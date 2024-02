Lập nhóm Zalo để báo chốt cảnh sát giao thông

TPO - Lương Phát Lợi lập nhóm zalo để đăng thông tin, hình ảnh, chia sẻ các vị trị chốt kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre cho tài xế trong nhóm chạy tránh. Công an tỉnh Bến Tre đã xác minh và mời Lợi lên làm việc để xử lý hành vi vi phạm này.

Ngày 27/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sở xử lý Lương Phát Lợi (28 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre) về hành vi lập nhóm zalo thông báo các chốt cảnh sát giao thông trên địa bàn.

Cụ thể, Lợi lập nhóm zalo với tên “Hội Tài Xế Bến Tre”, với 90 thành viên. Tháng 11/2023, Lợi trực tiếp chụp hình ảnh của Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre đang làm nhiệm vụ tại TP. Bến Tre. Sau đó Lợi đăng lên nhóm zalo trên, để các thành viên trong nhóm biết nhằm đối phó, né tránh chốt kiểm soát. Việc làm này của Lợi đã gây cản trở và ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng chức năng.

Với hành vi trên, Lợi đã vi phạm Nghị định 15/2020, mức phạt hành chính có thể từ 5-10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6/2/2024, tại Vĩnh Long, Đội An ninh Công an huyện Trà Ôn cũng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với N.M.H (33 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn) do đăng thông tin thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông lên mạng xã hội.