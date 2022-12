Kỷ niệm 5 năm ra mắt Zoho One, Tập đoàn Zoho công bố mức tăng trưởng kỷ lục

Tháng 10 vừa qua, Tập đoàn công nghệ toàn cầu Zoho Corporation tự hào công bố cột mốc mới của Zoho One: 50.000 doanh nghiệp tại hơn 160 quốc gia trên thế giới đang vận hành trên nền tảng này. Tại Việt Nam, Zoho cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng 45% so với 6 năm về trước. Tính riêng trong 2 năm qua, nền tảng này đã tăng trưởng ấn tượng 150% trên toàn cầu, trong đó 37,5% là những khách hàng mới đến từ nhóm doanh nghiệp vừa và lớn.

Góp phần vào thành công này không thể không kể đến những khách hàng đã tin tưởng sử dụng Zoho One từ 5 năm trước: số lượt nâng cấp license (giấy phép phần mềm) tăng cao kỷ lục 92%. Những số liệu này phản ánh xu hướng kế thừa của thị trường, thay thế những ứng dụng cũ và ít cập nhật (static legacy application) bằng những giải pháp toàn diện có thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách nhanh chóng và linh hoạt, dễ dàng mở rộng theo quy mô, giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi trong ngành.

Năm 2017, Zoho One ra mắt thị trường, đánh dấu lần đầu tiên có một nền tảng phần mềm bao gồm 35 ứng dụng tích hợp với nhau một cách nhịp nhàng. Ngày nay, Zoho One đã trở thành Hệ điều hành dành cho Doanh nghiệp – một nền tảng đa nhiệm và dễ dàng mở rộng với hơn 45 ứng dụng hợp nhất, đi cùng các dịch vụ đầu-cuối như AI (trí tuệ nhân tạo), Business Intelligence (trí tuệ doanh nghiệp), giao tiếp dựa trên ngữ cảnh, tìm kiếm nâng cao, để có thể sát cánh với doanh nghiệp trên tất cả hoạt động – từ kinh doanh và marketing, đến tài chính, nhân sự, cho đến phân tích số liệu.

“Vận hành trên những hệ thống đóng khiến doanh nghiệp thiếu đi sự gắn kết”, chia sẻ từ ông Gibu Mathew, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Zoho Corporation khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Zoho APAC). “Dễ nhận thấy, một doanh nghiệp hoạt động thống nhất thường là kết quả của hệ thống phối hợp nhịp nhàng đằng sau. Đó là những gì chúng tôi quan sát được ở khách hàng. Gần một nửa số khách hàng của Zoho One đang phối hợp từ 20 ứng dụng trở lên để làm việc, qua đó giúp doanh nghiệp vận hành chặt chẽ và tăng thêm lợi nhuận. Với Zoho One, chúng tôi đã tiên phong đặt ra những tiêu chuẩn và yêu cầu của một nền tảng phần mềm hợp nhất. Chúng tôi tự tin sẽ tiếp tục dẫn đầu xu thế này.”

Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm mà Zoho tập trung hướng đến bởi những tiềm năng về công nghệ đang hiện hữu. Ông Gibu Mathew cũng chia sẻ rằng Zoho sẽ đầu tư thêm vào mảng công nghệ tại thị trường Việt Nam trong những năm sắp tới.

Quy mô và những giá trị nổi bật

Trong 5 năm qua, Zoho One đã bổ sung thêm 10 ứng dụng cùng vô số dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, đồng thời tiết kiệm đáng kể tổng chi phí triển khai và duy trì hệ thống. Zoho One mang đến khách hàng nền tảng phần mềm bao quát và toàn diện nhất trên thị trường, cung cấp cho doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực các công cụ để phục vụ khách hàng (marketing, kinh doanh, hỗ trợ); điều hành tổ chức (tài chính, tuyển dụng, các ứng dụng nhân sự); tạo điều kiện giao tiếp hiệu quả (bộ ứng dụng văn phòng, email, các ứng dụng cho cá nhân và đội nhóm); các giải pháp tùy biến (ứng dụng low-code, tự thiết kế phần mềm và xây dựng cơ sở dịch vụ). Zoho One sở hữu khả năng và tiềm lực để vận hành bất kì mô hình kinh doanh nào một cách linh hoạt, mà vẫn đảm bảo các doanh nghiệp có thể tuỳ chỉnh giải pháp sao cho phù hợp với nhu cầu hiện tại. Đây chính là điều làm nên sự khác biệt không thể tìm thấy ở những sản phẩm khác trên thị trường.

Sự hợp nhất đầu-cuối

Hệ điều hành Zoho One được xây dựng hoàn toàn từ đội ngũ kỹ sư lành nghề của Zoho trên một hạ tầng công nghệ duy nhất để đảm bảo tính toàn diện và thống nhất với hàng trăm điểm tích hợp trong ứng dụng. Một nền tảng thật sự thống nhất từ đầu đến cuối sẽ giúp doanh nghiệp liên kết chặt chẽ các phòng ban như sales, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán, nhân sự, và nhiều bên khác. Bằng cách cho phép người dùng dễ dàng truy cập thông tin từ các ứng dụng khác nhau trên cùng nền tảng, Zoho One cung cấp ngữ cảnh cho những trò chuyện và trao đổi giữa đồng nghiệp, khách hàng, và nhà cung ứng. Để đạt được điều này đòi hỏi sự đầu tư công nghệ vô cùng tốn kém mà chưa chắc sẽ thành công. Zoho có thể mang đến sự hợp nhất đích thực trong phát triển phần mềm là nhờ đang sở hữu và vận hành toàn bộ hạ tầng công nghệ bao gồm 10 trung tâm dữ liệu tại các vị trí chiến lược như Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc và Châu Á.

Tích hợp với những hệ thống trung gian

Sự phát triển vượt bậc của Zoho One còn nhờ vào khả năng tích hợp chặt chẽ với giải pháp trung gian của các bên thứ ba mà không phát sinh lỗi về dữ liệu trong quá trình hoạt động hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống vốn có của doanh nghiệp. Các ứng dụng trong Zoho One có thể được tích hợp với hàng trăm giải pháp trung gian phổ biến, để duy trì khả năng lựa chọn và sự linh hoạt cho khách hàng, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp tầm trung với những hệ thống vô cùng phức tạp và lượng lớn dữ liệu cùng đội ngũ nhân sự ở khắp nơi. Sự tăng trưởng đáng kể của Zoho One đã thể hiện giá trị của nền tảng: Không chỉ là một giải pháp tất-cả-trong-một cho doanh nghiệp, Zoho One còn là công cụ bổ trợ thiết thực và linh hoạt nhất cho những hệ thống công nghệ lớn.

“Tôi đã mất một thời gian dài gần 10 năm tìm kiếm giải pháp phù hợp để vận hành toàn bộ doanh nghiệp của mình. Zoho One thật sự hiệu quả không chỉ trong những tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng mà còn cải thiện quy trình giao tiếp nội bộ của chúng tôi”, Ông Anusorn Lovichit - Giám đốc Điều hành của Công ty TIFFA EDI Services chia sẻ. “Khi sử dụng Zoho One, tôi có thể xem xét dữ liệu từ tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh trên một bảng tổng hợp duy nhất, từ mặt Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đến hệ thống kế toán. Việc tích hợp diễn ra vô cùng thuận lợi và đã mang đến cho doanh nghiệp của tôi rất nhiều giá trị mới”.

Mức giá của Zoho One

Zoho One cung cấp gói $37 USD trên mỗi nhân viên, với điều kiện công ty mua cho toàn bộ tổ chức. Để biết thêm thông tin chi tiết về các gói trả phí, vui lòng truy cập: https://www.zoho.com/vi/one/pricing/

Với hơn 55 ứng dụng phục vụ cho hầu hết các phòng ban chức năng của doanh nghiệp, Zoho là một trong những công ty công nghệ đa dạng nhất thế giới. Zoho đặt trụ sở tại Austin, Texas và có trụ sở quốc tế tại Chennai, Ấn Độ. Zoho là công ty tư nhân, hoạt động có lợi nhuận với hơn 12.000 nhân viên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: www.zoho.com