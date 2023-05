KyungLab đồng hành cùng Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6

Vừa qua, thương hiệu mỹ phẩm KyungLab (Hàn Quốc) đã đồng hành cùng Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 với vai trò Nhà tài trợ Kim cương và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 được Bệnh viện Da liễu Trung ương kết hợp với Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Da liễu Nghệ An tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, diễn ra từ ngày 26 - 27/05 với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành, báo cáo viên trong và ngoài nước cùng hơn 1.500 đại biểu là bác sỹ, dược sỹ đến từ khắp các tỉnh thành đang học tập, công tác trong ngành da liễu.

Với 2 phiên toàn thể và 20 phiên đồng thời, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với ngành da liễu, thẩm mỹ bởi các đề tài báo cáo khoa học có chất lượng chuyên môn sâu rộng, hấp dẫn, cập nhật kiến thức, công nghệ, xu hướng thẩm mỹ mới, mang đến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành da liễu nước nhà.

Trong chương trình hội nghị, KyungLab đã đóng góp các đề tài báo cáo khoa học được chủ tọa phiên và các đại biểu đánh giá hấp dẫn, có chất lượng tốt và mang tính ứng dụng cao. Đó là chủ đề “Đột phá trong việc đưa PDRN - tinh chất cá hồi tương thích 95% DNA người vào công nghệ làm đẹp” tại phiên khoa học số 9 và chủ đề “Cơ chế cấp ẩm của Sodium Hyaluronic và hiệu quả trong trẻ hóa da” tại phiên khoa học số 12 bởi báo cáo viên Bác sĩ Cổ Nguyên Phương Thảo.

Đặc biệt, tại khu triển lãm giới thiệu sản phẩm, KyungLab còn dành tặng nhiều phần quà giá trị, hấp dẫn dành cho các đại biểu tham gia check-in và trải nghiệm sản phẩm. Ước tính gian hàng thu hút hơn 1.300 lượt tham quan, tạo nên không khí sôi động.

Đại biểu Đoàn Thị Nguyệt (Thái Bình) chia sẻ: “Tham quan khu triển lãm, tôi đặc biệt ấn tượng với gian hàng KyungLab bởi không gian tại đây được thiết kế và bài trí một cách khoa học và thu hút mắt nhìn. Ngoài ra, tại khu vực trải nghiệm của gian hàng, tôi được đội ngũ chuyên viên của nhãn tư vấn và hướng dẫn trải nghiệm rất nhiệt tình các sản phẩm tôi đang quan tâm”.

Đại biểu Lê Diệu Thúy (Bắc Ninh) bày tỏ: “Tôi đã trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng và thấy khá ngạc nhiên bởi chất lượng của sản phẩm KyungLab làm tôi khá hài lòng. Với chất lượng của các sản phẩm hiện có, tôi tin rằng thương hiệu KyungLab sẽ phủ sóng rộng rãi và trở thành sự lựa chọn trung thành của các tín đồ yêu thích làm đẹp”.

Đại diện KyungLab Việt Nam, bà Trương Thị Huyền Thương cho biết: “Vinh dự được đồng hành cùng hội nghị lần này, KyungLab mang đến những sản phẩm và giải pháp chăm sóc da toàn diện, hiệu quả. Qua hội nghị, không chỉ khẳng định chất lượng cũng như sự uy tín của mình, KyungLab hy vọng sẽ trở thành một thương hiệu được các chị em phụ nữ tin dùng, trở thành trợ thủ đắc lực trên hành trình chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ vẻ đẹp cho làn da”.

KyungLab là thương hiệu mỹ phẩm được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế SSMB. Xác định phương châm phát triển lâu dài, bền vững, chú trọng đến chất lượng, tất cả các dòng sản phẩm của KyungLab đều trải qua các khâu kiểm soát nghiêm ngặt, các bước thử nghiệm lâm sàng với đội ngũ chuyên gia trước khi đến tay người tiêu dùng, nhằm đảm bảo sản phẩm phù hợp đối với mọi làn da.

Với thế mạnh sản phẩm có thành phần nổi bật là peptide, KyungLab đã ứng dụng các thành phần và công nghệ một cách chuyên nghiệp, đa dạng, tạo ra các sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu, khoa học và đáp ứng nhu cầu chăm sóc làn da Việt chuẩn clinic tại nhà. Đội ngũ chuyên gia của KyungLab đã cho ra đời những dòng sản phẩm chăm sóc da cơ bản như kem chống nắng, sữa rửa mặt, dầu tẩy trang… đến các dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu như mụn, nám, lão hóa, tàn nhang… đều được người tiêu dùng lựa chọn tin dùng.

Các sản phẩm KyungLab được chứng minh và kiểm định độ lành tính, an toàn, hiệu quả hứa hẹn sẽ làm hài lòng những người yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và sự căng bóng của làn da.

