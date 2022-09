Lắng đọng và bùng nổ xúc cảm trong đêm nhạc 'Mùa thu đi qua'

Cuối tuần qua, khán giả yêu nhạc đã có một đêm thưởng thức âm nhạc vẹn tròn xúc cảm với các cung bậc từ lắng đọng đến phấn khích cùng các nghệ sĩ trong đêm nhạc Soul of the Forest 7 chủ đề “Mùa thu đi qua”.

Lắng đọng xúc cảm cùng “nữ hoàng Dream Pop” Bùi Lan Hương

Tiết thu dịu mát cộng thêm cơn mưa trước giờ diễn đã đem đến cho khán giả của đêm nhạc Soul of the Forest số 7 chủ đề “Mùa thu đi qua” một không gian thưởng thức âm nhạc thật lung linh, huyền ảo.

Tiếng hát đầy ma mị của Bùi Lan Hương cất lên với ca khúc Mâu thuẫn do chính cô sáng tác từng được chú ý trong chương trình Sing my song – Bài hát hay nhất 2018 đã dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc đậm chất “dream pop” (nhạc ảo) của cô. Các ca khúc tiếp theo: 13 beaches, Hạ trắng, Ngày chưa giông bão, Ngày mai em sẽ thành ký ức,… tiếp tục lôi cuốn và khiến người nghe chìm đắm trong không gian âm nhạc đầy mê hoặc của “nữ hoàng dream pop”.

Ở phần tiếp theo của chương trình, bên cạnh các ca khúc “dream pop” thể hiện rõ cá tính âm nhạc như Cố chấp, Tôn thờ…, Bùi Lan Hương còn gửi tới khán giả bản cover của một số ca khúc nổi tiếng khác như Thế giới tuyệt vời, Tình yêu màu nắng… với một phong cách và dấu ấn rất riêng.

Nằm trong Em và Trịnh OST, các ca khúc Hạ trắng, Còn tuổi nào cho em… do Bùi Lan Hương thể hiện cũng được khán giả Soul of the Forest đón nhận tích cực.

Khán giả phấn khích với những sáng tạo trong âm nhạc của Hà Lê

Hà Lê được khán giả biết đến như một làn gió mới đem lại một cách hát và thưởng thức mới cho nhạc Trịnh. Và trong Soul of the Forest lần này, anh đã gửi tới khán giả các khúc vốn đã rất quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo một phong cách hoàn toàn khác: Tuổi đá buồn, Diễm xưa, Ở trọ, Biển nhớ, Nhớ mùa thu Hà Nội, Để gió cuốn đi…

Sự sáng tạo, làm mới các ca khúc vốn quen thuộc của các nhạc sĩ tên tuổi qua giọng hát Hà Lê đã được khán giả của Soul of the Forest đón nhận một cách đầy hào hứng.

Sự kết hợp đầy thú vị giữa hai phong cách, cá tính âm nhạc

Mặc dù có phong cách và cá tính âm nhạc nổi bật, khác biệt nhưng Bùi Lan Hương và Hà Lê có nhiều sự gặp gỡ thú vị trong nghệ thuật. Một ca sĩ được đào tạo thính phòng bài bản, theo đuổi dòng nhạc dream pop và một rapper đa tài nhưng đều có sự tiếp xúc và thể nghiệm với nhạc Trịnh đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả của Soul of the Forest.

Với hai ca khúc nhạc Trịnh mang tinh thần tươi vui, trong trẻo là Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và Mưa hồng, Bùi Lan Hương và Hà Lê đã đem lại sự kết nối bằng âm nhạc đầy thăng hoa cho khán giả. Hàng trăm khán giả đã không ngại ngần đứng lên để nhún nhảy và hòa giọng cùng các nghệ sĩ của chương trình trong những bản nhạc được phối khí và thể hiện bằng phong cách đầy mới mẻ. Hàng trăm ánh đèn flash cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng đẳng cấp trong không gian rừng thông thơ mộng đã tạo nên một cái kết vô cùng mãn nhãn cho đêm nhạc Mùa thu đi qua trong lòng khán giả.

Đêm nhạc “Mùa thu đi qua” khép lại nhưng những xúc cảm tuyệt vời vẫn còn đong đầy nơi trái tim của mỗi khán giả yêu nhạc. Soul of the Forest 8 chủ đề “Nhìn lại ký ức” với sự góp mặt của Lân Nhã và Minh Quân Idol sẽ được gửi tới quý vị vào ngày 30/9 tới. Mời quý vị nhanh tay gọi đến hotline 0866980368 để có được một chỗ ngồi thật xinh xắn và thưởng thức những ca khúc thật tình đến từ hai quý ông lịch lãm này.

Dưới những tán thông xanh mát, Soul of the Forest sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện bằng sự rung động của tâm hồn và kết nối xúc cảm trong một không gian âm nhạc gần gũi, lãng mạn. Soul of the Forest mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao với nhiều cung bậc cảm xúc cùng hệ thống âm thanh đẳng cấp quốc tế và dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Diễn ra định kỳ 2 số/ tháng tại Flamingo Đại Lải, chuỗi đêm nhạc giữa rừng thông hứa hẹn trở thành điểm đến nghệ thuật không thể bỏ lỡ mỗi dịp cuối tuần. Ưu đãi áp dụng cho quý khách tham gia chương trình: - Early bird cho khách đặt dịch vụ trước 7 ngày - Dịch vụ xe đưa đón 2 chiều Hà Nội – Đại Lải Hotline: 0866980368