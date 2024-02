Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột Ngày thầy thuốc Việt Nam

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong khu vực thời gian qua của Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột. Bên cạnh đó, đánh giá cao Bệnh viện đã tiên phong triển khai các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh, thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ở các địa bàn khó khăn của tỉnh.

Chiều 26/2, Đoàn công tác của tỉnh do bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ và y bác sĩ, người lao động Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột.

Tại buổi gặp mặt, bà H’Yim gửi lời cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân của bệnh viện. Đặc biệt, trong công tác chuyên môn, Bệnh viện đã tiên phong học tập và triển khai các kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, thực tốt các hoạt động hướng về cộng đồng, thời gian qua bệnh viện tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở các địa bàn khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, về phía cấp chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện để Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột phát huy và làm tốt hơn công tác khám, chữa bệnh trong thời gian tới.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, BSCKII. Võ Minh Thành, Giám đốc bệnh viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trong thời gian tới, mong muốn, các cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện để bệnh viện phát triển chuyên môn và mở rộng quy mô ở giai đoạn 2.

Trong năm 2024, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn kỹ thuật mới; tiếp tục đào tạo và ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị tiên tiến, ít xâm lấn; tiêu biểu như trong can thiệp điều trị các bệnh lý mạch vành, mạch não; Can thiệp điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh; Can thiệp điều trị các bệnh lý mạch ngoại biên, mạch tạng; phẫu thuật các bệnh lý cột sống; chấn thương chỉnh hình; gan mật tụy...

Đi vào hoạt động từ tháng 2/2022, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã từng bước thay đổi, hoàn thiện trên nhiều mặt về cả chuyên môn và chất lượng dịch vụ, tiên phong trong ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị, đem lại kết quả điều trị cao và nhận được sự tin tưởng của người dân tại khu vực Tây Nguyên.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã ứng dụng, triển khai 25 kỹ thuật cao vào khám, chữa bệnh mang lại hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế mới và giảm tình trạng chuyển tuyến.

Từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện thực hiện thành công 826 ca phẫu thuật bằng các kỹ thuật cao. Phần lớn các kỹ thuật này đều được bệnh viện tiên phong triển khai tại khu vực Tây Nguyên. Các kỹ thuật điều trị ngoại khoa ít xâm lấn hiện đang triển khai tại bệnh viện ở hầu hết các chuyên khoa… Nhiều kỹ thuật cao được thực hiện góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) là đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên triển khai kỹ thuật ESD trong điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm. Đội ngũ bác sĩ nội soi được đào tạo bài bản, trang bị trang thiết bị hiện đại, nhiều bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa ở các tỉnh này đã được điều trị thành công, giúp họ vượt qua căn bệnh quái ác một cách nhẹ nhàng.

Trong năm 2023, bệnh viện đã tiếp nhận gần 300 nghìn lượt khám (bao gồm cả BHYT và dịch vụ), 19.370 lượt điều trị nội trú, thực hiện thành công 99.259 ca thủ thuật, 11.402 ca phẫu thuật từ đơn giản đến phức tạp. Tổ chức 56 hội thảo, sinh hoạt khoa học nhằm cập nhập kiến thức mới, nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện.

Đặc biệt, đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột với kết quả ấn tượng. Đến thời điểm tháng 12/2023 Đơn vị đã đón chào 100 em bé ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình 2 năm triển khai kỹ thuật này.

Mới đây, ngày 25/2/2024, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị khoa học thường niên lần thứ II. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu từ các cơ sở y tế, quy tụ nhiều chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện uy tín khắp cả nước với 28 báo cáo khoa học chất lượng được chuẩn bị, nghiên cứu công phu ở hầu hết các lĩnh vực, chuyên khoa. Hội nghị chính thức mở đầu cho chuỗi các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của năm 2024.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2024, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vinh dự đón tiếp đại diện các cấp chính quyền địa phương;Sở ban, ngành và cơ quan thông tấn, báo chí cùng quý đối tác, đơn vị, tập thể, cá nhân đến thăm hỏi, chúc mừng… Đây là nguồn động viên to lớn để tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện tiếp tục vững bước trên hành trình chăm sóc sức khỏe người bệnh.