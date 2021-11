Khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây than lậu của đại gia lan var đất mỏ

TPO - Ngày 08/11/2021, liên quan đến đường dây than lậu “khủng” của anh em đại gia lan var đất mỏ (Quảng Ninh) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và “Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 10/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt khởi tố bị can về tội “Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ" đối với 4 bị can gồm: Đỗ Văn Vĩnh (SN 1978); Lương Văn Tiến (SN 1986) và Ngụy Quang Thuyên (tức Ngụy Phúc Mẩm, SN 1968), trợ lý Tổng Giám đốc, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Yên Phước; Ngụy Văn Thủy (SN 1969), thủ kho Công ty Cổ phần Yên Phước.

Ngoài ra, CQĐT còn khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" đối với 3 bị can gồm: Đàm Hương Huệ (SN 1981), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Uyên Hiển; Phạm Văn Thu (SN 1972), thành viên góp vốn Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và Phạm Ngọc Thanh (SN 1981), nhân viên Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 6 bị can: Đỗ Văn Vĩnh, Lương Văn Tiến, Ngụy Văn Thủy, Đàm Hương Huệ, Phạm Văn Thu và Phạm Ngọc Thanh. Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can thu giữ được một số tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can liên quan, gồm: Bùi Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Yên Phước; Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, cùng trú tại phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can nêu trên đã câu kết với nhau tổ chức đường dây khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiên (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) rồi chuyển về Hải Dương, Quảng Ninh và nhiều nơi khác tiêu thụ.

Để phá vụ án này, C03 đã tổ chức lực lượng chia thành nhiều mũi thực hiện khám xét các mỏ than lậu tại Thái Nguyên và Hải Dương trong suốt thời gian dài. Kết quả khám xét xác định đường dây này đã khai thác khoảng hơn 2 triệu tấn than, đã tiêu thụ khoảng hơn 1 triệu tấn.

Đáng chú ý, cặp anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh được biết đến là những đại gia lan var (lan đột biến) không chỉ riêng tỉnh Quảng Ninh mà trên cả nước với nghệ danh "chủ vườn lan var đất mỏ". Tháng 3/2021, tên tuổi 2 anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh gắn liền với thương vụ giao dịch lan đột biến lên tới 250 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.