 44 cũng giúp Huy Hoàng chính thức giành vé đến Olympic Paris 2024.

Có thêm 1 huy chương Vàng, 1 Bạc và 2 Đồng, Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên đứng thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hôm nay 29/9, chúng ta kỳ vọng sẽ có huy chương ở môn bắn súng (chung kết đồng đội 10m súng hơi nữ với sự tham gia của Trịnh Thu Vinh cùng các đồng đội), chung kết 3 nội dung TDDC. Bên cạnh đó, tuyển điền kinh cũng xuất trận ở vòng loại các nội dung 100m nữ và 400m nữ. Với việc cả 4 golfer đội tuyển golf Việt Nam đạt điểm âm trong ngày ra quân, người hâm mộ mong đợi họ sẽ tiếp tục phong độ đỉnh cao và làm nên kỳ tích.