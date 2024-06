LDG lỗ nặng, 2 lần đại hội cổ đông bất thành khi chủ tịch bị bắt

TPO - Trong khi chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) bị bắt, Công ty CP Đầu tư LDG tổ chức bất thành đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai liên tiếp. Quý I năm nay, LDG ghi nhận doanh thu thuần âm hơn 130 tỷ đồng, lỗ sau thuế của công ty mẹ gần 125 tỷ đồng.

Tuần này, có 31 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 28 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu và 2 công ty trả cổ tức kết hợp.

Không đủ điều kiện

Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), cổ đông LDG công bố thông tin về kết quả đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm nay.

Tính tới 15h ngày 28/5, tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên lần 2 của LDG chỉ đạt 9,62%, trong khi tỷ lệ này ở đại hội lần 1 là 9,43%. Theo quy định, LDG vẫn chưa đủ điều kiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 2.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp cuộc họp lần thứ 3 không đủ điều kiện tiến hành, đại hội lần 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Năm 2021 và 2022, LDG cũng không tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông do cổ đông tham dự không đủ tỷ lệ. Năm 2023, đại hội đồng cổ đông không thể tổ chức do chỉ có đại diện 22,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và lần 2 chỉ có đại diện của 16,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Năm nay, LDG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng. LDG cho rằng còn khó khăn đối với ngành bất động sản, do đó ngoài việc tiếp tục triển khai bán các sản phẩm đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện pháp lý tại các dự án, LDG còn tìm kiếm nhà đầu tư hợp tác đầu tư dự án để cơ cấu lại dòng tiền, cải thiện tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Kết thúc quý I, LDG ghi nhận doanh thu thuần âm hơn 130 tỷ đồng. Lỗ sau thuế của công ty mẹ ghi nhận gần 125 tỷ đồng.

Tình hình LDG trở nên khó khăn hơn khi vào ngày 30/11/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của LDG - bị bắt về tội “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Ngày 11/4, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (45 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc LDG) để điều tra về tội lừa dối khách hàng trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (Vinatrans - mã chứng khoán: VIN) vừa bổ nhiệm ông Hà Minh Huấn giữ chức Tổng giám đốc thay cho bà Lê Hoàng Như Uyên. Trước đó, bà Uyên nộp đơn xin nghỉ vì lý do “môi trường làm việc quá nhiều bất ổn, không còn phù hợp để làm việc và cống hiến thêm sức lực cho công ty”.

Bà Uyên có quá trình làm việc hơn 28 năm tại Vinatrans, trong đó giữ chức Tổng giám đốc công ty từ tháng 2/2021. Trước khi bà Uyên xin nghỉ, Vinatrans có biến động nhân sự lớn khi nhiều vị trí chủ chốt đều thay đổi.

Dakruco thoái vốn

Công ty CP Cao su Đắk Lắk (Dakruco - mã chứng khoán: DRG) - công ty mẹ của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán: DRI) - đăng ký bán gần 22,4 triệu cổ phiếu DRI với mục đích thực hiện chủ trương chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 3/6 đến 2/7.

Nếu giao dịch thành công, Dakruco sẽ giảm sở hữu tại DRI từ 48,75 triệu cổ phiếu xuống còn 36% vốn điều lệ, tương ứng 26,35 triệu cổ phiếu.

Trước đó, theo nghị quyết ngày 22/5, HĐQT Dakruco đã thống nhất chủ trương thoái 30,6% vốn DRI với mức giá khởi điểm để chuyển nhượng là 14.100 đồng/ cổ phiếu. Ước tính, Dakruco có thể thu về khoảng 316 tỷ đồng.

Ông Cao Đức Sơn vừa mua vào 2,26 triệu cổ phiếu PCT của Công ty CP Vận tải biển Global Pacific (mã chứng khoán: PCT) nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đầu tư cá nhân. Như vậy, gần 2 tháng qua, ông Sơn liên tục mua vào 8 triệu cổ phiếu PCT để nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 19% vốn điều lệ PCT. Trước đó, ông Sơn vừa mua vào 5,7 triệu cổ phiếu PCT và trở thành cổ đông lớn của Global Pacific trong ngày 8/4.

Ông Nguyễn Phương Đông vừa bán ra 800.000 cổ phiếu HDG của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG - sàn HoSE), giảm sở hữu từ 15,39 triệu cổ phần về 14,59 triệu cổ phần (tương đương 4,77% vốn điều lệ HDG) và không còn là cổ đông lớn.

Tổng Công ty Idico (mã chứng khoán: IDC) thông báo, 4/6 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền 5% đợt 3 năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2024 với tỷ lệ 20%. Ngày thanh toán dự kiến là 19/6. Với gần 330 triệu cổ phiếu đang được lưu hành, ước tính IDC sẽ cần chi khoảng 825 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông 2 đợt trên.

Ngày 10/6, Công ty CP Cơ khí Xăng dầu (mã chứng khoán: PMS) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 33,5%. Đây là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp này kể từ khi lên sàn vào năm 2003. Với hơn 7,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PMS sẽ chi hơn 24 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.