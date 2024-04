Lexus LM 2024 - MPV hạng sang hội tụ nét tinh túy trong những triết lý của người Nhật

Không chỉ sở hữu trang bị tiện nghi và công nghệ cao cấp bậc nhất phân khúc, Lexus LM 2024 còn mang trong mình những triết lý tinh tế được thể hiện qua tay nghề thủ công bậc thầy của người nghệ nhân Nhật Bản.

Phong cách sống mới của giới thượng lưu

“Quiet Luxury” (tạm dịch là “Xa xỉ Thầm lặng”) là một xu hướng mới mà một phần không nhỏ giới thượng lưu ngày nay đang theo đuổi. Thay vì phô trương bằng những vật phẩm lộng lẫy và hào nhoáng, họ - những người sở hữu khối tài sản lớn - lại chọn một cuộc sống kín đáo hơn với những món đồ thời trang tối giản, lịch lãm và tinh tế dù vẫn xa xỉ. Ngay cả phương tiện mà họ chọn cũng là những chiếc xe thể hiện đúng chất “Quiet Luxury”.

Xu hướng chọn loại phương tiện xa xỉ nhưng không phô trương của giới thượng lưu thể hiện rõ nét trong những năm gần đây khi ngày càng nhiều khách hàng yêu thích, ủng hộ Lexus nói chung và LM nói riêng - mẫu MPV hạng sang có thiết kế tinh giản và gần gũi, lần đầu ra mắt vào năm 2020. Khởi đầu, Lexus LM là mẫu xe dành riêng cho thị trường châu Á, nhưng ở lần thay đổi này, LM đã được giới thiệu tới hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới, khách hàng dần tin tưởng lựa chọn LM làm phương tiện di chuyển phục vụ cả mục đích công việc và gia đình.

Lexus LM thế hệ mới tiếp tục đưa phong cách “Quiet Luxury” trên dòng xe này lên tầm cao mới với sứ mệnh đặt ra là một “Khoang hạng nhất di động”. Tại Việt Nam, LM 2024 là dòng sản phẩm mới nhất được Lexus giới thiệu ra thị trường tính đến thời điểm này và chỉ có phiên bản Hybrid.

Những triết lý thể hiện tinh hoa của người Nhật

LM 2024 cho thấy một diện mạo bề thế, đặc biệt thu hút nhờ triết lý “Dignified Elegance” (tạm dịch là “Tuyệt tác của sự thanh lịch”). Lưới tản nhiệt không viền được thiết kế hợp nhất với cấu trúc thân xe hình con suốt. Từng ô nhỏ ở mặt ca lăng tạo cảm giác chuyển động, thể hiện sự chuyển mình của LM trong kỷ nguyên điện hóa. Dải LED dạng chữ L chạy xuyên suốt phía sau cũng cho thấy sự kết nối trong từng chi tiết.

Bước vào bên trong, triết lý “Tazuna - Lấy con người làm trung tâm” biến khoang cabin hiện đại của LM trở nên gần gũi với thiết kế công thái học. Vị trí và góc xoay của 2 màn hình lớn, cách bố trí hệ thống điều khiển điều hòa tích hợp màn hình, nơi đặt cần số điện tử hay bệ tỳ tay đều hướng tới người lái. Có thể thấy, Lexus rất quan tâm tới vị trí tài xế - người có vai trò cực kỳ quan trọng khi mang tới những chuyến đi an toàn.

Không gian phía sau mới là nơi hội tụ những gì tinh túy nhất chiếc xe. Không có những chi tiết gỗ hay kim loại quý bóng bẩy, hàng ghế nơi chủ nhân dành trọn thời gian trên đường được phối màu cùng vật liệu nhã nhặn. Đóng cửa lại, bên trong khoang nội thất như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Hãng xe Nhật tập trung vào trải nghiệm khách hàng đúng với phong cách “Quiet Luxury” đặc trưng của những chủ sở hữu xe Lexus ngày nay. Đó là cách tối ưu vật liệu hấp thụ rung ở từng ghế ngồi. Đó còn là thiết kế công thái học với bộ khung chống rung, tích hợp 7 chương trình mát-xa với 5 cấp độ. Hai bộ điều khiển đa chức năng không dây gắn kèm ghế sau có thể tháo rời để điều khiển điều hòa, âm thanh và ánh sáng. Cửa sổ trời 2 vùng, điều hòa khí hậu, đèn đọc sách và rèm che nắng đều được điều khiển từ vị trí trên đầu của hành khách.

Đặc biệt, LM 2024 mang đến một tùy chọn 4 chỗ ngồi với khoang phía sau được thiết kế như một khoang hạng nhất di động. Màn hình rộng 48 inch, âm thanh vòm Mark Levinson 23 loa, tủ lạnh, ngăn chứa đồ riêng, kích vách 3 chế độ với tính năng làm mờ đảm bảo riêng tư là những thứ xa xỉ trên mẫu MPV hạng sang đã được những người nghệ nhân Nhật Bản thiết kế rất khéo léo nhằm đảm bảo nét nhã nhặn tổng thể.

Công nghệ là cốt lõi của sự di chuyển

LM là mẫu MPV duy nhất tại thị trường Việt Nam được ứng dụng công nghệ hybrid kết hợp một hệ dẫn động 4 bánh DIRECT 4 được đặt trên nền tảng mô-đun toàn cầu TNGA-K. Phiên bản LM 500h vừa có khả năng tăng tốc mạnh mẽ với sự kết hợp của động cơ turbo 2.4L với 2 mô tơ điện, vừa đảm bảo sự tĩnh lặng tuyệt đối bên trong khi kích hoạt chế độ chạy điện hoàn toàn.

Với một chiếc MPV dành cho giới thượng lưu, an toàn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Hệ thống Lexus Safety System+ 3 với những tính năng An toàn tiền va chạm (PCS), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA)... kết hợp với tính năng Hỗ trợ rời xe an toàn (SEA) hay chốt cửa e-Latch kèm cửa hít cho thấy Lexus muốn đảm bảo an toàn tốt nhất cho hành khách khi ngồi bên trong và cả khi bước khỏi xe ra ngoài.

Có thể thấy “Quiet Luxury” trên Lexus nói chung và dòng xe LM nói riêng không chỉ thể hiện qua những gì nhìn thấy được mà còn nằm ở những thứ mà chỉ có người trải nghiệm mới cảm nhận rõ nét được. Sự xa xỉ một cách tinh tế và khéo léo trên LM 2024 đến từ từng đường nét thiết kế, từng loại vật liệu, từng trang bị tiện nghi cho dù nhỏ nhất cho đến hệ truyền động, dẫn động và công nghệ an toàn “chạm” tới cảm xúc của giới thượng lưu.