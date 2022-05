Kỳ thú phiên chợ tình Pác Khuông

TPO - Sau cuộc làm việc chiều nay (5/5), Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ra quyết định xử phạt hành chính với công ty TNHH M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng, liên quan tới MV gây sốc There’s no one at all.