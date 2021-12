Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án The Grand Manhattan ở phía Nam

Với sự tham gia của hàng loạt các tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản, một lần nữa cho thấy sức hút mạnh mẽ của Tổ hợp căn hộ, khách sạn The Grand Manhattan đối với thị trường bất động sản hạng sang.

Sáng ngày 01/12/2021, tại Novaland Gallery 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện "Lễ ký kết hợp tác đại lý phân phối khu vực phía Nam" dự án The Grand Manhattan, với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư Novaland, đơn vị phát triển kinh doanh độc quyền Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Toàn Thịnh Land (Toàn Thịnh Land) và lãnh đạo 11 đại lý phân phối uy tín hàng đầu khu vực phía Nam.

Cộng hưởng sức mạnh

Thông qua lễ ký kết, 11 đại lý phân phối bao gồm: Nova Real, ERA Vietnam, CBRE Việt Nam, Đất Xanh Plus, Gia Phát Thảo Điền, Rever, Everland, Huttons Vietnam, G7 Real Estate, Địa ốc Hồng Phát, GIS Việt Nam sẽ chính thức trở thành đối tác chiến lược khu vực phía Nam của dự án The Grand Manhattan. Bằng sự hợp tác này, các bên cam kết sẽ phối hợp và phát huy tối đa năng lực, hướng đến sự phát triển bền vững, quyết tâm chinh phục những chặng đường thành công tiếp theo cùng dự án The Grand Manhattan.

Chia sẻ tại lễ ký kết hợp tác, Đại diện đơn vị phát triển dự án Novaland cho biết "Tập đoàn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của Toàn Thịnh Land trong việc phân phối bất động sản cao cấp. Do vậy, ở lần hợp tác tiếp theo này, Novaland kỳ vọng đơn vị phát triển kinh doanh độc quyền Toàn Thịnh Land và các đại lý phân phối ở hai miền sẽ phát huy thế mạnh sẵn có để đưa những sản phẩm cao cấp của The Grand Manhattan đến gần hơn với các chủ nhân xứng tầm.”

Cũng trong sự kiện, bà Nguyễn Thanh Huyền - Phó Tổng Giám đốc Toàn Thịnh Land đã chia sẻ những mục tiêu, chiến lược và định hướng phát triển của công ty. Toàn Thịnh Land cam kết sẽ tạo nên một làn sóng mới cho dòng sản phẩm cao cấp lõi trung tâm bằng các chương trình truyền thông, marketing khổng lồ và liên tục nhằm thúc đẩy, tạo nhịp tốt cho thị trường. Bên cạnh đó, Toàn Thịnh Land cũng cam kết hợp tác chuẩn mực vì lợi ích hài hòa của mỗi bên, cùng giúp thị trường phát triển nhanh, minh bạch và tạo dựng niềm tin với cộng đồng.

Cộng hưởng sức mạnh từ chủ đầu tư Novaland, Toàn Thịnh Land và các đơn vị phân phối chuyên nghiệp, tổ hợp căn hộ, khách sạn The Grand Manhattan hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích lớn giúp thị trường bất động sản hạng sang bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.

Biểu tượng thịnh vượng ngay giữa trung tâm Quận 1

The Grand Manhattan được lấy cảm hứng từ phong cách sống hiện đại, năng động của quận Manhattan, New York – trung tâm tài chính sầm uất nhất nước Mỹ và thế giới.

Tọa lạc ngay tại lõi trung tâm quận 1, TP.HCM, giá trị của The Grand Manhattan càng được nâng tầm và khẳng định với tầm nhìn “triệu đô” hướng đến những công trình ghi dấu ấn lịch sử – văn hóa của Sài Gòn như chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23/9; cùng sự kết nối nhanh chóng đến chuỗi khách sạn 5 sao, các tháp văn phòng hạng A, và “phố wall Sài Gòn” (khu trung tâm tài chính), …

Không dừng lại ở đó, The Grand Manhattan còn ghi điểm tuyệt đối trong thiết kế với các khối tháp mạnh mẽ, những gam màu sang trọng kết hợp hài hòa với các đường nét sông nước mềm mại, tinh tế. Tất cả làm nổi bật lên quyền lực mang lại sự thịnh vượng cho chủ nhân The Grand Manhattan.

Với ưu thế tuyệt đối về vị trí, The Grand Manhattan đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống sang của nhóm khách hàng thượng lưu, doanh nhân thành đạt trong nước và quốc tế. Dự án hội tụ chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp, tiện nghi, gồm khu mua sắm và công viên tầng trệt; khu hồ bơi, BBQ, vườn cây và ghế thư giãn lưng trời, … Đặc biệt, công viên và cảnh quan nội khu rộng đến 4.200 m2 được xem là điểm nhấn “xưa nay hiếm” tại khu vực “tấc đất tấc vàng” và chỉ dành riêng cho chủ nhân sở hữu The Grand Manhattan.

Nhân dịp ra mắt, The Grand Manhattan áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng quan tâm như:

· Lịch thanh toán chỉ từ 10%, vốn tự có chỉ 20% đến khi nhận nhà

· Ưu đãi Booking 2% (*)

· Ưu đãi Nova Membership 300 triệu đồng (*)

· Ưu đãi "Đặc quyền cư dân The Grand Manhattan" 1%

· Ưu đãi Nova Loyalty lên tới 5%

· Ưu đãi miễn phí dịch vụ quản lý 5 năm

(*) Ưu đãi có điều kiện

Toàn Thịnh Land – Đơn vị phát triển kinh doanh độc quyền dự án The Grand Manhattan.

11 Đại lý phân phối dự án The Grand Manhattan khu vực phía Nam: 1. Công ty Cổ phần Nova Real 2. Công ty Cổ phần bất động sản ERA Việt Nam 3. Công ty TNHH CBRE Vietnam 4. Công ty Cổ phần bất động sản Đất Xanh Plus 5. Công ty Cổ phần Gia Phát Thảo Điền 6. Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc Everland 7. Công ty TNHH Huttons VN 8. Công ty Cổ phần đầu tư G7 Real Estate 9. Công ty TNHH đầu tư địa ốc Hồng Phát 10. Công ty TNHH giải pháp di trú quốc tế GIS Vietnam 11. Công ty Cổ phần công nghệ Rever