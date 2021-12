Lego rót 1 tỷ USD vào Bình Dương, bất động sản Thuận An tiếp tục “nóng”

Chỉ trong 2 tháng cuối năm 2021, Bình Dương đón nhận dòng vốn đầu tư hàng tỷ USD từ các “đại bàng” quốc tế. Sự sôi động của BĐS công nghiệp cũng mở ra vô vàn cơ hội cho BĐS nhà ở tại các thành phố lớn của Bình Dương, đơn cử như TP.Thuận An.

Ngày 8/12 mới đây, Tập đoàn Lego đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) để xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Dự kiến dự án sẽ được triển khai vào nửa cuối năm 2022 và đi vào hoạt động trong năm 2024, mang đến 4.000 cơ hội việc làm.

Đây là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất do một doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ trong mắt nhà đầu tư ngoại, Bình Dương luôn là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Đồng thời, giúp Bình Dương giữ vững vị thế “thủ phủ công nghiệp” dẫn dắt Việt Nam trở thành “công xưởng mới” của thế giới.

Tăng cườngmở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các tập đoàn đa quốc gia, từ tháng 11 tới nay, Bình Dương đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại với Liên minh châu Âu, các nước như Hà Lan, Italia, Bỉ,… Trước đó, tỉnh đã thành công thiết lập quan hệ hợp tác với Mỹ và các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan,…

Đa số các nhà đầu tư ngoại đều đánh giá cao môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển cũng như chiến lược phát triển “đô thị thông minh” của Bình Dương. Địa phương này thường là khu vực được ưu tiên hàng đầu khi đặt chân tới Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

Theo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, thống kê đến ngày 15/11/2021, Bình Dương đã thu hút được gần 2,1 tỷ USD vốn FDI (vượt 14,9% kế hoạch của năm), trong đó có 64 dự án mới. Tính lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.011 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký khoảng 37 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước chỉ sau TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Dương với các nước châu Âu, ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết: “Bình Dương được chúng tôi chọn là một trong ba địa phương quan trọng nhất bởi vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và có môi trường đầu tư rất tốt để EuroCham tăng cường hợp tác. Bình Dương lãnh đạo gần gũi, thân thiện, là điểm mạnh giúp cho nhiều doanh nghiệp có niềm tin rõ ràng để hợp tác lâu dài”.

Sự tăng trưởng của bất động sản công nghiệp tại Bình Dương đang trợ lực cho kinh tế - xã hội nói chung và mọi lĩnh vực nói riêng đều phát triển vượt bậc. Đáng chú ý như thị trường bất động sản trong 2 năm qua có sự sôi động vượt mặt cả TP.HCM - “đầu tàu” phía Nam.

Số liệu từ trang batdongsan.com.vn cho thấy, năm 2020 tốc độ gia tăng dân số trung bình của Bình Dương là 7,3%/năm, cao nhất cả nước và gấp 3 lần TP.HCM. Mỗi năm nơi này cần thêm 7.171.520m2 nhà ở với khoảng 102.450 căn nhà (diện tích 70m2), gần gấp đôi TP.HCM.

Đơn vị này cũng chỉ ra hiện Bình Dương có 50.000 chuyên gia, hơn 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong đó, lượng chuyên gia tập trung nhiều nhất ở Thuận An với các KCN lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An,… Đây là lý do các chủ đầu tư đổ về thành phố này triển khai nhiều dự án lớn nhỏ.

Theo ông Phan Cao Phúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Bình Dương cho biết: Nhiều dự án mới đang được triển khai khá rầm rộ với nhiều phân khúc khác nhau. Dọc tuyến QL13, đoạn qua TP.Thuận An như một đại công trường luôn sáng đèn hàng đêm. Điều này cho thấy thị trường vẫn tăng trưởng với nguồn cung nhà ở dồi dào.

Trên thực tế, dù phân khúc căn hộ bùng nổ tại Bình Dương suốt 2 năm qua, song có khoảng 90% thuộc dòng trung cấp và bình dân. Phân khúc cao cấp dù đã xuất hiện một vài dự án nhưng tỷ trọng còn khá ít ỏi. Các chuyên gia dự báo, dù ít nhưng những dự án cao cấp mới là điểm sáng của thị trường Bình Dương, tạo điều kiện giúp nơi này giữ chân lực lượng chuyên gia, lao động bậc cao không chỉ làm việc, công tác mà còn an tâm định cư ở địa phương.

Một trong những dự án thuộc phân khúc cao cấp đáng chú ý tại Thuận An hiện nay là Astral City do Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư. Nằm trên mặt tiền QL13, Astral City có quy mô 3,7ha, được phát triển theo mô hình phức hợp thương mại & căn hộ cao cấp gồm 8 tháp cao 40 tầng và 1,7ha cảnh quan, tiện ích nội khu. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm hút khách mới ở Thuận An với 4 tầng trung tâm thương mại và 1 tầng cinema ở khối đế, cùng các tầng tiện ích riêng trên không, ở tầng 20 mỗi tòa tháp.

Astral City được giới thiệu ra thị trường bởi DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị & phân phối với mức giá chỉ từ 1,9 tỷ/căn. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ cho đến khi nhận nhà, 70% còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay trong 25 năm. Đặc biệt, dự án còn triển khai chương trình cam kết lợi nhuận lên đến 12%/năm, giúp khách hàng tối ưu quyết định an cư lẫn đầu tư.