Ký kết đại lý phân phối chiến lược “phố Hàn Quốc” The Koradise Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 12/04, chủ đầu tư Meyhomes Capital Phú Quốc đã ký hợp đồng phân phối 94 nhà phố thương mại cao cấp tại tiểu khu The Koradise với 2 đại lý chiến lược: Newstarhomes và SouthernHomes. Đây sẽ là khu phố mang phong cách Hàn Quốc sôi động đêm ngày tại đảo thiên đường Phú Quốc.

Đến dự và chứng kiến lễ ký có ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành và ông Byoung Won Yu – đại diện Daewoo E&C, Tổng GĐ Liên doanh Tân Á Đại Thành - Daewoo E&C.

Newstarhomes và SouthernHomes là 2 đại lý lớn, uy tín trên thị trường phân phối bất động sản cả nước. Cả 2 đều là đại lý chiến lược của Tân Á Đại Thành – Meyland, hiện đang phân phối Meyhomes Capital Phú Quốc và Meysenses Lucia Bay Bãi Lữ. Việc chọn Newstarhomes và SouthernHomes làm đối tác phân phối F1 tiểu khu The Koradise một lần nữa cho thấy sự tin tưởng của chủ đầu tư với 2 đại lý chiến lược của mình.

Được tư vấn quy hoạch và định hướng phát triển bởi Daewoo E&C, tiểu khu The Koradise gồm 94 shophouse mang phong cách Hàn Quốc. Đây là những shophouse cao cấp bậc nhất đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc. The Koradise cũng sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khi tọa lạc tại trục công viên sông (trục cảnh quan quan trọng nhất dự án) và trục đại lộ trung tâm An Thới rộng 36m. Trong đó: Trục công viên sông gồm công viên ánh sáng, nhà hát ánh sáng và hàng chục tiện ích khác. Đây cũng là khu vực phố đi bộ, không gian tổ chức sự kiện âm nhạc, lễ hội đường phố… phong cách Hàn Quốc. Còn trục đại lộ trung tâm An Thới được quy hoạch thành khu vực giao thương tấp nập, phố mua sắm với các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp… phong cách Hàn Quốc.

Nhờ hội tụ bộ tứ giá trị “phong vị thiên đường” độc bản: Thiên đường nhiệt đới Phú Quốc; Thiên đường vui chơi giải trí hấp dẫn tầm cỡ khu vực; Thiên đường mua sắm và Thiên đường hội nhập quốc tế, The Koradise được ví như “át chủ bài” trên thị trường nhà phố thương mại cao cấp Phú Quốc thời điểm này.

Phát biểu tại sự kiện, ông Byoung Won Yu - đại diện Daewoo E&C, Tổng GĐ Liên doanh Tân Á Đại Thành - Daewoo E&C cho biết: Daewoo E&C là công ty phát triển nhà ở số 1 Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Daewoo E&C được biết đến với 2 dự án lớn tại Hà Nội: Khách sạn Hanoi Daewoo Hotel và Khu đô thị Starlake.

“Chúng tôi biết nơi nào đáng đầu tư và nơi nào có tiềm năng phát triển. Chúng tôi biết điều gì là quan trọng cho một dự án và biết nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường bất động sản. Đó là cách chúng tôi đạt được thành công trong kinh doanh bất động sản và cũng là lý do để chúng tôi trở thành đối tác của Tập đoàn Tân Á Đại Thành và hợp tác cùng nhau tại dự án Meyhome Capital Phú Quốc. Chúng tôi tự tin sẽ mang lại một thành công khác tại dự án này như những gì chúng tôi đã làm được với Khách sạn Daewoo và Khu đô thị Starlake”- ông Byoung Won Yu chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, đại lý F1 - SouthernHomes đã ký kết hợp tác phân phối với 12 đại lý F2: Công ty Cổ phần Địa ốc WIKI; Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư BĐS HB Land; Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc 5 sao; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế ABC Việt Nam; Công ty Cổ phần BĐS Megahouse;Công ty Cổ phần BĐS Rich Land Việt Nam; Công ty Cổ phần Modoho; Công ty Cổ phần BĐS Đô thị mới; Công ty TNHH TMDV Tập đoàn TechHome; Công ty TNHH BĐS Phú Hoàng Land; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Sài Gòn Land và Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Visionland.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhận định: với những ưu thế vượt trội về vị trí, thiết kế, kiến trúc… cùng sự tư vấn phát triển của đối tác hàng đầu thế giới - Daewoo E&C, 94 nhà phố thương mại cao cấp tại “Phố Hàn Quốc” - The Koradise hứa hẹn sẽ là những “bom tấn” trên thị trường shophouse Phú Quốc.