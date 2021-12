Lễ kí kết chiến lược phân phối dự án The Grand Manhattan tại miền Bắc

Được Đơn vị phát triển dự án Novaland tin tưởng giao nhiệm vụ phát triển kinh doanh dự án The Grand Manhattan, Toàn Thịnh Land đã kí kết hợp tác chiến lược với 6 công ty bất động sản (BĐS) uy tín miền Bắc vào sáng ngày 11/12.

Kí kết hợp tác chiến lược

Sáng ngày 11/12, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Toàn Thịnh Land đã tổ chức Lễ kí kết hợp tác đại lý phân phối dự án The Grand Manhattan tại khách sạn InterContinental Hà Nội. Tham dự sự kiện có đại diện Toàn Thịnh Land và đại diện 6 công ty phân phối bất động sản uy tín miền Bắc bao gồm Mai Việt Land, Địa Ốc 5 Sao, Sao Vàng Holdings, Đất Xanh Miền Bắc, V-Land và M.P International Holdings.

Chia sẻ tại lễ kí kết, bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Toàn Thịnh Land, cho biết, Toàn Thịnh Land là đơn vị phát triển thị trường miền Bắc của tập đoàn Novaland. Trong một năm triển khai dự án NovaWorld Phan Thiet và gặt hái được nhiều thành công, thuận lợi nhất định, Toàn Thịnh Land vinh dự và tự hào được tập đoàn Novaland tin tưởng giao nhiệm vụ phát triển kinh doanh độc quyền dự án The Grand Manhattan trên thị trường cả nước.

“The Grand Manhattan là dự án bất động sản hạng sang, tọa lạc tại khu vực lõi trung tâm Quận 1, là dự án căn hộ cao cấp nhất của tập đoàn Novaland. Đây là dòng sản phẩm đẳng cấp, khan hiếm và có giá trị bền vững theo thời gian”, bà Huyền nói và khẳng định đây là cơ hội tuyệt vời cho khách hàng khi sở hữu, đồng thời tạo nên uy tín, đẳng cấp cho đại lý phân phối cũng như chuyên viên tư vấn.

Với tư cách là đơn vị phát triển kinh doanh, Toàn Thịnh Land cam kết mang tới thị trường miền Bắc những sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất, đồng thời lan tỏa thương hiệu Novaland và giá trị sản phẩm bằng các chương trình truyền thông, marketing khổng lồ, liên tục nhằm thúc đẩy và tạo nhịp tốt cho thị trường. Toàn Thịnh Land cam kết hợp tác chuẩn mực vì lợi ích hài hòa của mỗi bên, cùng giúp thị trường phát triển nhanh, minh bạch và tạo ra niềm tin cho cộng đồng.

Trước đó, sáng ngày 01/12/2021, Toàn Thịnh Land đã tổ chức "Lễ ký kết hợp tác đại lý phân phối khu vực phía Nam" dự án The Grand Manhattan tại Novaland Gallery 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh. 11 đại lý phân phối bao gồm: Nova Real, ERA Vietnam, CBRE Việt Nam, Đất Xanh Plus, Gia Phát Thảo Điền, Rever, Everland, Huttons Vietnam, G7 Real Estate, Địa ốc Hồng Phát, GIS Việt Nam. Phát biểu tại lễ kí kết này, đại diện đơn vị phát triển dự án Novaland nói: "Tập đoàn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của Toàn Thịnh Land trong việc phân phối bất động sản cao cấp. Do vậy, ở lần hợp tác tiếp theo này, Novaland kỳ vọng đơn vị phát triển kinh doanh độc quyền Toàn Thịnh Land và các đại lý phân phối ở hai miền sẽ phát huy thế mạnh sẵn có để đưa những sản phẩm cao cấp của The Grand Manhattan đến gần hơn với các chủ nhân xứng tầm”.

Căn hộ hạng sang tại trung tâm Quận 1, TP.HCM

Nằm ngay tại mặt tiền đường Cô Bắc - Cô Giang đắt giá, The Grand Manhattan có toạ độ vàng khi là nơi giao thoa của những nền văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn của văn hóa – kiến trúc – lịch sử - con người Sài Gòn. Dự án cách chợ Bến Thành và các công trình biểu tượng của TP HCM chỉ trong vài phút như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát thành phố, Bưu điện, phố Tây Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ... Đây cũng là vị trí giao thương thịnh vượng khi nằm liền kề "phố Wall tài chính", khu vực tập trung trụ sở của các ngân hàng, công ty chứng khoán, và các tòa nhà văn phòng hạng A của thành phố.

The Grand Manhattan thỏa mãn phong cách sống sang của tầng lớp tinh hoa, giới doanh nhân thành đạt, chuyên gia nước ngoài... khi sở hữu các yếu tố đạt chuẩn quốc tế như sảnh đón sang trọng, không gian mua sắm hiện đại, hồ bơi tràn bờ, hệ thống an ninh 5 lớp... và đặc biệt nổi bật là khách sạn Avani Saigon tiêu chuẩn 5 sao ngay khối đế dự án, đầy đủ các tiện ích chuẩn 5 sao như nhà hàng all day dining, spa, hồ bơi, dịch vụ phòng họp, dịch vụ đưa đón... sẵn sàng phục vụ 24/7.

Đại diện một công ty BĐS tham dự lễ kí kết đánh giá cao dự án The Grand Manhattan. “Nguồn cung BĐS hạng sang đang cạn dần tại vùng lõi nhưng cầu vẫn cao do số lượng người giàu tăng nhanh, nhu cầu thuê ngắn hạn, dài hạn của chính trị gia, doanh nhân, Việt kiều...là rất lớn. Vì thế, The Grand Manhattan chắn chắn được nhiều khách hàng đưa vào danh mục đầu tư, đón đầu sự hồi phục và bứt phá của thị trường địa ốc sau đại dịch”, vị này cho biết.

Nhân dịp ra mắt, The Grand Manhattan áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng quan tâm như:

- Lịch thanh toán chỉ từ 10%, vốn tự có chỉ 20% đến khi nhận nhà

- Ưu đãi Booking 2% (*)

- Ưu đãi Nova Membership 300 triệu đồng (*)

- Ưu đãi "Đặc quyền cư dân The Grand Manhattan" 1%

- Ưu đãi Nova Loyalty lên tới 5%

- Ưu đãi miễn phí dịch vụ quản lý 5 năm

(*) Ưu đãi có điều kiện