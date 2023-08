Lễ hội Kem chào đón năm học mới tại Đà Nẵng

Sáng ngày 27/8 vừa qua, Lễ hội kem chào đón năm học mới được diễn ra tại quảng trường dự án The Ori Garden. Sự kiện với nhiều hoạt động bổ ích thu hút sự tham gia của nhiều bậc phụ huynh và em nhỏ.

Sẵn sàng cho năm học mới

Với mục đích tạo sân chơi sáng tạo cho các em nhỏ tại dự án The Ori Garden (tên thương mại: Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside) và trong khu vực nhân dịp năm học mới, BHS Miền Trung - đơn vị phát triển kinh doanh dự án đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh và Lễ hội kem dành cho những trẻ em dưới 16 tuổi cùng gia đình. Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của con em, phụ huynh là cư dân tại The Ori Garden và khu vực lân cận. Theo ước tính, ban tổ chức lễ hội đón hơn 1000 khách tham dự. Tham dự sự kiện, bên cạnh được thưởng thức những cây kem mát lạnh, những em nhỏ được hoà mình vào chuỗi hoạt động bổ ích như: chơi nhà phao, tô tượng, nặn tò he, bơm bóng…

Ngoài ra, các bé sẽ được tham gia vào các trò chơi có thưởng để nhận về những dụng cụ học tập chuẩn bị cho một năm học mới. Song song với đó, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vẽ về mái ấm của em tại The Ori Garden” được tổ chức dành riêng cho những em nhỏ từ 7 - 15 tuổi đang sinh sống tại The Ori Garden thu hút được sự quan tâm của nhiều gia đình. Cuộc thi nhận được sự tham gia của hơn 40 gia đình cư dân tại The Ori Garden và thông qua đó cũng đã trao được rất nhiều phần quà cho các tài năng hội hoạ nhí.

Chị Lan Phương, một khách hàng đến sự kiện chia sẻ: “Cuối tuần tôi cho hai bạn nhỏ tới đây chơi thay đổi không khí. Các bạn nhỏ rất thích ăn kem và tham gia tích cực các hoạt động. Phải rất lâu rồi ở khu vực mới có những sự kiện cho trẻ và mang tính kết nối như thế này”. Đại diện Ban tổ chức lễ hội cho biết: Đây là sự kiện với mong muốn tăng tính kết nối cộng đồng của cư dân The Ori Garden và vùng lân cận.

Đồng thời, mang đến một không gian mua sắm, vui chơi, phút giây giải trí cho các bậc phụ huynh và con nhỏ trước thềm năm học mới. “Sự kiện diễn ra thành công, thu hút lượng lớn người tham dự một phần do diện tích lớn của khu vực quảng trường The Ori Garden, đáp ứng được tiêu chí tổ chức các hoạt động ngoài trời quy mô”, vị này chia sẻ thêm.

Một cộng đồng văn minh tại The Ori Garden

Được biết, lễ hội kem là một trong số rất nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên tại The Ori Garden. Hàng tuần tại đây diễn ra các hoạt động mua sắm ở những gian hàng hội chợ. Những ngày lễ trong năm như Trung Thu, Tết thiếu nhi 1/6, sự kiện cộng đồng cư dân hay những ngày lễ kỷ niệm của cả nước cũng được tổ chức đều đặn.

Với định nghĩa là nhà ở xã hội, thế nhưng The Ori Garden đang mang tới một tiêu chuẩn mới cho khái niệm này. Bên cạnh một cuộc sống trong những tiện ích văn minh như bể bơi, sân chơi, khu vui chơi trẻ em … thì cư dân cũng sẽ được tham gia vào các hoạt động mang tính xây dựng và kết nối cộng đồng tại dự án. Chính vì điều này mà dự án The Ori Garden đã nhận được rất nhiều đón nhận từ người dân Đà Nẵng, giai đoạn 2 đang mở bán cũng đã nhận được gần 800 hồ sơ đăng ký mua nhà.

Theo ghi nhận, kể từ khi bàn giao chính thức vào quý 2/2023 hiện tại The Ori Garden đã đón hơn 3000 cư dân về sinh sống. Cùng với đó là các căn hộ kết hợp kinh doanh tại tầng 1 của dự án cũng đã đi vào hoạt động với nhiều mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu của cư dân. Với số lượng dân cư đông đúc đã kéo theo một lực phát triển lớn cho các dịch vụ thương mại của khu vực lân cận, làm thay đổi bộ mặt của khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.