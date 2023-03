Kinh doanh với số vốn nhỏ cùng New Image Việt Nam

Ngành bán hàng trực tiếp chính thống ở Việt Nam trong gần 20 năm qua đã mang đến lợi ích thiết thực cho nhà phân phối (NPP) và người tiêu dùng. Chỉ với số vốn nhỏ, nhiều người đã có thể khởi nghiệp kinh doanh, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Lắng nghe nhu cầu thị trường về bảo vệ sức khỏe chủ động

Tìm kiếm sản phẩm phù hợp luôn là yếu tố cốt lõi để kinh doanh thành công và là bài toán khó khăn đầu tiên với nhiều người dù chọn mô hình hay phương thức kinh doanh nào đi chăng nữa. Để giải quyết khó khăn này, không ít người đã lấy thị trường làm trọng tâm, tìm hiểu và lắng nghe nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó nắm bắt sản phẩm có tiềm năng phát triển lâu dài.

Tại Việt Nam, nghiên cứu thị trường cho thấy số đông người dùng cuối rất quan tâm đến nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là nâng cao sức đề kháng chủ động. Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu này càng được quan tâm hơn nữa, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi.

Các nghiên cứu về thói quen của người tiêu dùng Việt Nam còn chỉ ra ở nhóm nhu cầu này, sản phẩm mang thương hiệu nước ngoài được đón nhận và tin dùng nhiều hơn so với các sản phẩm mang thương hiệu nội địa. Minh chứng là sản phẩm nhập khẩu đang chiếm đến 40% thị phần và được định vị từ trung cấp đến cao cấp.

Các thông tin trên phần nào đã mang đến bức tranh tươi sáng cho NPP khi lựa chọn phát triển kinh doanh với dòng sản phẩm liên quan đến nhu cầu bảo vệ sức khỏe chủ động, hứa hẹn mang đến hiệu quả lâu dài và bền vững.

Phát triển sản phẩm chất lượng với mô hình kinh doanh bền vững

Song song với bài toán sản phẩm và thị trường, nhà đầu tư luôn trăn trở tìm kiếm đối tác kinh doanh uy tín để đồng hành phát triển. Trước nhu cầu đó, New Image Việt Nam đã trở thành đối tác tiềm năng với bề dày phát triển thương hiệu 10 năm bền vững tại thị trường Việt Nam với dòng sản phẩm Alpha Lipid™ Lifeline™ có thành phần sữa non, giúp bổ sung kháng thể IgG hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng.

New Image Việt Nam đã áp dụng hiệu quả mô hình bán hàng trực tiếp, giúp NPP dễ dàng tiếp cận sản phẩm, phương thức mua bán linh hoạt… từ đó làm chủ hoạt động kinh doanh của bản thân, có được nguồn thu nhập ổn định. NPP luôn được đào tạo về sản phẩm, công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch và bảo vệ sức khỏe chủ động, đặc biệt được huấn luyện kỹ năng phát triển đội nhóm kinh doanh hợp pháp.

Trong thời đại thương mại điện tử, New Image Việt Nam đã luôn lắng nghe người tiêu dùng bằng cách liên tục đưa ra khuyến cáo cho khách hàng về việc mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng, được đảm bảo về thương hiệu cũng như chất lượng. Khách hàng khi mua sản phẩm trực tiếp từ New Image Việt Nam và thông qua các NPP sẽ được đảm bảo các quyền lợi về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, điều kiện lưu trữ và vận chuyển cũng như chính sách bảo hành và đổi trả theo quy định pháp luật. Về việc này Ông Vũ Hải Dương – Giám đốc Kinh doanh & Marketing Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam nhấn mạnh: “Nhà phân phối được công ty đào tạo, huấn luyện thường xuyên nhằm cập nhật đầy đủ các kiến thức, thông tin mới nhất về chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng.”

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, New Image Việt Nam cũng tập trung vào chương trình hợp tác chặt chẽ cùng Bộ Y tế, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nhằm lan tỏa thông điệp về nâng cao sức khỏe chủ động trong toàn dân. Gần nhất, Quỹ CSSK Gia Đình Việt Nam và gia đình Tổng Giám Đốc New Image Việt Nam đã đóng góp 200 triệu đồng nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm hoạ động đất.

Trên đây là những dấu ấn thành công quan trọng trên hành trình lan tỏa kháng thể chủ động đến với mọi người, mọi nhà trong 10 năm đã qua, hướng đến những chu kỳ phát triển rực rỡ hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo của công ty trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH MTV NEW IMAGE VIỆT NAM được thành lập năm 2013, trụ sở chính tại TP.HCM. Xuyên suốt 10 năm hoạt động, các sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe, sức đề kháng của New Image Việt Nam đã được đón nhận tại nhiều tỉnh thành và được công nhận bởi các tổ chức uy tín như gần đây nhất đã được vinh danh là một trong những doanh nghiệp xuất sắc và trao tặng cúp vàng và biểu tượng "Thương hiệu Vàng 2022" & "Logo và Slogan ấn tượng 2022. Cùng năm, công ty được vinh danh trong Chương trình "Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em". - Trụ sở chính: Tầng 4, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM. - Hotline: 1900.63.69.73