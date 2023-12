Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng hồi phục chấn thương vai ngoạn mục nhờ phương pháp chiropractic

Sau quãng thời gian luyện tập không ngừng nghỉ cho các giải đấu lớn, vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng bị chấn thương vai, làm ảnh hưởng lớn tới phong độ thi đấu. Nhưng chỉ sau 7 buổi điều trị tại Phòng khám ACC với bác sĩ Wade Brackenbury, nam kình ngư đã hồi phục 95% tình trạng chấn thương và cải thiện đáng kể hiệu suất thi đấu.

Phục hồi chấn thương chỉ sau 7 buổi điều trị cùng chuyên gia Chiropractic

Nguyễn Huy Hoàng là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ thể thao Việt Nam bởi những thành tích bơi lội đáng nể mà anh đã giành được cho nền thể thao nước nhà. Tại Sea Games 32, anh đã xuất sắc bảo vệ thành công huy chương vàng với thành tích 400m trong vòng 3 phút 48 giây và về nhất nội dung 1.500m bơi tự do nam. Do liên tục tập luyện trong quãng thời gian dài cho các kỳ thi đấu tiếp theo, Huy Hoàng không may bị chấn thương. Anh cho biết, phần vai của anh bị sưng tấy, đau mỏi; nhóm cơ và dây chằng cũng bị áp lực không kém khiến anh gặp khó khăn khi vươn vai và sải tay. Chấn thương này đã ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ tại Sea Games 32 khiến anh khá lo lắng.

Tới phòng khám ACC, Huy Hoàng được bác sĩ Wade Brackenbury trực tiếp thăm khám. Là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong điều trị chấn thương thể thao, bác sĩ Wade nhận thấy tình trạng chấn thương nhóm cơ và dây chằng vùng vai xuống cánh tay của Huy Hoàng tương đối nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng tới phong độ thi đấu.

Bác sĩ Wade Brackenbury nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị kết hợp cho VĐV Huy Hoàng. Trước tiên, anh được điều trị bằng phương pháp Trị liệu thần kinh cột sống (Chiropractic). Đây là phương pháp điều trị không xâm lấn, sử dụng thao tác nắn chỉnh bằng tay để điều chỉnh các khớp bị lệch, giúp giảm đau và viêm do căng cơ hoặc rách cơ, trật khớp, viêm khớp hoặc chèn ép dây thần kinh.

Tiếp theo, nam kình ngư được tập Vật lý trị liệu dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Wade, các kỹ thuật viên ACC sử dụng Tia laser thế hệ IV và các thiết bị kéo giãn cột sống giúp xoa dịu và làm mềm các khối cơ căng cứng xung quanh vùng đau cho Huy Hoàng.

Ngoài ra, Huy Hoàng còn được hướng dẫn tập các bài tập Phục hồi chức năng chuyên biệt. Mục đích của việc tập luyện này là giúp cải thiện tầm vận động cho cánh tay, từ đó giúp các động tác sải tay được dứt khoát và đồng trục.

Chỉ sau 7 buổi điều trị cùng bác sĩ Wade Brackenbury, VĐV Huy Hoàng đã cải thiện được 95% chức năng vận động cánh tay và vai - điều mà chính cả bác sĩ Wade và VĐV Huy Hoàng đều không ngờ tới.

Tầm quan trọng của Chiropractic trong điều trị chấn thương thể thao

Tại hệ thống phòng khám ACC, liệu trình Chiropractic kết hợp Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng là phương pháp điều trị chấn thương thể thao toàn diện, hiệu quả và an toàn, không sử dụng thuốc hay phẫu thuật. Đây là một ưu điểm lớn đối với các vận động viên thể thao, vì sử dụng thuốc hay phẫu thuật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể và hiệu suất thi đấu.

Chiropractic có thể giúp tối ưu hóa phản xạ thăng bằng, chữa lành chấn thương nhanh chóng, nâng cao khả năng vận động, tăng cường sức mạnh và độ dẻo cho các cơ quan, khớp ở trục thân - lưng, bụng, khớp gối, khớp vai, khuỷu tay, cổ tay và cơ bắp cánh tay.

Tùy theo tình trạng chấn thương của từng người bệnh, bác sĩ sẽ kết hợp phương pháp Vật lý trị liệu với các thiết bị hỗ trợ điều trị hiện đại như Máy kéo giãn giảm áp cột sống DTS, Máy trị liệu vận động ATM2, Sóng xung kích Shockwave, Tia laser cường độ cao thế hệ IV,...

Liệu trình Phục hồi chức năng Pneumex PneuBack (Mỹ) mà ACC đang áp dụng bao gồm 7 bước trong phác đồ điều trị, trong đó nổi trội là 4 loại máy giảm áp với các tư thế khác nhau, thiết kế linh hoạt, hỗ trợ giảm áp cột sống và giúp cải thiện cân bằng sau chấn thương.

Phòng khám ACC tự hào là đơn vị ứng dụng Chiropractic đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép. Với đội ngũ bác sĩ chuyên gia Chiropractic nước ngoài giàu kinh nghiệm, ACC cam kết mang đến chương trình chăm sóc và điều trị các chấn thương thể thao đạt chuẩn quốc tế.

Ngoài VĐV Nguyễn Huy Hoàng, hệ thống Phòng khám ACC từng tiếp nhận chăm sóc và điều trị chấn thương thể thao cho các vận động viên quốc gia chuyên nghiệp khác ở các bộ môn như: bơi lội, bóng đá, pencaksilat, chạy bộ đường dài, bóng rổ...

Nếu bạn có những vấn đề liên quan tới chấn thương thể thao hoặc cần được tư vấn cách ngăn ngừa trong luyện tập, đừng ngần ngại liên hệ Phòng khám ACC nhé!