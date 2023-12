Lạng Giang tích cực thực hiện chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

Năm 2023, huyện Lạng Giang đã có nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và nghị quyết về xây dựng huyện nông thôn mới.

Thời gian qua, huyện Lạng Giang đã tích cực thực hiện chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Qua rà soát thống kê, toàn huyện Lạng Giang có hơn 6.000 trường hợp vi phạm đất đai, với tổng diện tích là 352 ha, tại 21/21 xã, thị trấn.

Trong tổng số hơn 6.000 trường hợp vi phạm đất đai, có 3.650 trường hợp vi phạm trước ngày 1/7/2014, chiếm 59,8%; 2.449 trường hợp vi phạm sau ngày 1/7/2014 (trong đó có 113 trường hợp vi phạm sau ngày ban hành chỉ thị 19-CT/TU ngày 11/6/2020), chiếm 40,2%.

Đối tượng vi phạm chủ yếu là các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại khu vực nông thôn, nơi có địa bàn rộng, chính quyền cấp xã quản lý thiếu chặt chẽ. Một số xã, thị trấn có đối tượng vi phạm bao gồm cả đảng viên, công chức, người nhà của cán bộ, đảng viên.

Quán triệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang, cả hệ thống chính trị của huyện Lạng Giang đã vào cuộc đồng bộ, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo tinh thần chỉ thị 19 và kết luận 120. UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phân loại các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn theo chỉ thị số 19 và kết luận số 120-KL/TU để xử lý theo quy định.

Tính đến ngày 5/11, huyện Lạng Giang đã lập hồ sơ xử lý được 5.123/6.099 trường hợp vi phạm chiếm 83,9%. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp. Công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa, xử lý vi phạm về đất đai đã có bước chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp hơn, triển khai bài bản, hạn chế sai sót.

Nhiều kết quả nổi bật xây dựng nông thôn mới

Thực hiện nghị quyết số 178-NQ/HU ngày 15/09/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về xây dựng huyện Lạng Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, UBND huyện Lạng Giang xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm chính trị trọng tâm xuyên suốt.

Đến nay, huyện Lạng Giang đã hoàn thành xây dựng 8/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (đạt 66,6% so với mục tiêu nghị quyết đề ra). Trong năm 2023, huyện Lạng Giang tiếp tục triển khai chỉ đạo xây dựng 4 xã (Xương Lâm, Thái Đào, Đào Mỹ, An Hà) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, các xã An Hà, Đào Mỹ, Xương Lâm, Thái Đào đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025. Trong đó, 2 xã An Hà, Đào Mỹ đã hoàn thành thẩm tra hồ sơ minh chứng và trình UBND tỉnh Bắc Giang thẩm định kết quả. Xã Thái Đào và xã Xương Lâm đang hoàn thiện hồ sơ minh chứng. Phấn đấu hết năm 2023, xã An Hà, Đào Mỹ, Xương Lâm, Thái Đào được UBND tỉnh Bắc Giang công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn toàn huyện lên 12/19 xã (đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra).

Năm 2023, huyện Lạng Giang triển khai xây dựng 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Xã Nghĩa Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về Văn hoá -Thể thao và xã Tân Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục.

Về kết quả xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2023, huyện Lạng Giang tiếp tục xây dựng kế hoạch chỉ đạo 19 thôn xây dựng đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến tháng 10/2023, có 9/19 thôn được công nhận đạt. Phấn đấu đến hết năm 2023, tổng số thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lạng Giang đạt 77/95 thôn.

Về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Lạng Giang đã đạt 4/9 tiêu chí. UBND huyện Lạng Giang đang tập trung cao chỉ đạo triển khai thực hiện các hạng mục công trình để hoàn thành các nội dung tiêu chí chưa đạt.

Ông Tạ Huy Cần - Bí thư Huyện ủy Lạng Giang đánh giá, ghi nhận sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị của huyện để công tác quản lý đất đai có chuyển biến tích cực và việc thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đảm bảo lộ trình.

Đồng thời, ông Cần đã chỉ đạo cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị và gợi mở các giải pháp triển khai thực hiện, trong đó tập trung cao xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý để làm gương, gắn việc xử lý các trường hợp vi phạm với việc xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm.

Các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn huyện Lạng Giang phải tập trung thực hiện hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; các cơ quan, đơn vị bám sát các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu đại hội đề ra.