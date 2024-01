Kinh nghiệm lái xe ô tô trong thời tiết giá rét

TPO - Xe ô tô thường gặp nhiều vấn đề trong điều kiện thời tiết lạnh giá của mùa đông. Để tránh xảy ra sự cố, những kinh nghiệm dưới đây có thể giúp tài xế lái xe an toàn trong thời tiết giá rét.

Kiểm tra xe trước khi khởi hành

Vào mùa đông, xe ô tô thường gặp phải một số vấn đề như khó khởi động do rơ-le hoặc van bị nguội, hết ắc quy hay kính lái bị mờ… Để khắc phục, chủ xe cần hạn chế để ô tô ngoài trời lạnh quá lâu mà không sử dụng. Nên thường xuyên vận hành xe hoặc thỉnh thoảng khởi động để làm nóng ô tô, đồng thời trang bị bộ kích nổ ô tô đề phòng trường hợp cần thiết.

Với kính lái bị mờ, tài xế cần khởi động chế độ sấy kính nếu có hoặc bật hệ thống điều hòa để giảm mức chênh lệch nhiệt độ với môi trường bên ngoài. Chế độ lấy gió trong sẽ hữu ích trong trường hợp này để hơi ẩm không lọt vào trong xe gây mờ kính.

Đồng thời tài xế cần chỉnh các khe cửa gió để hướng gió không thổi trực tiếp vào kính lái hay kính cửa sổ hai bên. Nhiệt độ sẽ được cân bằng sau vài phút, lượng hơi nước giảm và kính sẽ không bị mờ nữa.

Ngoài ra, tài xế nên kiểm tra cần gạt nước, đèn còi xe, ắc quy cũng như áp suất lốp ở các bánh trước khi di chuyển để có thể chủ động hơn trong mọi tình huống.

Sử dụng điều hòa ở nhiệt độ phù hợp

Theo các chuyên gia, mức chênh lệch nhiệt độ dưới điều hòa và ngoài trời nên dao động ở mức tối đa là 6-10 độ C. Trong điều kiện thời tiết giá rét ở miền Bắc, con số này nên là 3-5 độ C. Vậy dải nhiệt độ phù hợp trong xe sẽ là khoảng 23-25 độ C.

Tài xế nên tắt điều hòa 3-5 phút trước khi xuống xe để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ ngoài trời, tránh tình trạng sốc nhiệt do thay đổi môi trường, đặc biệt với trẻ em và người già.

Tận dụng đèn sương mù và "đôi tai"

Sương mù trong mùa đông có thể hạn chế tầm nhìn của lái xe. Vậy nên, tài xế phải bật đèn pha ở chế độ chiếu gần. Nếu xe có đèn sương mù thì bật thêm, cần thiết thì bật cả đèn hazard (cảnh báo nguy hiểm) để xe di chuyển trước và sau dễ nhận biết.

Còn với xe không có đèn sương mù, tài xế chỉ cần sử dụng một miếng đề can màu vàng dán đến nửa đèn pha, chuyển về chùm chiếu gần là đã có một đèn sương mù tự chế. Ánh sáng vàng có bước sóng ngắn nên khả năng khuếch tán xa, cho phép xuyên qua màn sương mù mà không bị phản xạ gây chói cho xe di chuyển ngược chiều.

Trong điều kiện sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế, tài xế thỉnh thoảng nên mở hé cửa cũng như tắt nhạc để có thể nghe rõ các xe đang di chuyển xung quanh.

Kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách khi tham gia giao thông

Tại Việt Nam vào mùa đông, do nhiệt độ xuống thấp vì trời mưa rét nên lượng xe ôtô di chuyển trên đường đông hơn so với bình thường.

Vì vậy, tài xế cần phải kiểm soát tốc độ thật tốt, giữ khoảng cách an toàn với xe di chuyển phía trước để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Chú ý không nên tăng tốc hay phanh gấp đột ngột bởi có thể khiến xe phía sau khó kiểm soát, kéo theo nguy cơ tai nạn.

Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông

Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với sự an toàn của bản thân cũng như mọi người xung quanh.

Khi muốn dừng xe, vào cua hay chuyển làn đường, tài xế cần quan sát kỹ tình hình, đi với tốc độ chậm lại và ra tín hiệu trong thời gian đủ lâu để các xe phía sau có thể nhận biết.